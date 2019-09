Tusentals väntas klimatstrejka i Stockholm

Samtidigt som Greta Thunberg har fått sitt definitiva internationella genombrott under klimatmötet i New York så intensifieras kampen för att Gretas visioner ska bli verklighet. Under fredagen arrangeras den största klimatstrejken hittills i Stockholm, och tiotusentals människor väntas komma till samlingen på Medborgarplatsen för att marschera till Kungsträdgården, via Mynttorget där Greta satte sig med sin hemmålade skylt i augusti förra året.

Det extrainsatta klimatmötet, initierat av FN:s generalsekreterare António Guterres, uppmärksammas under fredagen globalt genom ett antal stora strejker. Över fyra miljoner människor deltog i strejken förra fredagen, och den här gången uppmanas även arbetande vuxna att delta i strejken.

Fridays for future, som arrangerar strejken, upplever att man inte uppnått tillräckligt konkreta resultat hittills, säger Isabelle Axelsson som är en av organisatörerna i Stockholm. Hon studerar på universitetet och började strejka i december förra året. Isabelle är redan på plats på Mynttorget och förbereder demonstrationen när DN når henne under torsdagen.

– Vi har fått ett enormt genomslag, men väntar fortfarande på att resultat. Genom att få med vuxna i strejken hoppas vi att politiker och andra makthavare förstår att hela samhället drabbas av klimatförändringar, inte bara vi unga, säger Isabelle.

För att kunna genomföra strejken har Fridays for future haft kontakt med bland annat fackföreningar, och Isabelle Axelsson är medveten om att det finns en risk att stora intressen kidnappar deras kamp nu när rörelsen når fler och äldre människor.

– Det kan såklart vara problematiskt att ha nära kontakter med näringsliv och fackföreningar, men vi vill vara tydliga med att det inte rör sig om något samarbete eller sponsring. Vi är fortfarande självständiga och är bara glada om så många som möjligt vill delta i det vi gör.

Fridays for future tar endast emot bidrag från privatpersoner och oberoende organistationer.

När klimatmanifestationen når sitt mål vid Kungsträdgården väntar manifestation och scenframträdande. Robyn spelar inför marschen på Medborgarplatsen, och i Kungsträdgården kommer organisationen Forskare för framtiden att finnas för att berätta om vad forskningen, som Greta ju gärna hänvisar till, faktiskt säger.

– Det här är vår största marsch hittills, och den uppmärksamhet vi har fått hittills är otroligt viktig. Men nu måste vi ta nästa steg och se till att det vi kämpar för faktiskt också händer. Det här är definitivt vår största samling hittills, säger Isabelle Axelsson på Fridays for future.

Läs mer: Världen strejkar för klimatet