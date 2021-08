Sup-feber i Stockholm: ”Det roligaste man kan göra just nu”

​Marknaden för stand up paddle boards, supbrädor eller paddelbrädor, har vuxit lavinartat i Sverige. Tillväxten har varit 50–70 procent under det senaste året, enligt Joachim Larsson, grundare av Kona Sports i Motala som designar och tillverkar supbrädor.

– Jag ser en supbräda i princip på alla båtar här ute på västkusten där jag är nu, likadant är det i Sandhamn i Stockholms skärgård där det oftast kan finnas två supar på varje båt. Brädorna har tagit slut överallt. I år hade marknaden kunnat växa ännu mer, säger Joachim Larsson.

På grund av pandemin har produktionen drabbats av fördröjningar. Detsamma gäller för cyklar och annan sportutrustning.

På marknaden för supbrädor finns två dominerande varianter, uppblåsbara brädor som är billigare, och hårda supbrädor tillverkade i glasfiber eller karbon.

– En uppblåsbar sup väger runt tio kilo. Tömd på luft kan den vikas ihop, de minsta blir då bara 40x40 centimeter. Därför transporterar man den enkelt i en ryggsäck och den går att förvara i en lägenhet, säger Joachim Larsson.

Vännerna Axel Östlund, Fabian Olsson och Rasmus Danielsson rekommenderar alla varmt att ta en tur på en sup-bräda. Foto: Amir Nabizadeh

Fabian Olsson, Axel Östlund och Rasmus Danielsson är entusiastiska när de kliver upp på bryggan vid uthyrningsföretaget Rålis Kajak på Kungsholmen, som också hyr ut supbrädor. De har hyrt varsin bräda för att att paddla runt Långholmen.

– Vi rekommenderar absolut andra att prova. Det är enkelt att greppa grunderna för hur man ska paddla och billigt att hyra. Men det kan vara ansträngande och jobbigt, säger Axel Östlund.

Det jobbigaste under paddlingen var blåsten och vågorna, tycker alla tre.

– Det blåste upp innan vi gav oss ut, så vi fick rådet att paddla medsolsvarvet runt Långholmen. Därför paddlade vi den tyngsta delen först, mot vinden, säger Fabian Olsson.

På Rålis Kajak har uthyrningen av supbrädor ökat från år till år. Under vissa högsommarveckor i juli har företaget hyrt ut fler supbrädor än kajaker.

– Vi hyr ut mest hårda brädor som är stabilare. Vi har brädor för alla nivåer, och väljer bräda till varje kund för att optimera personens upplevelse. Det går också att hyra lite bredare yoga-brädor, och vissa morgnar arrangerar vi sup-yoga, säger Richard Andersson, ägare och grundare av Rålis Kajak.

Uthyrningen av sup-brädor på Rålis Kajak har ökat. Under sommaren har de vissa veckor hyrt ut fler sup-brädor än kajaker. Foto: Amir Nabizadeh

På Smedsuddsbadet som ligger bara några paddeltag bort pumpar Wael Abdolahad upp sin uppblåsbara supbräda.

– Jag köpte den förra veckan eftersom det i längden blir billigare att köpa en egen bräda än att hyra. Nu paddlar jag flera timmar så ofta som möjligt. Det är en jättebra friluftsaktivitet och ger bra träning. Paddlingen kräver lite teknik och balans, och man måste också lära sig att läsa av vattnet, hur vågorna går, säger Wael Abdolahad.

När han har pumpat klart placerar han sina skor och allt annat han har med sig i en vattentät ryggsäck. Den fäster han sedan på brädans främre del.

– Det fina med en sup är att du också kan sitta eller ligga på brädan. Du kan glida ner i vattnet för att simma, och du kan äta på brädan när du blir hungrig, säger Wael Abdolahad.

Wael Abdolahad köpte nyligen en egen bräda. Han är mycket förtjust. ”Det är en jättebra friluftsaktivitet och ger bra träning”, säger han. Foto: Amir Nabizadeh

Sollentuna Kanotsällskap hyr ut suppar för de som vill paddla i sjön Norrviken där det ofta är stilla vatten. I början av sommaren hade man totalt elva brädor att hyra ut, i dag 17.

– Varma dagar vill fler hyra en sup än kajak. Intresset har varit så stort under sommaren, så vi har fått köpa in fler brädor eftersom de tog slut så snabbt, säger Jhonatan Gaviria, uthyrare på Sollentuna Kanotsällskap.

Vad ska man tänka på när man ska paddla en supbräda för första gången?

– Sätt på leashen, eller fångremmen, runt din fot och i brädan, vilket gör att du aldrig tappar brädan om du ramlar i vattnet. Börja med att sitta på knä och paddla. När brädan får lite fart ökar stabiliteten. Titta långt fram i horisonten, ta upp ditt högra ben, sedan det vänstra benet. Därefter ställer du dig upp med lätt böjda knän och tittar rakt fram – ungefär som i slalom, säger Joachim Larsson.

”Det fina med en sup är att du också kan sitta eller ligga på brädan. Du kan glida ner i vattnet för att simma, och du kan äta på brädan när du blir hungrig”, säger Wael Abdolahad. Foto: Amir Nabizadeh

Om det blåser riktigt mycket kan det vara enklare att lägga paddeln under sig och paddla på mage med armarna i vattnet. På det sättet får man ner vindfånget, tipsar han.

I dag finns inga regler om att sup-paddlare måste bära flytväst.

– Men det kanske kommer. Sup är världens billigaste båt och världens mest växande vattensport. Om inget annat så borde Sjöfartsverket eller Räddningsverket uppmärksamma det. Fångremmen är jätteviktig, jag blir arg när jag ser föräldrar släppa iväg sina barn på en sup utan fångrem, säger Joachim Larsson.

