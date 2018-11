Sverigedemokraternas konferens dyrast för skattebetalarna

I september efter valet åkte Sverigedemokraterna i Stockholms stadshus till Djurönäset i Stockholms skärgård på en helgkonferens. De valde det som Djurönäset själva kallar sitt ”VIP-hotell”, Seregården, som ligger precis intill havet.

”I Seregårdens ljusa och luftiga byggnad finns alla möjligheter för en genuint exklusiv konferens i skärgården”, skriver Djurönäset på sin sajt.

Partiet har legat lågt med konferenser de senaste åren, detta sedan Aftonbladet 2016 avslöjade att tre ledamöter åkte på ett ”lyxdygn” till Sandhamns seglarhotell och fick massage samt lärde sig blanda drinkar.

Men nu var det dags för en eftervalskonferens med den nya fullmäktigegruppen, enligt dokument DN har tagit del av. Syftet var ”debattövningar, författa artiklar, motionsskrivning, interpellationer, lagarbete m.m. med den nyligen invalda kommunfullmäktigegruppen”.

Faktura från konferens på Djurönäset.

Enligt offerten skulle 20 personer delta, men slutfakturan på 114.085 kronor omfattar bara 14 enkelrum. Skattebetalarna fick däremot stå för sex sena avbokningar á 3.012 kronor styck, totalt 18.072 kronor.

Sverigedemokraterna måste redovisa hur de använder skattepengar och är skyldiga att exempelvis meddela vilka som deltar på konferenser. DN har fått en deltagarlista som innehåller 13 namn. En ledamots namn står med två gånger. Det saknas alltså två namn, men trots upprepade frågor och intervjuförfrågningar under flera veckors tid vägrar Sverigedemokraternas kanslichef Martin Westmont samt gruppledaren Peter Wallmark att lämna ut de saknade namnen.

”Eftersom du visar ett sådant intresse för oss utgår jag från att du har koll på vilka som utgör vår fullmäktigegrupp? 8 ordinarie och 4 ersättare = 12 + 2 personal = 14”, skriver Peter Wallmark i ett sms.

Fakturan visar tydligt att SD Stockholm har betalat för 14 personer och 6 ”sena avbokningar”. När DN ber om att få veta vilka personer som avbokade får vi inga svar.

”Ni har fått en fullständig lista på alla som deltog på konferensen. Att den består av 12 namn när det var bokat för 14 beror på två återbud”, skriver Peter Wallmark.

Sverigedemokraternas gruppledare Peter Wallmark. Foto: Elin Åberg

De övriga två personerna som enligt SD inte deltog kostade fullt pris, totalt 13.632 kronor. De sex sena avbokningarna för drygt 18.000 kronor beror enligt Martin Westmont på att SD Stockholm bokade konferensen före valet. Man trodde helt enkelt att man skulle få fler än åtta mandat i Stadshuset. Totalt kostade alltså personer som inte dök upp skattebetalarna 31.704 kronor.

Sverigedemokraterna har i år spenderat överlägset mest pengar på konferens av samtliga partier i Stadshuset. Detta trots att de med sina åtta mandat är ett av de minsta partierna.

Utdrag från Djurönäsets offert.

Vänsterpartiet har lagt 13.000 kronor totalt under året, bland annat för en halvdag för totalt 9 deltagare med frukost och kaffe på Zinkensdamms vandrarhem för drygt 4.000 kronor. De har också deltagit i en överläggning för stadsutvecklingspolitiker tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ på Lidingö den 5-6 februari.

Näst mest, totalt cirka 53.000 kronor, har Miljöpartiet spenderat. Bland annat på en heldag på hotell Långholmen med fullmäktigegruppen för 20.000 kronor.

Socialdemokraternas konferenser har totalt kostat cirka 37.000 kronor. I detta ingår bland annat en dagkonferens på Ersta konferens och hotell för 9 personer och total kostnad på knappt 10.000 kronor. Endagskonferensen på Rönneberga tillsammans med de rödgrönrosa står för Socialdemokraternas största konferensutgift.

Feministiskt initiativ har betalat totalt 3.000 kronor för en konferens under året.