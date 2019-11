Tiotusentals unga bor kvar hemma ofrivilligt

Totalt sett svarar 33 procent av de unga vuxna i Stockholmsregionen att de bor kvar hemma hos sina föräldrar, cirka 78.000 personer. Det är en större andel än i övriga Sverige och en större andel än tidigare år. Utvecklingen sedan 1997, då Hyresgästföreningen började undersöka unga vuxnas boendeförhållanden, visar att gruppen hemmaboende växer allt mer.

– Vi måste kräva ansvar av politiker i stat och kommun. Kommunerna måste låta vinsterna i allmännyttan stanna kvar i bolagen så de kan bygga mer, allmännyttan måste också få fler markanvisningar. Nu är vi inne i en ond cirkel, alla vill tjäna mer pengar, säger Simon Safari.

Hemmaboendet är mest utbrett i kranskommunerna kring Stockholm. De har i regel en högre andel villaboende och eventuellt, menar Hyresgästföreningen, kan det vara mer accepterat att bo kvar hemma om föräldrar eller vårdnadshavare bor i villa.

De flesta som svarat att de bor kvar hemma uppger att de inte har någon kostnad för sitt boende – det vill säga noll kronor.

– Det förvånar mig. Vi uppmanar inte föräldrar till att låta unga vuxna bo kvar utan att göra rätt för sig, jag tycker att det är rimligt att de hjälper till med boendekostnader, förutsatt att man har råd, säger Simon Safari.

Undersökningen visar också att 71 procent av de som har barn har ett eget boende, medan 19 procent bor hemma hos sina föräldrar.

”Unga vuxna kan inte börja sina liv”, säger Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm. Foto: Hyresgästföreningen

Drygt hälften, 52 procent, av de som har flyttat hemifrån har ett eget boende – 53 procent av den gruppen hyr en bostad, inklusive studentbostad, 46 procent har en egen bostadsrätt eller ett eget hus/radhus. 13 procent svarar att de är inneboende hos någon annan, 3 procent bor på annat sätt, oklart hur.

19 procent av unga vuxna som har ett eget boende svarar att deras boende är tidsbegränsat. Andelen med ett tidsbegränsat boende är högst bland de som hyr i andra eller tredje hand. 8 procent svarar att de någon gång betalat svart för att få ett hyreskontrakt.

Mer än hälften, 52 procent, uppger att de fått ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner under de senaste 12 månaderna, och 23 procent har fått ekonomisk hjälp av föräldrar eller vänner med ett bostadsköp. I Storbritannien rapporterade Financial Times i augusti att den så kallade Bank of Mum and Dad – Mamma och pappa-banken – skulle rankas som landets tionde största långivare.

Mer än var tredje ung vuxen, 42 procent, oroar sig för att inte hitta något boende i framtiden. Det framgår också att ungefär var tredje ung vuxen tvekar inför att bilda familj på grund av läget på bostadsmarknaden.

– Nyproduktionen av hyreslägenheter är inte byggda efter behovet, unga har inte råd att flytta in. Ingen tar ansvar för behoven, det går inte att delegera det ansvaret till marknaden, säger Simon Safari.

Hyresgästföreningen vill inte ha ett inkomsttak på en viss procent av nyproduktionen, ett system som finns i många europeiska länder.

– Trångboddheten ökar, vår syn är att de mest behövande ska prioriteras. Men om vi börjar kategorisera människor hamnar vi i social housing och det vill vi inte ha. Vad som behövs är ett ökat bostadsbyggande, där hyresrätten prioriteras och att kommunerna i markanvisningarna ställer tydliga krav på byggaktörerna så att boendekostnaderna blir rimliga, säger Simon Safari.

Läs mer: Så sparade han ihop till sin egen bostadsrätt som 20-åring

Läs mer: Ministern öppnar för stöd till unga bostadsköpare