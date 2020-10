Trängsel på Stockholms dansgolv – samtidigt fortsätter smittspridningen att öka

Sedan den 8 oktober gäller inte längre gränsen på 50 personer under allmänna sammankonster på serveringsställen som nattklubbar och restauranger. Delar av de tidigare restriktionerna kvarstår dock. Gäster måste äta och dricka sittandes och får endast dansa med sitt sällskap vid sitt bord.

En av de nattklubbar som i helgen öppnade upp igen är klubben Spy Bar som ligger på Stureplan i Stockholm. På bilder som festdeltagare publicerat på sociala medier dansar folk tätt intill varandra i större klungor. Bilderna har mött kritik från flera håll, bland annat från statsminister Stefan Löfven.

– Att gå på trånga fester, som riskerar att öka smittspridningen, nej det är inte smart. Man ska varken gå på eller ordna den typen av fester, säger han till Aftonbladet.

Linda Nordlund är marknadschef på Stureplansgruppen som äger flera nattklubbar, bland annat Spy Bar. Hon menar att nattklubben gjort förändringar för att kunna säkerställa att det sker social distansering.

– Lokalen har anpassats och möblerats så att gästerna kan hålla ett från varandra smittskyddssynpunkt säkert avstånd och vi har endast sittande servering. Även utökad personalstyrka arbetar aktivt för att förhindra trängsel både i våra lokaler, vid entré och genom särskilt markerade kösystem, säger hon.

I sociala medier har bilder på festande människor som dansar tätt intill varandra på nattklubben Spy Bar spridits. Foto: Roger Turesson

Maria Rotzén Östlund är tf smittskyddsläkare i Region Stockholm. Till DN säger hon att det finns få regler som formellt reglerar antalet personer på till exempel nattklubbar, som är fallet när det gäller till exempel musikarrangemang, demonstrationer och andra sammankomster som omfattas av ordningslagen, vilket inte restaurang- och nattklubbsverksamhet gör.

– Det som finns formellt kring inspektioner rör ställen som har serveringar, där det finns föreskrifter och allmänna råd om att de som driver ställen ska vidta åtgärder för att undvika trängsel. Där är det så att det nu är kommunerna som har ansvar för inspektionerna och åtgärderna.

Mellan den 5 och 12 oktober har 27 restauranger i Stockholm fått anmärkningar för att man inte fullt ut följt föreskrifterna. Enbart en, Olssons skor i Vasastan, tvingades stänga ned helt kort för att sedan åter öppna. Maria Rotzén Östlund säger att man från smittskyddets sida märker av en ökad smittspridning i Stockholmsregionen.

– Något är det som händer eftersom vi ser att det faktiskt sker en ökad smittspridning. Och vi vet att ökad smittspridning sker när man är tätt tillsammans.

Precis som Maria Rotzén Östlund säger har smittspridningen i Stockholm ökat. Den lägesrapport som Region Stockholm publicerade under tisdagen visar att 660 nya fall av covid-19 konstaterats under de senaste fyra dagarna. Det som framför allt sticker ut är ökningen i antalet som sjukhusvårdas för covid-19 i Region Stockholm, 57 under tisdagen jämfört med 37 den 9 oktober.

Daniel Persson är avdelningschef för Livsmedelskontroll på Miljöförvaltningen. Om antalet kontroller kommer att öka nu när även nattklubbar kan bedriva sin verksamhet igen kan han inte svara på.

– Det har varit lugnt på nattklubbsfronten under sommaren men det är nu vi ser hur problemen egentligen ser ut, och hur vi ska bedriva den tillsynen på bästa sätt. Med de nya reglerna så får vi anpassa tillsyn efter det.

Han menar att just nattklubbsverksamhet kan bli ett problem när det kommer till att följa riktlinjerna för social distansering.

– I teorin handlar det om att det inte ska vara trängseln. I praktiken är det svårt att lösa. Det är självklart svårare att få folk att göra om man säger när alkohol är inblandat och det blir sent på natten.

Hur man ska agera från myndigheternas sida efter ändringen i regelverket är inte ännu tydligt.

– Det finns ingen exakt detaljplan. Vi ser en ny verklighet där ute och vi måste anpassa oss.

Daniel Persson menar att det största problemet inte är en enskild nattklubb eller bar, utan att det handlar om ett större problem.

– Hade vi bara haft en nattklubb hade vi kunnat agera på det, men det är ett bredare problem, säger han.

Som svar på en fråga från DN:s Mia Holmgren säger Statsepidemiologen Anders Tegnell under tisdagens myndighetsgemensamma pressträff:

– Dels är det kommunerna som måste titta på om folk verkligen följer de allmänna råden. Sen får vi i diskussion med dem se över om det är något som behöver skärpas för att det ska vara ännu tydligare att man inte får skapa en miljö där det råder trängsel.

Anders Tegnell kan inte uttala sig huruvida detta är ett tilltagande problem utan hänvisar till de lokala miljöförvaltningarna.

