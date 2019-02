Polis fick in larmet om den sistnämnda händelsen strax efter klockan 08. En person ska ha hoppat in i en taxi och under resans gång riktat ett pistolliknande föremål mot chauffören. Därefter åkte gärningsmannen vidare med bilen på egen hand.

Under morgonen pågick en stor polisinsats i Årstaområdet. Polisen letade efter taxibilen med polishelikopter och flera patruller. Vid 09.45 skriver polisen på sin hemsida att taxibilen är påträffad i Årsta. Gärningsmannen har däremot inte gripits. Bilen ska bärgas och genomgå en teknisk undersökning.

– Vi har inga uppgifter om fysiska skador men föraren är säkerligen chockad, säger Anna Westberg på Stockholmspolisens ledningscentral.

Tre timmar tidigare fick polisen ett larm om att flera gärningsmän med hot ska ha tvingat till sig kontanter från en taxichaufför. Även i det fallet riktades ett vapenliknande föremål mot offret.

– Just nu ser vi inga kopplingar mellan händelserna. I detta fall handlar det om flera gärningsmän, säger Anna Westberg.

Från rånet i Rågsved har polisen en filminspelning från taxibilen som de nu ska titta på. Båda händelserna är rubricerade som grovt rån. Enligt Anna Westberg har det varit ovanligt många rån mot taxichaufförer den senaste tiden.

– Det har varit en hel del de senaste veckorna. Tyvärr har taxiförare ofta kontanter i bilen, som rånare kan tvinga sig till. Brotten har inte varit knutna till något område utan har skett både norr och söder om innerstaden, säger hon.

Läs mer: Taxichaufför rånad i Råsunda – fick bilen sönderslagen