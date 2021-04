V: ”Farligt att sänka kompetenskrav på Karolinska”

I en text på Karolinska sjukhusets hemsida beskrivs hur sjukhuset nu vänt en negativ trend, och får fler ansökningar till annonserade tjänster. Med ett undantag - intensivvården. Som DN berättat har personalflykten från intensivvården förvärrats ytterligare under pandemin. Under hösten sade ett 30-tal intensivvårdssjuksköterskor upp sig i Solna, ett tiotal i Huddinge, och nu vill sjukhuset under våren rekrytera 15 grundutbildade sjuksköterskor med minst två års erfarenhet till intensivvården.

– Det vore förödande att sänka kompetenskraven kring de sjukaste patienterna. Karolinska bedriver den mest specialiserade vården. Den faktor som har störst påverkan på utfall och dödlighet för patienter är närheten till specialistutbildade sjuksköterskor, säger Jonas Lindberg, Vänsterpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor, och hänvisar bland annat till en studie från Socialstyrelsen.

Sjuksköterskeflykten har pågått samtidigt som sjukhusverksamheten omorganiserats och flyttat. Karolinska förlorat 65 intensivvårdssjuksköterskor sedan 2015, 21 procent.

För att täcka behovet skulle antalet sjuksköterskor i stället behövt bli fler.

En beräkning som gjordes av ledningen för intensivvården 2012, innan flytten in i den nya sjukhusbyggnaden Nya Karolinska visade att sjukhuset, som då hade 340 intensivvårdssjuksköterskor, skulle behöva 700 intensivvårdssjuksköterskor, alltså mer än dubbelt så många, för att bemanna sjukhusets intensivvård för barn och vuxna, då intensivvård bedrivs i enkelrum.

Redan inför sjukhusflytten hade Karolinska rekryteringsproblem.

– Idén att börja bemanna intensivvården med grundutbildade sjuksköterskor lades fram när vi skulle flytta in i den nya sjukhusbyggnaden och tränade på ”nya arbetssätt”, som innebar att jag som iva-syrra skulle arbeta tillsammans med en grundutbildad medhjälpare. Men det väckte protester och verkställdes aldrig. Att det nu genomförs är farligt, säger Jonas Lindberg, som då arbetade som intensivvårdssjuksköterska på Karolinska.

Han säger att många har slutat på grund av stressig arbetsmiljö och dåliga arbetstider.

– Att kompetenskraven nu sänks, anser Vänsterpartiet är ett resultat av det politiska högerstyrets personalpolitik. Det här problemet måste lösas med satsning på löner och arbetsmiljö.

Det nuvarande förslaget, som berör intensivvården både i Huddinge och Solna, har väckt protester bland de intensivvårdsjuksköterskor som arbetar kvar, liksom bland fackliga representanter för Vårdförbundet och Läkarföreningen.

Enligt sjukhusledningen handlar det om att bryta en ond cirkel av underbemanning. De grundutbildade ska inte utföra de mest avancerade arbetsuppgifterna men genom att prova på arbete inom intensivvård finns förhoppning att de ska vidareutbilda sig för att få specialistkompetens.

Det politiska ansvaret för kompetensförsörjning ligger hos Moderaterna.

Tobias Nässén, vård - och valfrihetsregionråd, säger att han har svårt att ta Vänsterpartiets kritik på allvar. ”V är ofta snabba med viss typ av kritik men man nämner sällan det goda arbete som sker.” Foto: Nicklas Thegerström

Tobias Nässén, vård - och valfrihetsregionråd (M), pekar på att Karolinska den senaste tiden kan presentera förbättrade siffror på hur länge sjuksköterskor arbetar kvar.

Hur ser du på att sjukhuset nu sänker kompetenskraven för mest avancerade sjukvården?

– Patientsäkerheten kommer alltid i första rummet. Därför är det bra att Karolinska överväger nya åtgärder för att säkerställa bemanning och kompetensförsörjning så att patientsäkerheten stärks ytterligare inför framtiden. Det är ett sätt för sjukhuset att vidareutveckla sitt arbete, och att dela på arbetsbelastningen. Min uppfattning är att de medarbetare som jobbar där i dag måste få avlastning och möjlighet till återhämtning.

När det gäller möjligheten att rekrytera och behålla personal, så handlar det ytterst om hur arbetsledningen fungerar lokalt, säger Nässén.

– Men jag tror att man måste ha med sig vilken enorm arbetsbelastning pandemin inneburit för personal på intensivvårdsavdelningar. Det kommer också att krävas diskussioner nationellt om hur man ska klara kompetensförsörjning för att bemanna vårdplatser.

Moderaterna lyfter att Region Stockholm de senaste åren har erbjudit full lön till medarbetare som utbildat sig till barnmorska eller specialistsjuksköterska inom prioriterade inriktningar. Enligt Karolinska har inte tillräckligt många sjuksköterskor sökt den betalda påbyggnadsutbildning till intensivvårdssjuksköterska som regionen erbjuder, vilket delvis förklarar att sjukhusets nya initiativ.

Under 2020 påbörjade 286 sjuksköterskor utbildning på hel- eller deltid med bibehållen lön, enligt M. Av dessa gick 37 utbildning till intensivvårdssjuksköterska, en minskning jämfört med året innan.

Om kritiken från Vänsterpartiet angående den styrande majoritetens personalpolitik, säger Nässén:

– Jag har svårt att ta den kritiken på allvar. V är ofta snabba med kritik men man nämner sällan det goda arbete som sker.