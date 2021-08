Tungt ansvar vilar på resenärerna när kollektivtrafiken växlar upp

På måndag går Stockholms lokaltrafik över till ordinarie tidtabell efter sommaren och sätter in fler avgångar på bussar, pendeltåg och tunnelbana.

Waxholmsbolaget, som kör pendelbåtarna i skärgården på uppdrag av SL, fortsätter dock att ta emot färre passagerare än normalt, som DN berättat tidigare.

SL:s vintertidtabell är i övrigt förstärkt sedan 2020 med fler avgångar där man har sett ett fortsatt stort resande under pandemin. Det gäller i synnerhet vissa busslinjer.

SL lägger stort ansvar på individen att hålla distans och inte bidra till trängsel och ger inga egna rekommendationer till resenärerna utöver Folkhälsomyndighetens nationella allmänna råd och rekommendationer.

Rekommendationerna om munskydd under rusningstrafik är också borta sedan 1 juli.

– Fortsatt gäller att man bara ska med kollektivtrafiken om man måste och att man inte ska tränga sig ombord på en tunnelbanevagn eller buss som är full. Vi utökar trafiken när det behövs för att motarbeta trängsel och säkerställa att resenärer kan hålla avstånd till varandra. Framför allt gäller det bussarna under rusningstrafik. Tunnelbanan kör redan med maxkapacitet, säger Lovisa Åbom, presskommunikatör på SL.

På måndag återgår även Västtrafik i Göteborg till normal tidtabell efter sommaren. Och för första gången på mycket länge betyder det också att inga restriktioner till följd av pandemin längre finns kvar inom lokaltrafiken i Göteborg.

– Nej, vi återgår helt till den verksamhet vi har under ett fullt normalt år. Vi bevakar självklart vad som händer med smittspridningen, men nu utgår vi från ett normalläge igen, säger Leif Gjulem, avdelningschef för störningshanteringen på Västtrafik.

På bolagets hemsida finns fortfarande en uppmaning kvar riktad till passagerarna om att hålla avstånd, men det finns inga begränsningar ombord längre.

– Det vi gjort inför måndagen är att vi tagit lite extra höjd med tanke på skolstarten. Några extraturer är insatta på sträckor där vi vet att det brukar bli ansträngt. Men det har inte med pandemin att göra, utan är precis så vi brukar göra varje höst, säger Gjulem.

På måndag övergår Stockholms lokaltrafik till ordinarie tidtabell. Foto: Amir Nabizadeh/TT

I Göteborgsområdet finns avspärrningen mot förarna kvar, men ambitionen från Västtrafiks sida är att de ska tas bort efter sommaren och då blir det åter påstigning genom framdörrarna på alla linjer. Skulle smittspridningen öka dramatiskt och restriktionerna återinföras, siktar bolaget på en snabb omställning.

– Under pandemin har vi byggt upp en operativ grupp som jag leder, som har en kontinuerlig dialog med alla bolag inom regionen. Vi kan följa resor på varje avgång, vare linje. Jag anser att vi är ganska snabbfotade numera, säger Leif Gjulem.

Skånetrafiken, som ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne, hoppas på en återgång till ett mer normalt och tryggt resande i takt med att allt fler blir vaccinerade.

– Vi har jobbat med att ha en trafik som möter det. Vi har fokuserat på att hålla en hög punktlighet och göra justeringar där vi sett ett återkommande behov. Många skolungdomar reser med oss, framför allt till de orter som har gymnasie- och högskolor/universitet som Lund, Helsingborg och Malmö, säger Jennie Hohenthal, kommunikationsansvarig för Skånetrafiken.

Skånetrafiken har cirka 465 000 resor per dag under ett normalår. Resandet har gått ner cirka 50 procent under pandemin.

– I fjol låg vi på cirka 235 000 resor per dag. I nuläget ser vi successivt en viss grad av ökning av resorna per vecka, säger Jennie Hohenthal.

Skånetrafiken har en app som visar prognoser på hur många som brukar resa.

– Med hjälp av appen kan resenärer lättare planera sitt resande med turer där det är färre andra som reser. Alla behöver hjälpas åt för att undvika trängsel, fortsätter Jennie Hohenthal.

Skånetrafikens vintertidtabell börjar gälla den 15 augusti.

