Två åtalas för mordet på Ndella Jack – 18-åringen träffades av 19 kulor

Två män åtalas nu för mord och mordförsök vid den uppmärksammade skjutningen i Råcksta i västra Stockholm den 28 augusti förra året då en 33-årig man besköts och hans 18-åriga fru dog till följd av skottlossningen. De två åtalade männen är 23 och 30 år gamla.

En annan man, även han 30 år gammal, åtalas samtidigt för mordförsök tillsammans med 23-åringen för en attack som ägde rum mot samma 33-årige man i Sickla den 8 september.

Ytterligare en man, 39 år gammal, åtalas för försök till grovt vapenbrott den 11 september 2019 efter att han försökte ta hand om vapen som kastades undan efter skjutningen i Sickla.

– De åtalade är alla före detta kompisar till den 33-åriga mannen och jag påstår att motivet är en konflikt som uppstått mellan dem. Utredningen har bland annat bestått av tekniska undersökningar, förhör och analyser av de misstänktas rörelsemönster, säger kammaråklagare Maria Hävermark.

Totalt omfattas alltså fyra män för koppling till de två uppmärksammade attackerna mot 33-åringen.

Vad har de åtalade männen för koppling till 33-åringen sedan tidigare?

– De har känt varandra sedan tidigare. De är kompisar, säger Marie Hävermark.

Hon berättar vidare att utredningen visar att det har uppstått en konflikt mellan 33-åringen och de andra. Denna konflikt har sedan kulminerat i ett möte som skedde på Södermalm i centrala Stockholm bara timmar innan skjutningen i Råcksta. En av personerna drog då pistol mot 33-åringen.

Historien tar sin början för allmänheten när en 18-årig kvinna, Ndella Jack, blir skjuten genom ett fönster på bottenvåningen vid 01.30-tiden på natten mot onsdagen den 28 augusti förra året. Hon befinner sig i lägenheten i Råcksta tillsammans med sin man, en 33-årig känd kriminell, som hon bara veckor tidigare har gift sig med i Gambia.

Attacken är obarmhärtig, enligt vittnesuppgifter som grannar senare ska förmedla till DN. Någon ställer sig utanför lägenheten och skjuter automateld mot fönstret. Ljudet från vapnet är så kraftigt att det är omöjligt att inte vakna.

33-åringen undkommer utan en skråma, men hans fru träffas av kulsvärmen och dör senare av skadorna. Av stämningsansökan framgår att hon träffas av 19 kulor.

Ndella Jack begravdes på Storkällans begravningsplats i Älta öster om Stockholm i höstas. Foto: Roger Turesson

Reaktionerna efter mordet på Ndella Jack är starka i Fisksätra där hon växte upp. Sörjande har målat hennes namn på en vägg vid torget och hundratals ljus har placerats på asfalten för att hedra 18-åringen.

När DN besöker en minnesstund för Ndella Jack berättar hennes pappa Pa-Modu Jack om hur hon hade ett stort umgänge i stadsdelen.

– Vi kallade henne drottning Ndella. Hon var alltid glad och ville bland annat bli skådespelare. Hon har alltid varit en kändis, säger hennes pappa med tårar i ögonen.

Redan efter händelsen i Råcksta finns misstankar om att 33-åringen var det egentliga målet för attacken. Drygt en vecka senare får misstankarna allt fastare konturer. Sent på kvällen den 8 september skakas ett lugnt bostadskvarter i välmående Sickla plötsligt av snabb skottlossning. En taxibil rivstartar och kör iväg trots att den har träffats av flera kulor. Från platsen försvinner och en annan bil i hög fart, en silverfärgad Audi.

Det visar sig att 33-åringen även denna gång var på platsen. Återigen hade han undkommit kulorna.

Polisens spaningsledare Ville Paloheimo säger senare till DN att båda dåden verkade vara illa genomförda och att detta kunde härledas till att 33-åringen inger stor fruktan i sina motståndare.

– De är väldigt rädda för honom. Det vanliga är att man går så nära att man är säker på att träffa. Nu står man tio meter bort och missar honom i stället, säger Ville Paloheimo.

I september sköts två personer i Sickla. Även i det fallet var kulorna avsedda för 33-åringen. Foto: Anette Nantell

När dammet har lagt sig efter skjutningen i Sickla visar det sig att två oskyldiga personer har skadats svårt. Dels har en musikstudent träffats i ögat av en förlupen kula, dels har föraren till den taxi som 33-åringen har hoppat in i för att fly från sina motståndare fått flera skott i ryggen.

I en intervju med DN berättar taxiföraren om den traumatiska kvällen då han minns att han träffades av fem kulor och 33-åringen skrek åt honom att köra.

– Direkt sa han ”kör, kör kör”! Men kulorna träffade mig. De träffade bilen på vänster sida, vid vänster bakdörr. Och så såg jag som en dimma från framdäcket, säger han.

Men angriparna hinner försvinna innan polisen kommer till platsen.

Under hösten genomför polisen ett gediget utrednings- och spaningsarbete för att ringa in de misstänkta och sent på året står det klart att fyra män – varav tre har ett stort antal domar på sig – häktas för inblandning i skjutningarna.

Genom en kartläggning av 33-åringens historia kan DN berätta att minst två av de fyra häktade männen tidigare har varit bekanta med honom. Minst en har även begått brott tillsammans med honom. Av allt att döma har de också varit vänner.

Redan i slutet av 2008 dömdes 33-åringen och den 30-åring som nu åtalas för skotten i Sickla i samma ärende gällande bland annat rån. 33-åringen dömdes vid tillfället även för misshandel och våld mot tjänsteman.

Polisens bilder på den beskjutna taxibilen visar hur framdäcket har punkterats. Foto: Polisen

Den 23-åring som nu står åtalad för mordet på Ndella Jack i Råcksta har också haft kopplingar till 33-åringen. För fem år sedan, i april 2015, dömdes han för försök till grovt rån. Vid tillfället dömdes även 33-åringens bror för samma brott.

Bilden av hur 33-åringen vid flera tillfällen har blivit förrådd av sina tidigare vänner får också stöd av polisutredningen. Vid skjutningen i Sickla är utredarnas bild att 33-åringen blev ditlurad av någon han hade förtroende för, vilket också Ville Paloheimo sade till DN redan i slutet av oktober.

– Han hade stämt träff med en person som lurar dem i en fälla. Förespeglingen är att de ska genomföra någon typ av affär och de kommunicerar på sociala medier inför händelsen. Men han vet egentligen inte vem han stämmer möte med.