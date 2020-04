Undersköterskan om intensivvården på covidavdelningen: ”Det är som att vara med i en film”

Det har inte gått många timmar sedan undersköterskan Carina Palovaara Jansson, 55, gick och lade sig. Och nu är det dags för nästa nattpass. 12,5 timmar på den speciella intensivvårdsavdelningen för covid-patienter. Hon rättar till skyddshättan framför spegeln och knyter den bak i nacken.

– När jag går in på jobbet går jag in i en speciell roll. Varje dag är som att vara med i en film. Jag tror att vi alla som är med här känner att det är något historiskt.

Carina Palovaara Jansson har lång erfarenhet från intensivvården. Normalt arbetar hon som undersköterska på den specialiserade neurointensiven på Nya Karolinska, för patienter med skallskador. Sedan några veckor tillbaka har hon växlat in på något helt okänt.

Undersköterskan Carina Palovaara Jansson förbereder sig för nästa långa nattpass bland covid-sjuka på Karolinska. ”Jag älskar mitt jobb. Men det känns som jag har åldrats tio år på några veckor”. Foto: Anette Nantell

– Det är en väldig omställning – ingen vet när dagen ska börja var vi ska jobba. Men vi är väldigt sammansvetsade i att vi ska klara det här.

Inne på sjukhuset sker påklädningen av skyddsutrustningen enligt en särskild procedur, som inleds med ansiktsmasken innan mössan över håret kommer på plats, långärmat skyddsförkläde och till slut visiret.

Det är svårt att känna igen varandra bakom skyddsmask och visir, och i ett hörn i det lilla förrummet ligger ark med förtryckta klisterlappar med yrkestitlar: undersköterska, sjuksköterska, läkare som personalen skriver sina namn på och fäster utanpå skyddskläderna.

– Sedan skriver vi tiden när vi går in, så att vi inte är inne för länge. Det är extra skyddsåtgärder, säger Carina Palovaara Jansson.

Bild 1 av 5 Björn Persson, verksamhetschefen för intensivvårdden PMI och undersköterskan Carina Palovaara Jansson har tidigare jobbat ihop på neuro-intensiven. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 5 Undersköterskan Carina Palovaara Jansson inför ett arbetspasset: ”När jag tar på skyddsutrustningen går jag inte i en roll”. Foto: Anette Nantell Bild 3 av 5 Verksamhetschefen Björn Persson på den tillfälliga expeditionen på covid-intensiven på Nya Karolinska. Foto: Anette Nantell Bild 4 av 5 Läkemedel som föreberetts utanför läkemedelsförrådet på covid-avdelningen. I Foto: Anette Nantell Bild 5 av 5 Undersköterskan Carina Palovaara Jansson känner stolthet över sitt jobb, och över att vården ställt om så snabbt för att klara pandemin. Foto: Anette Nantell Bildspel

När dörrarna via ett smittseparerande slussystem öppnas in till den speciella avdelningen är det även för den erfarna intensivvårdspersonalen, som att kliva in i en helt ny värld.

– Det är svårt att tänka sig, att samtidigt är det vår därute, att folk handlar på Ikea. Man blir... provocerad, säger Björn Persson, narkosläkare och verksamhetschef för PMI, som nu också arbetar mer kliniskt.

Vid DN:s besök på en av Nya Karolinskas covidavdelningar är 20 patienter inlagda. Alla är svårt sjuka, de flesta intuberade och nedsövda med en plastslang kopplad till en respirator för att underlätta andningen. Puls, blodtryck och syresättning registreras på en skärm. En patient är vaken och sitter upp i sängen.

– När patienterna ska vidare till en vårdavdelning så är väcker vi dem, säger Björn Persson.

Foto: Anette Nantell

Pipande apparatur hörs då och då. Ett svagt kvidande hörs på avstånd bakom en vägg, men det råder ett genomgående lugn.

Nya Karolinska är byggt i enkelrum, men när Karolinska började planera för att ta emot ett stort antal covidsjuka patienter för intensivvård fungerade inte det. Covidintensivvården på Nya Karolinska sker på två ombyggda postoperativa avdelningar, där patienterna nu ligger i rader i avskilda och numrerade bås, som gjorts om till covidintensiv med 28 platser.

Carina Palovaara Jansson säger att hon är stolt över hur snabbt vården ställt om.

– Man har samlat ihop sängar, och hämtat gamla respiratorer från förråden. Det är otroligt att man klarat det här på så kort tid.

Undersköterskan Carina Palovaara Jansson har jobbat inom intensivvården på Karolinska i många år. ”Det är som att var med i en film”, säger hon om intensivvården för covid-sjuka. Foto: Anette Nantell

Björn Persson säger att arbetet med att planera för att vårda covidsjuka patienter började i januari, då utbrottet börjat i Kina. När sjukdomen nådde Italien blev det mer verkligt.

– Då hade vi telefonkonferenser, och fick en massa nyheter från Italien. Det var som att planera för en tsunami som vi visste att den skulle komma, bara inte när.

Från början av mars har Karolinska universitetssjukhuset byggt ut från 38 till dagens 185 intensivvårdsplatser i Huddinge och Solna.

Bild 1 av 3 Sjuksköterska och läkare på Karolinskas intensivvårdsavdelning för covid-patienter. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 3 Avdelningen för covid-patienter på Nya Karolinska har byggts upp på kort tid. Papperslappar ger instruktioner. Foto: Anette Nantell Bild 3 av 3 Papper har delvis ersatt digital kommunikation när Karolinska ställt om för att möta pandemin. Foto: Anette Nantell Bildspel

Handskrivna lappar visar att avdelningen byggts upp snabbt. Administrationen har skalats ner, och journalföringen sker på papper. På whiteboards intill varje patient finns anteckningar i tusch, klockslag om när patienten vändes senast, från bukläge till ryggläge. Svårt sjuka covidpatienter drabbas av svår infektion i lungorna, ARDS, vilket försvårar syresättning och andning. Då sjukdomen är ny och botemedel saknas, går vården förenklat ut på att med hjälp av respirator ge kroppen kraft att läka sig själv. När det är dags för vändning av en patient, går meddelandet i korridoren för att samla styrkorna:

”En person till vändning”.

Skyddsutrustningen är i sig ett hinder som gör att förflyttningen sker i makligt tempo. Verksamhetschefen Persson blir den femte personen som krävs för att vända patienten, från ryggläge till mage och under det att personen vid huvudändan räknar och styr förloppet. Carina Palovaara Jansson står bredvid.

Foto: Anette Nantell

– Det är bra om någon är redo som springare om något måste hämtas plötsligt, säger hon och lägger till, att just detta moment är centralt i covidvården, då patienterna med jämna mellanrum vänds från rygg till mage.

Att ligga på mage förbättrar ventilationen och blodflödet till lungorna, förklarar Björn Persson.

Men de långa passen sliter på personalen. Personalstyrkan har glesats ut för att kunna vårda fler. Carina Palovaara Jansson har ofta hand om fyra patienter på ett pass.

– Vi hinner oftast inte göra sådana saker som jag tycker är viktiga för patienterna, som att tvätta dem, kamma och borsta tänderna, för plötsligt blir en patient dålig, och det gäller att rädda så många som möjligt, säger hon.

Vårdpersonal i patientutrymme på covidintensiven på Nya Karolinska. Journalföringen sker nu på papper. Foto: Anette Nantell

På avdelningen står flera sängar tomma. Inflödet av patienter har mattats av något men trycket på vården är ändå hårt. Vårdtiderna är långa och av de 240 patienter som successivt skrivits in sedan början av mars ligger en stor del fortfarande kvar. Men 80 har skrivits ut levande, vilket är en preliminär men positiv indikation.

– Vi hoppas att vi nått en platå. Vi har kapacitet att ta emot fler patienter, men det betyder inte att vi har personal som står och väntar. Kommer det fler patienter tar vi hand om dem, vi får sträcka oss lite till, säger Björn Persson, som när vi står inne på avdelningen säger med uppriktig förvåning att han inte kan skaka av sig overklighetskänslan:

– Ibland tänker jag att ”kan det inte ringa snart i min telefon så att någon ska säga ”det är över nu”? Vi har övat mycket för andra scenarier, men aldrig för det här. Det är som en katastrofövning, men det är på riktigt.

Undersköterskan Carina Palovaara Jansson säger att det är som ett fängelse att jobba på covidintensiven, då hon också isolerat sig. Foto: Anette Nantell

Det har hittills gått över förväntan men är samtidigt tungt. När vi träffas utanför sjukhuset har Carina Palovaara Jansson nära till tårarna, och säger att hon åldrats tio år på bara några veckor, då hon också isolerat sig. Smittan har hon klarat sig från, men inte träffat sina barnbarn, fyra och sex år gamla, på över en månad. I ett brev till farmor skriver sexåringen:

”Hej! Jag hoppas att du inte får corona-viruset. Jag älskar dig. Vad tråkigt att vi inte kan ses. Du är duktig att hjälpa sjuka människor”.

– Det är som ett fängelse, nästan. Men jag är inte ensam. Vi är många som isolerar oss.

Det är jobbiga känslor, även på jobbet. När patienterna kommer in på avdelningen för att de blivit sämre och ska sövas ner är det svårt.

I direktkontakt med de svårt sjuka patienterna tas ett extra plastförkläde och plasthandskar på. Foto: Anette Nantell

– Under ett arbetspass hände det att tre patienter kom in i tät följd, med syrgasmask för ansiktet för att deras lungor är så dåliga. De har sådan ångest då, alla ber att vi ska skicka en hälsning till anhöriga. Och vi säger: ”vi ska vi ta hand om dig nu, vi kommer att göra allt vi kan”, säger Carina Palovaara Jansson.

När nattskiftet ska gå på strax före klockan sju på kvällen är det trängsel och en lite uppsluppen stämning i det lilla rummet där skyddskläderna åker på, och där personal som annars inte känner varandra satts ihop i nya arbetsgrupper. Omvårdnadschefen Martina Sporrong säger vänd till hela gruppen:

– En god natt allihopa. Vi ses i morgon bitti. Kämpa på. Ni har ju varit här förut, så ni vet att det är tufft.

I vanliga fall är hon chef på operation. Nu är hon, som hon säger, allt-i-allo på covid-iva, tömmer sopor, skriver på papper och anställer folk. Sedan säger hon, nästan högtidlig:

– Det fantastiska med det här är att i vanliga fall jobbar man ju skilt - intensivvårdsfolket för sig, och operationsfolket för sig. Nu blandas man. Alla måste hjälpas åt, på alla sätt.

Hjältedåd, kallar undersköterskan Carina Palovaara Jansson hennes och kollegornas insatser bland de svårt sjuka patienterna. Foto: Anette Nantell