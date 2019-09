Tre poliser inför rätta för Eric Torells död – nu inleds rättegången

Fakta. Verksanseld

• Polis har rätt att skjuta när de själva eller andra utsätts för hot eller allvarligt våld.

• Om en polis skjuter mot en person ska de sträva efter att tillfälligt oskadliggöra personen. Skottet ska i första hand riktas mot benen. Om den hotfulla personen befinner sig nära i avstånd och angreppet går fort får man skjuta mot överkroppen.

• Polis ska göra så kallad verksanskontroll när de skjuter verksanseld. De innebär att de inför varje enskilt skott måste bedöma om det fortfarande finns förutsättningar för att skjuta verksanseld.

• Svensk polis skjuter verksanseld i snitt 15 gånger per år. Man skjuter varningsskott ungefär lika många gånger. 2018 sköt svensk polis sex personer till döds. Under 90- och 00-talet sköts i genomsnitt en person per år till döds av polis.

Källa: Polisen