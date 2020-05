Polisanställd bland anhållna för koppleri

Polisen bekräftar att man har frihetsberövat två personer på måndagen, efter vad som av polisen beskrivs som ”utredningsåtgärder med anledning av en pågående utredning”.

– De är anhållna och brottsrubriceringen är grovt koppleri. Det har inget att göra med förra veckans insats som medier som kollektiv granskade av olika anledningar, säger Ola Österling, presstalesperson på polisen i Stockholm.

Det var på fredagen förra veckan som polisen gjorde ett antal ingripanden mot sexhandel i centrala Stockholm. En av de som greps i insatsen som kallas ”Insats torsk” är den svenska tv-programledaren och entreprenören Paolo Roberto.

Ola Österling säger att det handlar om delinsatser i en större insats mot människohandel och sexköphandel och sexualbrott. Hur stor dagens insats är kan polisen inte säga något om, och inte heller om det är del av en bredare offensiv från polisen.

– Det är ju en insats som löper, i vilkens namn vi gjorde tillslag förra veckan och den var ju väldigt medialt uppmärksammad, och det här är en annan insats. De hänger inte ihop men de är delinsatser i samma paraply mot människo- och sexhandel, säger Ola Österling.

En av de personerna som anhållits är anställd vid Polismyndigheten, bekräftar Åklagarmyndigheten, varför förundersökningen leds av åklagare vid Särskilda åklagarkammaren. Per Nichols är chefsåklagare och han vill inte svara på om det rör sig om en polis som anhållits eller inte.

– Ibland är det av utredningsskäl bra att ligga lågt med all information till dess man kan säga mer. Just precis nu är den formuleringen vald med omsorg, säger Per Nichols.

Anna, som bor i huset mittemot med bra överblick över insatsen, säger vid 15-tiden att måndagens insats genomförs på en massagesalong i centrala Stockholm.

– De gör ett tillslag där just nu. När jag tog en bild för en stund sedan hade två stora suvar dubbelparkerat och de har åkt och parkerat på annat håll nu. En man och kvinna som såg ut som välklädda kontorsarbetare tog på sig plasthandskar och gick in, säger hon.