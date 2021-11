Taxinotan för coronatestningen: 271 miljoner

Stockholmarna har testat sig nästan 2,5 miljoner gånger för covid-19 hittills under pandemin. Över hälften, 1,3 miljoner personer, har valt självtester utkörda med taxi, visar statistik från Karolinska Sjukhuset.

– Det har varit det bästa sättet för vår stora region att möta det höga behovet av testning, säger Fredrik Wallén (KD), ordförande i färdtjänstnämnden i Region Stockholm.

Region Stockholm var våren 2020 först i landet med att erbjuda testleverans med taxi till allmänheten, och taxibud är fortfarande Stockholmarnas förstahandsval. Vecka 42 i år levererades drygt 11 000 självtester med taxi i huvudstadsregionen. När den hittills största toppen nåddes under senhösten 2020 körde hundratals taxibilar mellan 8 000 och 10 000 tester per dag, alltså nästan lika mycket som hela vecka 42 – dagligen.

– Vi har gjort en viktig samhällsinsats. Och så har det har varit jättebra att man har kunnat få in pengar när nästan alla andra körningar försvann, säger Rose-Marie Månbris, åkare och ambassadör för Taxi Stockholm.

När pandemin slog till halverades Taxi Stockholms verksamhet i princip över natten, och hälften av de anställda sades efter hand upp. Testkörningarna blev en räddningsplanka.

– Förra året var nog det tuffaste året i vår 122-åriga historia. Hade vi inte haft de här testerna hade det varit ännu tuffare, säger Satish Sen, vd för Taxi Stockholm.

Alla förare som kör coronatester har fått en specialutbildning. De har fått besked om att inte ha direktkontakt med de som testar sig och att lämna och hämta testerna utanför dörren i en plastlåda. I början var det utmanande att få till logistiken. Det kunde ta till midnatt innan alla tester kommit in till insamlingscentralen vid Karolinska Sjukhuset, men efterhand effektiviserades hanteringen.

– Jag hjälpte till som värd på utlämningscentralen för att det var så kaotiskt i början, med taxibilar överallt. Folk blev arga och ringde polisen. Jag pratade med dem som klagade och förklarade att den insats vi gjorde handlade om att rädda liv. Då lugnade de ner sig. Och ganska fort blev det bättre rutiner och ordning, säger Rose-Marie Månbris.

De som har testat sig allra mest för för covid-19 i Stockholm är kvinnor i 25- till 45-årsåldern, visar siffrorna från Karolinska Sjukhuset. Det stämmer med åkaren Rose-Marie Månbris iakttagelser.

– Man skulle kanske tro att det är äldre som testar sig mest, men det ju personer i din ålder, säger hon, och nickar åt DN:s reporter (som är 40 år).

Testomfattningen är relativt jämt fördelad över Stockholmsregionen. Postnummerområde 120 00 och 130 00, som bland annat omfattar Farsta, Älvsjö, Värmdö och Gustavsberg, har flest antal tester per capita – nästan ett test per invånare. Minst antal tester per capita är det i postnummerområde 150 00, som innefattar Södertälje, Nykvarn och Järna. Där går det nästan två personer på varje utfört test.

Taxileverans av självtester för covid-19 har varit mer omfattande i Stockholm än i andra svenska regioner, uppger Region Stockholm. Det är också ett ovanligt förfarande i relation till våra nordiska grannländer. I Danmark, Finland, Norge och Island är huvudregeln att personer med symptom får boka tid på en närbelägen teststation och själv ta sig dit. Men Region Stockholm hade förutsättningar för en bättre lösning med taxiutkörningar, menar färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallén.

– Om man inte har tillgång till bil, än mindre ska ge sig ut i samhället, var det här ett ganska naturligt val. Det var ett effektivt sätt att lösa en allvarlig samhällssituation där vi behövde smittesta en stor del av befolkningen, säger han.

Det som möjliggjorde utrullningen av testkit via taxibud var att regionens upphandlade färdtjänst- och sjukresor gick ned med 60-70 procent i samband med pandemin, då många äldre och sjuka avstod från att boka resor.

– Tillgången på taxibilar inom våra avtal har gjort det här möjligt. Vi har hela tiden kunnat sköta det innanför gällande avtal. Vi är glada och stolta över taxileveransen, som vi menar har bidragit till att minska smittan och att rädda liv, säger Fredrik Wallén.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd, tycker att taxiutkörning av tester har varit viktigt för att minska smittspridningen. Foto: Magnus Hallgren

Region Stockholms taxinota för de provrör och tops som har åkt taxi är nu uppe i 271 miljoner kronor. Det innebär att varje testkit kostat 208 kronor, bara för taxin. Staten täcker regionernas kostnader på upp till 1 400 kronor per test.

– Vi har fått kompensation för våra kostnader totalt sett, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Tycker du att 271 miljoner kronor är en rimlig taxinota för coronatesterna?

– Hela pandemin är ju en fruktansvärd kostnad för samhället, i ekonomiska mått och i mänskligt lidande. Det här är bara en av alla stora kostnader för oss. Men det har absolut varit värt det. Det har varit en väldigt viktig del av vår smittbekämpning att kunna jobba med testning på ett smittsäkert sätt.

I månadsskiftet oktober/november 2020 slog efterfrågan på utkörning av hemtest i taket, och regionen fick pausa leveranserna i några dagar för att kunna skala upp verksamheten. November 2020 var också den tid hittills under pandemin då antalet positiva tester var som högst i Stockholm. Mellan 15 och 20 procent av testerna gav positivt resultat då, jämfört med 6,3 procent vecka 42. Tidningen Transportarbetaren har rapporterat om bristande smittskydd och om taxiförare som blev smittade.

Rose-Marie Månbris är inte rädd för att bli smittad när hon kör coronatester. Foto: Paul Hansen

– Jag var aldrig rädd för att bli smittad. Däremot vet jag om kollegor som var rädda, och som valde att inte köra tester. Men jag tycker att våra rutiner var bra. Vi chaufförer förstod allvaret och var försiktiga, säger åkaren Rose-Marie Månbris.

Region Stockholm kommer att fortsätta med dagens modell året ut. Förutom taxileverans av självtester finns i nuläget möjlighet att testa sig på drive-in provtagning, provtagningsbussar och via apoteket. Vad som händer med taxiutkörningarna efter nyår är inte beslutat.

– Det har att göra med vilka krav staten kommer att ställa på testning. Vår huvuduppgift och våra avtal bygger ju på persontransporter, och de ökar successivt. Våra kunniga tjänstemän ser på hur det här ska skötas i fortsättningen, säger Fredrik Wallén.

