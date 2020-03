Tre läkare och två sjuksköterskor vårdas på intensiven

Tre läkare i olika verksamheter och två sjuksköterskor vårdas själva på intensiven efter att ha smittats med covid-19. Det berättar överläkaren och läkarföreningens ordförande på Södersjukhuset Clara Strömberg för DN.

– De vårdas på Karolinska i Solna och Huddinge. Det känner jag till genom kollegiala nätverk, säger Clara Strömberg, som även är huvudskyddsombud för Saco.

Enligt Strömberg tillhör de insjuknande läkarna inga kända riskgrupper.

– Det här handlar inte om personer som är 60 plus eller åldringar. Det är personer som annars är friska, säger hon.

En av läkarna ska enligt Clara Strömberg vara på bättringsvägen. Hon tillägger att det inte exakt går att avgöra hur vårdpersonalen smittats.

– Men vi vet ju att hög exponering utgör en risk. Det visar att även att vi som vet hur man skyddar sig blir sjuka. Om även vårdpersonal blir smittad, då kan vi snart utgöra tio procent av de sjuka som i Italien. Och om vårdpersonal blir sjuk, så får vi slåss om respiratorerna, säger Clara Strömberg.

Johan Styrud, ordförande för Läkarföreningen i Stockholm, känner också till de vårdanställda som nu intensivvårdas.

– Det är fruktansvärt, säger han till DN.

Även han tar upp att det inte är klart hur de fem vårdanställda smittats, men är kritisk till de uppluckrade kraven på skyddsutrustning.

– Vi vet inte säkert hur det har gått till när de har blivit sjuka. Alla anställda i vården ska kunna känna sig säkra på, när de träffar på sjukdomsfall, att man har fullgott skydd mot smittan. Så är det inte i dag.

Enligt källor till DN ska en av läkarna ha jobbat i akutläkarbil, något Aftonbladet tidigare berättat. DN har tidigare beskrivit intern kritik mot att akutbilsläkare tvingats jobba utan skydd.

Att en av läkarna jobbat i akutläkarbil bekräftas av Johan Styrud:

– Det finns en stark misstanke i det fallet om att det inte fanns skyddsutrustning för den läkaren.

Johan Styrud är kritisk mot att Folkhälsomyndigheten har en rekommendation, regionen har en annan och sjukhusen har egna.

– De borde ha samma riktlinjer, säger han och fortsätter:

– Folkhälsomyndigheten som är den statliga kunskapsmyndigheten har även tonat ned kraven i sina nya riktlinjer. Man hoppas ju att det är baserat på vetenskaplig evidens.

Clara Strömberg har tagit strid mot regionens riktlinjer för skyddsutrustning, som enligt regionens chefläkare ligger på en ”basnivå”, för vad som anses nödvändigt för att skydda personalen. Bland annat har det inneburit att munskydd inte anses behövas på akutmottagningen, och att ärmlöst förkläde nu är standard i stället för långärmat, som Folkhälsomyndigheten angett som ”grundkrav”.

Under tisdagen köpte Strömberg på eget initiativ in långärmade regnrockar till Sös särskilda sektion för covid-smitta, för att gardera personalen vid en eventuell bristsituation. Hon hänvisar till EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control, och deras riktlinjer:

– Så länge ECDC säger att smittan kan ligga 72 timmar utanför kroppen så tycker vi att våra bussaronger som vi drar över huvudet inte är bra. Vi smittar oss själva och kan smitta andra säger Strömberg och fortsätter:

– Våra patienter är ju inte utbildade i smittskydd - de hostar inte i armvecket, de hostar rakt ut. Och så länge vi inte har evidens är det vår skyldighet att skydda oss och våra patienter, säger Clara Strömberg.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro:

– Det här är jättehemskt. Det är fruktansvärt att det här kan hända i Sverige i dag. Det här skapar ytterligare oro – en oro jag möter varje dag bland våra medlemmar som handlar om otydligheten kring skyddsutrustningen. Många tappar tillit till sina arbetsgivare.

Ribeiro uppger till DN att hon under tisdagen har skrivit till Folkhälsomyndigheten för att få besked om vad de nya riktlinjerna baseras på.

– De nya riktlinjerna är otydliga om när andningsmasker bör användas och frågan kring kortärmat. Jag har ställt frågan till dem: ”Är det så att jag inte riskerar smitta nu om jag har kortärmad skyddsrock?”.

Region Stockholm vill inte bekräfta uppgifterna om läkarna och sjuksköterskorna som intensivvårdas. Presstjänsten meddelar:

”Vi lämnar aldrig ut några personuppgifter om patienter eftersom det är föremål för patientsekretess. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats”.

Pressansvarig hos bolaget som driver akutläkarbilarna:

”Vi har som princip att av säkerhets- och integritetsskäl inte lämna kommentarer kring personal och patienter”.

DN söker Karolinska universitetssjukhuset.

Läs mer: Amina Manzoor: Därför måste vi skydda sjukvårdspersonal från nya coronaviruset