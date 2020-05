Tomt och öde i Gamla stan när turisterna uteblir

Våren brukar locka mängder av turister till Gamla stan i Stockholm och när sommaren väl kommer är det minst sagt trångt i gränderna.

I dag är Västerlånggatan ett öde stråk.

– Från början av mars har det varit tomt på gatan och de flesta affärer har stängt.

Vijay Kumar driver Gift and Souvenirs, en butik med hyllorna fulla av souvenirer, Kumar berättar att det handlar om drygt 2.000 föremål.

– De två senaste veckorna har det gått lite bättre och jag hoppas att juni och juli blir ännu lite bättre. Förhoppningsvis öppnar flygplatserna igen så turisterna kan komma tillbaka till Gamla stan.

En titt i skyltfönstret visar att Gift and Souvenirs byggt upp affärsverksamheten kring turister.

– I vanliga fall kommer turister från Europa på helgerna och de från Asien och USA mer i veckorna, säger Vijay Kumar.

Kerstin Bergenfjord konstaterar att stora delar av Gamla stan är både lugn och stängd. Foto: Alexander Mahmoud

Kerstin Bergenfjord, som är på väg till ett möte, stannar till och tittar i ett skyltfönster.

– Jag saknar det vanliga tillståndet så att det blir ett folkliv och att människor kan försörja sig. Jag har sett affärer där det står att allt ska bort, det är sorgligt när småföretagare måste slå igen. Turister är ju ett naturligt inslag på sommaren. Jag hoppas också på en nystart som blir mer människo- och naturvänlig.

Hon har förståelse för om utlänningar drar sig för att turista i Sverige som drabbats hårt av covid-19.

– I alla fall de från våra nordiska grannar, säger Bergenfjord.

Iris Hantverk håller öppet och Hanna Lif ser till att allt är i sin ordning även om kunderna är få. Hon har arbetat i butiken i tre år och aldrig tidigare varit med om att det varit lika öde.

– Jag tror att jag är den enda här omkring som har öppet, säger Hanna Lif.

Trots den tomma butiken har hon ett visst hopp om bättre försäljningssiffror de kommande månaderna.

– Danskarna får väl komma in i Sverige så det blir väl lite fler turister nu, jag tror också att värmen gör sitt till, det är lite mer folk ute. Jag tror inte att det kommer att bli värre, men det kommer kanske inte bli den ökning man vill ha. I februari och mars brukar det vara lugnt men inte på det här sättet.

Hanna Lif hoppas att värmen och lättande reserestriktioner i Europa för med sig turister till Gamla stan. Foto: Alexander Mahmoud

Gamla stans hantverk, grundad på Västerlånggatan redan 1915, hälsar välkomna på engelska. I fönstret visar man bland annat upp en portmonnä och tygkassar med älgar på.

Men den här förmiddagen håller man stängt.

På samma gata ligger Skärgårdskatten där en handskriven lapp på skyltfönstret vittnar om att det är rea, 50 procent på allt.

Närmare Slottsbacken kan man skymta att svenska flaggan är hissad på slottet, i början av Källargränd leker förskolebarnen på gården i sina gula västar och på Stortorget sitter fyra personer med mer än armlängds avstånd.

Men inte en turist i sikte.

Den mörkhåriga kvinnan som sitter och njuter av försommarvärmen visar sig vara från Vasastaden och tipsar om att man kan hitta utländska turister intill Slottet.

Chokladkoppen brukar ha gott om utländska kunder. Personalen har satt fram handsprit, lite frukt och en regnbågsflagga i entrén men borden står tomma.

– Mellan 90–95 procent av försäljningen har försvunnit, säger Conny Johansson som är platschef på Chokladkoppen.

Conny Johansson på Chokladkoppen håller öppet men har tappat drygt 90 procent av omsättningen. Foto: Alexander Mahmoud

Men alla utländska kunder har inte försvunnit, berättar han.

– Det kommer en eller två varje dag, oftast är de från Tyskland, Frankrike eller England. I går var det en amerikan också. Totalt sett så är det lite fler gäster nu än det var för en månad sedan. Men i tisdags kväll hade vi bara en gäst mellan klockan fem och nio.

De asiatiska turisterna som annars brukar vara många har han inte sett skymten av.

Plötsligt dyker de upp. Turisterna. Och det är inte bara en utan två, tre och till och med fyra.

Kvartetten, alla är välklädda med jacka och ryggsäck, stannar till utanför den lilla kiosken på Stortorget som säljer italiensk glass för att komma överens om vart de ska ta vägen.

Tsenka Garova och hennes bulgariska vänner ser ut att fråga sig ”Vart är vi på väg?” under sin rundvandring i Gamla stan. Foto: Alexander Mahmoud

Tsenka Garova, Maria Vasileva, Tetiana Dimitrova och Kallna Bosilkova studerar på universitet i Bulgarien och är i Sverige som utbytesstudenter.

De håller till i Växjö men turistar nu i Gamla stan och åker hem igen om två veckor.

– Vi har varit här förut och då var det mycket folk, nu är det tomt. Det är bättre nu när man kan promenera utan att trängas, konstaterar Tsenka Garova.

Utanför Stortorgskällaren kan man på engelska läsa ”We have made our costumers happy since 1938, welcome to Stortorgskällaren”.

Men om restaurangen håller öppet eller har stängt står det inget om på den något slitna dörren.

Henric Millde bor på Kindstugatan och är ordförande i Hållbart och Lustfyllt som tillsammans med Visit Stockholm arbetar för en mer balanserad turism I Gamla stan.

– Tidigare har man pratat om överturism i Gamla stan, i dag har vi ett helt annat läge. Den internationella turismen, som bland annat kommer via kryssningsfartygen, lyser helt med sin frånvaro och det är även troligt att denna situation fortsätter under kommande år. Vi hoppas nu på att alla stockholmare och inhemska turister får upp ögonen för Gamla stan som ju är Sveriges vagga.

Att hitta en skylt som visar att butiken är stängd är ingen konst längs Västerlånggatan. Foto: Alexander Mahmoud

Henric Millde rekommenderar ett besök i Gamla stan under coronatider.

– Det är en fantastisk miljö, med alla dessa vindlande gränder, historiska platser och gamla vackra hus. Det finns alltid något att se och upptäcka och just nu är det inte någon större trängsel.

Av de 80 miljarder kronor som utländska turister gjorde av med i Sverige under 2019 spenderade man drygt 18 miljarder i Stockholm och man beräknar att 23.200 personer i huvudstaden är sysselsatta av utländsk turism.

– Vi riskerar att gå miste om väldigt stora belopp som ger stora hål i kassorna, många företag riskerar att gå i konkurs, säger Stefan Westerberg som är chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Det är månaderna som kommer – juni, juli och augusti – som är högsäsong för turistnäringen.

Souvenirerna står prydligt uppradade i fönstret – men de köpstarka utländska turisterna saknas. Foto: Alexander Mahmoud

Westerberg vill att det omställningsprogram som lanserades för mars och april ska förlängas.

– Vi har en fortsatt svår situation även i maj och sannolikt i även i juni, juli och augusti. Även inrikesturismen har ju dalat i och med de restriktionerna som gäller.

