Tegnell: Skulle vara mer bekymrad om det regnade och folk umgicks inomhus

Elektronisk data har, som DN rapporterat om, visat hur människors rörelsemönster förändrats i samband med spridningen av det nya coronaviruset. Svenskarna har enligt data från Telias mobilnät dragit ned på besöken i stadskärnor – men en analys från Google visar att förändringarna i Sverige är små jämfört med andra länder.

I internationella medier vigs även rapportering åt att skildra den, förhållandevis, begränsade påverkan coronaviruset hittills haft svenskarnas rörelsefrihet. ”Why swedes are not yet locked down”, lyder rubriken på en text i The Economist; ”Lockdown, what lockdown?”, skriver BBC; och i tyska och flera andra nordiska medier debatteras det ”svenska experimentet” flitigt i medierna.

Adam Blomqvist, 30, kaptan på skärgårdsbåt: "Stan har ju förändrats, men det kanske är svensk kultur som gör att vi inte kan bli tillsagda, som i andra länder. I andra länder kan man använda mer makt. Och det känns som andra länders medborgare lyssnar mer på myndigheter. Vi får ju bara råd från våra myndigheter. Social distansering är bra, men funkar inte när det är sol i Stockholm."

Sveriges insatser har fokuserats mot att undvika smittspridning till personer i riskgrupper, som uppmanas att begränsa sina sociala kontakter till ett minimum. Därutöver vill man ”platta ut kurvan”, så att sjukvårdens samtida kapacitet inte överskrids. Därför finns bland annat förbud mot allmänna sammankomster på fler än 50 personer och människor ska, så långt det är möjligt, arbeta hemifrån samt undvika resor och folksamlingar.

Riktade åtgärder mot restauranger och krogar har vidtagits: ”Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra”, skriver Folkhälsomyndigheten i det nyupprättade reglementet, och tillägger: ”Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal ska bära ut beställningarna.”

Från flera håll i Europa kommer rapporter om att frustrationen ökat, och att enskilda bryter mot de strikta åtgärderna. Frågan är också hur människor agerande förändras i och med vårens antågande, samtidigt som påskhelgen stundar. ”Det ser ut som att de ger fan i det”, säger Runar Skjerping till norska Dagbladet, som filmat folklivet på Grünerløkka i Oslo.

Även i Stockholm har många under helgen gett sig ut för att njuta av vårsolen. När DN:s fotograf Alexander Mahmoud dokumenterade centrala platser på Stockholm under lördagen rörde sig mycket människor ute på gatorna och satt på välfyllda uteserveringar och inglasade terrasser.

Statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten säger till DN på söndagen att han inte är orolig för att det varmare vädret kommer att få folk att stanna hemma i mindre utsträckning.

Israel Tafesse, 23, lånehandläggare: "Det är eget ansvar, man kan väl bära viruset flera dagar utan att det syns? Alla jämför Sverige med Italien och Spanien, men där dör ju 900 per dag. Jag är nöjd hur Sverige sköter det bra utifrån förutsättningarna." Shushan Yemane, 28, fotograf: "Alla känns väldigt chilla, vi har varit inne i två veckor, och i dag är första dagen ute. Regeringen har känts lugn och trygg ända från första början. Men vem kan stå emot när träden blommar? Man får hoppas att folk kan ta eget ansvar. Jag har inte känt symtom men jag har ändå hållit mig hemma."

– Allt som kan få folk att hålla sig utomhus är bra. Jag skulle vara mer bekymrad om det skulle vara regnigt och kallt och människor trots det kände att de måste umgås med andra, men gjorde det inomhus. Men vi ska inte tränga ihop oss, säger Anders Tegnell och fortsätter:

– Det är några saker som är de viktigaste: Håll dig hemma om du är sjuk. Kan man jobba hemifrån är det jättebra. Och vi måste bli mycket bättre på att skydda äldre, det vi ser nu är att smittan sprids på många äldreboenden. Det är inte alls bra.

Anders Tegnell poängterar samtidigt att människor, även när de befinner sig utomhus, ska tänka på att hålla avstånd.

– Ska man umgås så ska man göra det utomhus och med ordentligt avstånd. Och är man äldre ska man inte umgås alls.

Malena Ohlin, 43, medicinsk sekreterare: "Man märker det är mindre folk överlag i stan. Man tänker efter mer nu med corona. Man tvättar, tvättar och tvättar händer och det sociala livet har blivit smalare. Vi tar en promenad istället för att ses hemma." Catarina Wallin, barnmorska: "Men precis nu gick vi förbi en full uteservering: 'Gud vad mycket folk, där satt de tätt', tänkte vi."

Kan det komma hårdare restriktioner om människor blir sämre på att hålla avstånd till varandra?

– Nej, inte hårdare på det sättet. Men restauranger har ett ansvar även på uteserveringar. Det gäller att man följer de restriktioner som finns. Om inte så har kommunerna, och i förlängningen regionernas smittskyddsläkare, ett ansvar att påpeka detta.

Anders Tegnell menar att Sverige kommit ”en bra bit in i epidemin” och att det inte finns samma potential för en väldigt snabb smittspridning under påsken.

– Det är i början som faran är absolut störst. Det viktiga nu är att man inte åker till andra delar av Sverige, om man är i Stockholm till exempel, och börjar sprida smittan där. Det vore såklart inte alls bra.