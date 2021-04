Upprörd stämning när grundutbildade ska lösa akut brist på iva-sjuksköterskor

Kalle Lindström har skyddsmasken i handen. Det är fredag kväll och han är redo att gå på ännu ett nattpass på covid-intensiven i Huddinge. Trycket på intensivvården i Region Stockholm är högre än någonsin. Vid sidan av covid-patienterna måste även den vanliga intensivvården fungera. Pressen på sjukhusets anställda är hård. De arbetar 12,5 timmars pass med krislägesavtal, vilket varit realiteten en större del av det gångna året. Och de är färre nu.

– Jag är orolig för mina kollegor. Utöver krislägesavtalet kallas många in att jobba övertid flera gånger i veckan. Vi är trötta och att behöva kämpa mot ett impopulärt beslut mitt under en pandemi känns som ett slag i magen. Flera kollegor upplever att detta beslut kommer ge en högre arbetsbörda och sämre patientsäkerhet. De överväger att sluta om det genomförs, säger Kalle Lindström.

Han pekar på att anestesipersonal från andra delar av sjukhuset som ryckt in som förstärkning inom covid-vården känt sig osäkra med att arbeta i intensivvården.

– Det handlar ändå om specialistutbildad personal. Om grundutbildade söker sig till intensivvården beror det på att de inte vet vad de ger sig in på. Då handlar det definitivt om en patientsäkerhetsrisk.

Under fem år har antalet intensivvårdssjuksköterskor minskat med 21 procent på Karolinska. Det innebär att det är 65 sjuksköterskor färre än i januari 2015 jämfört med samma månad 2021, enligt underlag från Vårdförbundet och Karolinska. Och under året med covid-19 har avhoppen varit många. Ett trettiotal sjuksköterskor slutade i Solna under hösten, ett tiotal i Huddinge. Under mars 2021 var antalet sjuksköterskor 28 färre än vid samma tidpunkt i fjol, enligt Karolinska.

Lena Raftevold, som arbetat 30 år på Karolinska, befarar att förslaget kommer att medföra att intensivvårdsköterskorna belastas ytterligare. Foto: Alexander Mahmoud

För att komma tillrätta med personalbristen och för få vårdplatser vill sjukhusledningen anställa 15 grundutbildade sjuksköterskor för att skapa en mix av grundutbildade och specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvården. Två års erfarenhet som sjuksköterska inom akutsjukvården är det som krävs. Arbete inom intensivvård är meriterande, men inget krav.

Förslaget har slagit ner som en bomb hos de anställda, som uppfattar det som en kvalitetssänkning. Intensivvårdssjuksköterskan Lena Raftevold, som arbetat 30 år på Karolinska befarar att intensivvårdsköterskorna kommer att belastas ytterligare.

– Arbetsgivaren har som argument att det har fungerat att jobba tillsammans med de som saknas specialistkompetens under pandemin. Det stämmer, men det kräver en oerhörd planering eftersom det krävs en handledare. Jag ser framför mig att man kommer att ha en grundutbildad sjuksköterska med sig för att vi ska kunna ha fler patienter eller vara färre iva-sköterskor. Det är inte patientsäkert, säger Lena Raftevold.

Även om Sös inte uppger att de har samma bemanningsproblem som Karolinska har personal där reagerat starkt på förslaget från Karolinskas ledning.

– Jag skulle säga att hela Sveriges kår av intensivvårdssjuksköterskor tycker att förslaget från Karolinskas ledning är förkastligt. Intensivvård är väldigt avancerat. Patienterna sviktar akut i en eller flera vitala funktioner och det åtgärdas med läkemedel man aldrig använder på vanliga vårdavdelningar. Det är därför det krävs specialistkompetens, säger Charlotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska och fackligt förtroendevald på Sös.

Charlotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska och fackligt förtroendevald på Södersjukhuset säger att intensivvården på SÖS inte har samma bemanningsproblem som Karolinska. Foto: Nicklas Thegerström

Även på Karolinska är facket kritiskt.

– Vi vill se att man försöker arbeta med bemanningsfrågan även genom att försöka behålla erfaren personal. Karolinska är det högspecialiserade sjukhuset som utför den mest avancerade vården. Vi har inte råd att tappa mer kompetens, säger Ingrid Allerstam, förtroendevald för Vårdförbundet och själv intensivvårdssjuksköterska på Karolinska i Solna.

Kalle Lindström har tagit initiativ till ett upprop som i veckan lämnats till ledningen, där förhoppningen är att förslaget stoppas.

Björn Persson, verksamhetschef för PMI, perioperativ medicin och intensivvård, beskriver personalläget som kritiskt på kort och lång sikt. Han uppskattar att det saknas ett 50-tal intensivvårdssjuksköterskor.

Hur ser du på den oro som uttrycks av anställda?

– Jag har full respekt för den. Men jag tror att man får prova konceptet och se. Det är inte så att intensivvårdssjuksköterskans roll ifrågasätts. Målsättningen är ju att de ska få bättre arbetsmiljö och bättre arbetstider så att fler ska vilja fortsätta. Vi kommer nu att göra riskanalys, facklig samverkan och arbeta vidare i personalgruppen. Framkommer det andra lösningar som kan ersätta det här så är vi villiga att välja något annat koncept i stället, säger Björn Persson.

