Tågen rullar igen efter stopp söder om Stockholm

– Pendeltågstrafiken kommer att rulla i kapp ganska kvickt. För fjärrtrafiken tar det en längre stund, säger Bengt Olsson, presschef vid Trafikverket till TT.

Trafikverket listar en mycket lång rad av stationer som kan påverkas runtom i landet och uppmanar resenärer att kontakta sina tågbolag för tabelländringar. ”Orsaken är en olycka”, meddelar myndigheten utan närmare detaljer.

– Det gäller i princip stationer söder om Stockholm, tågen mot Västerås och så vidare går som vanligt. Beskedet vi fått av räddningstjänsten är att tågtrafiken tidigast kan komma igång igen klockan 9, säger Trafikverkets presstalesperson Josefine Gröndahl. Drabbade tågstationer Solna, Helenelund, Häggvik, Norrviken, Rotebro, Rosersberg, Sollentuna, Ulriksdal, Upplands Väsby, Märsta, Nynäshamn, Farsta strand, Hemfosa, Handen, Jordbro, Skogås, Segersäng, Tungelsta, Trångsund, Västerhaninge, Ösmo, Älvsjö, Södertälje centrum, Flemingsberg, Huddinge, Södertälje hamn, Tumba, Tullinge, Östertälje, Stuvsta, Sundbyberg, Barkarby, Bro, Jakobsberg, Kallhäll, Kungsängen, Spånga, Bålsta, Katrineholm C, Flen, Gnesta, Järna, Mölnbo, Stockholms södra, Södertälje Syd, Årstaberg, Stockholm Central, Södertälje Syd (SL), Gårdsjö, Hallsberg, Laxå, Töreboda, Vingåker, Skövde C, Arlanda C, Knivsta, Uppsala C, Malmö C, Hyllie, Triangeln, Stockholm City, Stockholm Odenplan, Nässjö C, Alvesta, Bodafors, Burlöv, Diö, Eslöv, Hjärup, Hässleholm, Hästveda, Höör, Killeberg, Lammhult, Lund C, Moheda, Osby, Stehag, Stångby, Stockaryd, Sävsjö, Sösdala, Tjörnarp, Vislanda, Åkarp, Älmhult, Örtofta

Texten uppdateras.