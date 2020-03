Två smittade patienter intensivvårdas på Karolinska

”Vi kan bekräfta att två patienter med covid-19 nu vårdas på IVA i Huddinge”, skriver presstjänsten i ett sms till DN.

En av patienterna som testats positivt för det nya coronaviruset fördes över till Karolinska i Huddinge från S:t Görans sjukhus under måndagen. Den andra patienten ska ha lagts in under tisdagen.

I övrigt har sjukhuset inga kommentarer.

– Vi kommenterar aldrig patienternas tillstånd, säger Bo Albertsson, vid presstjänsten på Karolinska.

Regionens smittskyddsläkare Per Follin säger att provtagningen i Stockholms län kommer att ändra inriktning mot de svårt sjuka.

– Vi kommer att ändra strategin i Stockholm. Hittills har den varit inriktad på smittspårning. Nu kommer vi att rikta in oss på att fånga upp smittan tidigt i vården, så att man inte utsätter andra i vården för smitta, säger Per Follin och fortsätter.

– Nu kommer vi att rikta in testningen på de svårast sjuka.

På intensiven i Huddinge finns normalt sett tio intensivvårdsplatser. Medarbetare har tidigare berättat för DN om hur vården av coronasmittade patienter kan komma att påverka antalet platser, då vården kräver mer personal som arbetar med skyddsutrustning då patienterna isoleras i slussförsedda rum.

Fallen är de första i Sverige där personer tvingats till intensivvård – men sjukhuset vill inte uppge hur allvarligt sjuka personerna är eller kommentera fallen ytterligare.

Samtidigt meddelar Södersjukhuset att en patient testats positivt. Smittspårning pågår, säger sjukhusets vd Mikael Runsiö i en intervju med DN.

– Vi har en patient med konstaterad coronaviruset. Som är isolerad, säger Mikael Runsiö.

– Vi har tagit hand om patienten enligt de instruktioner vi har från Smittskydd Stockholm och från regionala sjukvårdsledningen, säger Mikael Runsiö, vd på Söderssjukhuset.

– Den upptäcktes under kvällen i går. Och när det konstaterades skickades patienten till Karolinska i Huddinge.

Enligt region Stockholm har patienten vårdats på intensiven på Södersjukhuset innan överföringen till Karolinska. Personen har närstående som nyligen rest i Europa men det är för tidigt att säga att det är så smittan har spridits.

Södersjukhuset gick på tisdagen upp i stabsläge tillsammans med en regionala sjukhusledningen för att klara smittan.

Patienten är skickad till Huddinge. Någon personal har ännu inte satts i karantän.

– Man jobbar just nu med frågan, säger Mikael Runsiö.

Region Stockholm uppger på tisdagseftermiddagen att 60 nya coronafall konstaterades i Stockholm under måndagen. Det innebär att totalt 207 personer i Stockholms län har smittats av det nya coronaviruset.

Majoriteten av personerna har smittats i Italien eller så har de varit i direkt kontakt med personer som smittats i Italien. Några personer har smittats i Iran eller varit i direkt kontakt med personer som smittats i Iran.

Till och med måndagen hade runt 2.300 personer provtagits i regionen.

Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, säger i ett pressmeddelande att man tar situationen på allvar.

– Eftersom viruset inte funnits tidigare finns det ingen som är immun mot det här viruset. Därmed finns det en risk för att spridningen kan bli bred och drabba många personer. Det är de som är äldre och/eller med andra underliggande sjukdomar som kan få mer allvarliga konsekvenser om de blir smittade, säger hon.

