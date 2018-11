I decennier har ombyggnaden av Slussen stötts och blötts i Stockholm. Förslag har lagts fram och förkastats – och det har inte varit helt lätt att veta vad som egentligen blir av till slut.

I virtual reality-filmen ”Slussen år 2025” får du följa med in i framtiden, till året när Nya Slussen beräknas vara färdigt. Med hjälp av VR-glasögon befinner du dig på nybyggda Golden Gate-bron, Slusstorget, vid de omdebatterade terrasshusen och 70 meter upp i luften – och kan se dig omkring som om du vore på plats.

Anton Säll, reporter på DN Sthlm, är din ciceron i den framtida stadsbilden – i en unik presentation av den nya trafik- och mötesplatsen. Här ovanför kan du se en trailer om vr-filmen, men för att få hela på plats-upplevelsen behöver du använda DN:s vr-app i din mobil, eller vr-glasögon. Gör så här för att ta del av vr-reportagen:

