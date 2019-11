Trots storvarslet – Karolinska fortsätter att anlita hyrläkare på akuten

Bara tre veckor har gått sedan Karolinska varslade vårdpersonal, 600 anställda, varav 250 läkare. Under måndagen fördjupades krisen i Stockholms sjukvård, då Södersjukhuset och Danderyds sjukhus varslade sammanlagt 200 anställda.

Karolinska är i djup ekonomisk kris och sjukhusdirektör Björn Zoëga pekade i våras ut inhyrd personal som en av orsakerna till det skenande underskottet.

– Vi blöder. Det är mer personalkostnader och läkemedelskostnader. Inhyrd personal. Och omställningskostnaderna har varit större än beräknat, sade Björn Zoega till DN i april.

Samtidigt fortsätter Karolinska att anlita hyrläkare till akutverksamheten. Läkare som arbetar på andra sjukhus har via ett bemanningsbolag fått erbjudanden om att arbeta som ”konsult” på Karolinska, det vill säga som hyrläkare inom akutverksamheten på Karolinska. Av mejlet från bemanningsföretaget som gick ut i förra veckan framgår att Karolinska kommer att ha behov av hyrläkare till flera sektioner av akutverksamheten under nästa år.

– Det sticker verkligen i ögonen. Samtidigt som man går ut med varsel och stora sparbeting och tydligen vill bli av med sina fasta läkare, så erbjuds vi att arbeta som konsulter, säger en läkare på Södersjukhuset som fått mejlet.

Avsändare till mejlet är bemanningsbolaget Svensk hälsovård. Vd Marie Öhrstedt skriver i ett mejl till DN att företaget, efter att ha fått ett tilldelningsbeslut i en upphandling skickat ut en förfrågan till läkare för att undersöka intresset om förfrågningar kommer från Karolinska.

Patricia Enocsson, HR-direktör för Karolinska, säger att sjukhuset inte haft någon direktkontakt med bolaget. Men hon bekräftar att sjukhuset sedan en tid har haft hyrläkare på intensivakuten i Solna, och att behovet kommer att finnas även under 2020. Som DN tidigare berättat har intensivakuten flera tjänster besatta av hyrläkare sedan de fasta läkarna sagt upp sig och slutat.

– Vår målsättning är att byta ut hyrläkare mot egen personal, men det handlar om specialiteter som är svåra att hitta och det går inte alltid så snabbt. Processen är sådan att varje verksamhet får ansöka om dispens för att rekrytera personal och det är behovet som styr, säger Pia Enocsson.

Enligt Enocsson har sjukhuset börjat söka efter läkare med ambition att byta ut hyrläkare mot direktanställda läkare på akutmottagningen i Huddinge.

Samtidigt som Karolinska vid två tillfällen under 2019 varslat personal, däribland läkare och undersköterskor, stiger kostnaden för hyrpersonal under året trots ambitioner att minska dem. Enligt delårsrapporten för augusti har kostnaden för inhyrning ökat med 26 procent jämfört med samma period 2018. Under 2018 hyrde sjukhuset in personal för totalt 262 miljoner kronor.

– När det gäller hyrläkarna så är det intensivakuten som drar upp hyrläkarkostnaden 2019, säger hon.

Om Karolinska hyr in personal samtidigt som sjukhuset varslar, hur stor blir då besparingen i slutänden?

– Det handlar om en balansgång. Ibland måste vi ta in högspecialiserad kompetens och det är behovet som styr. Men det är ett pusselläggande, säger Patricia Enocsson.

Yvonne Dellmark, läkarföreningens ordförande på Karolinska, säger att det fortfarande är brist på läkare i flera delar av sjukhuset.

– Det behövs fortfarande läkare, man har exempelvis annonserat efter internmedicinare till Huddinge. Vi har hyrläkare inne redan i dag trots varslet, och det är fortfarande specialistläkarbrist mitt i det här. Vi har svårt att förstå att man inte gör en bättre analys innan man genomför det här varslet som kommer att göra att vi går miste om ytterligare kompetens. Det känns inte genomtänkt. Det är som om den ena handen inte riktigt vet vad den andra gör, säger Yvonne Dellmark.

Den stora kostnaden för inhyrning står sjuksköterskorna för. Karolinska har också under året fortsatt att ta in hela operationslag från operationskonsulterna, till en kostnad av 26.000 kronor om dagen. För pre- och postoperationssjuksköterskorna betalar sjukhuset 8.400 kronor per person och dag, som DN tidigare berättat.

– Vi har tagit in dem under året när det är barnoperationer som vi inte klarar av. Det är behovsstyrt och kunskapsstyrt när vi tar in dem, säger Patricia Enocsson.