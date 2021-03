Vaccinprofessorn: ”Jag slåss mot corona dag och natt”

I vårsolen på Djurgården gör Ali Mirazimi en djupt fokuserad Kata. Professorn i klinisk virologi är även karatetränare men klubbverksamheten är stängd under pandemin. I ett år har han jobbat i turbofart för att försöka ta fram både vaccin och mediciner mot covid-19. Hans hästsvans har dessutom flimrat förbi i alla mediekanaler. Karaten är hans vaccin mot att jobbet, som han kallar hobby, inte utplånar honom helt.

– Jag tror att karaten gjort mig till en bättre människa. Jag nollställer hjärnan. Det går inte att tänka, för då kommer smällen. Karate kräver styrka, snabbhet, balans, självdisciplin, den passar mig som nörd, säger Ali Mirazimi.

Vem slåss du mot?

– Jag slåss mot mig själv. Jag lever mig in i min fajt. Man måste vara där och fokusera. Det var det som fick mig att tända på sporten. Jag använder karate för att fokusera och nu är mitt mål corona. Jag slåss mot corona dag och natt, känns det som.

Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid KI, berättar att han själv inte har vaccinerats. ”Jag vaccineras samtidigt som alla andra. I Sverige får ingen vaccin i förväg, inte ens ministrar.” Foto: Magnus Hallgren

Har du själv vaccinerats?

– Nej, jag vaccineras samtidigt som alla andra. I Sverige får ingen vaccin i förväg, inte ens ministrar.

Vad tycker du om den svenska vaccinationsplanen?

– Jag tycker det är bra att man börjar med de sköraste i stället för att vaccinera alla på en gång. Det har gått för många liv i onödan. De som gått bort är ofta 80 plus och har varit sköra. Det har varit en diskussion om att de kanske gått bort nästa år ändå. Men ingen ska behöva dö av en virusinfektion. Man får dö av allt annat, men inte av detta coronavirus.

Vad tycker du om att Stockholm vaccinerar vårdpersonal före vissa äldre?

– Jag har inte hört deras argument. Men jag hade själv vaccinerat de äldre först. Det är viktigare att rädda liv, det är de äldre som dör. Särskilt nu när det blir förseningar av vaccinet.

Ali Mirazimi bestämde sig för att ha långt hår 1995 och sedan dess är hästsvansen en del av hans identitet. ”Jag tyckte det var jätteskönt när Anders Borg hade hästsvans som finansminister. Det är roligt att bryta normen som säger att en forskare ska ha tjocka glasögon och prata svårbegripligt. Jag vill hellre ha långt hår. Men kärnan är kvar, jag är vetenskapsman ut i fingerspetsarna.” Foto: Magnus Hallgren

Du blev själv sjuk i covid-19 i våras, hur var det?

– Det började som en riktigt jobbig influensa, jag låg hemma med feber. Sedan blev jag bättre och tänkte att nu är det slut på slöandet och gick upp och jobbade. Men efter helgen blev det mycket värre. Tjejen tyckte att jag skulle ringa 112 men som den gubbe eller barnrumpa jag kan vara, tyckte jag att ”äsch, det är bara lite feber”. Till slut ringde hon ambulansen som bedömde att jag borde åka in till sjukhus. Men jag ville inte åka. Då sade de ”men kom med in så testar vi dig och så får du åka hem sedan”. Jag kom in och sedan fick jag inte komma ut igen.

Hur länge låg du på sjukhus?

– Jag svarade bra på syrgas, men var så sjuk att jag blev kvar i en vecka. Till slut fick jag kortison och då gick det över på några timmar. Då tog jag på mig kläderna och gick hem. Jag vill vara en superman fast jag inte är det. Det tog otroligt lång tid att komma tillbaka, säkert en månad. Jag klarade bara av att gå två minuter till Coop. Men nu mår jag bra och har fortfarande jättemycket antikroppar.

”Jag blev jättesjuk i covid-19 och hamnade på sjukhus. Jag vill vara en superman, fast jag inte är det. Det tog otroligt lång tid att komma tillbaka, säkert en månad”, säger Ali Mirazimi. Foto: Magnus Hallgren

Vilket vaccin vill du helst ha?

– Ärligt talat spelar det ingen roll. Jag kan ta vilket som helst. De har olika effektivitet, men 70 eller 90 procent spelar ingen roll. I princip har jag inget emot ryska Sputnik heller, det har jättebra effektivitet, men deras fabriker är inte kvalitetskontrollerade så det är inte godkänt av EU.

Är du orolig för mutationerna?

– Ja, det är jag. De mutationer vi har i dag är inte så allvarliga men det kan komma andra efter sommaren.

Så när alla är vaccinerade kommer vi att få värre mutanter?

– Ja, det är det vi rädda för. Om nya mutationer kommer när en större del av populationen är vaccinerad, och vi fortfarande har en samhällsspridning, då kommer viruset att vilja komma in och känner att det är stopp. Då lär det sig smygande att hitta en väg in. Men det behöver inte betyda att det blir en pandemi igen. Utbrott kan stoppas lokalt med nya vaccinvarianter. De som redan vaccinerats blir troligen inte jättesjuka.

Ali Mirazimi säger att det inte spelar någon roll vilken sorts vaccin han själv får. ”Jag kan ta vilket som helst”. Foto: Magnus Hallgren

Måste hela befolkningen massvaccineras även nästa år?

– Ja, om det visar sig att vaccinet inte skyddar då måste vi gå in med en boost till eller två. Då kommer vi att behöva massvaccinera kanske de kommande två till tre åren.

Hur går det med det vaccin du själv jobbar med att ta fram?

– Vi hoppas kunna göra en fas ett-studie efter sommaren. Vårt koncept är lite annorlunda för vi använder fler proteiner av viruset, inte bara spike-proteinet. Då blir det mer skyddande mot alla konstiga mutationer som kommer. Om fas ett funkar kan vi göra en fas två studie 2022. Finns det sedan pengar och företag som är intresserade kan det bli en fas tre-studie.

Pandemin har gjort att du som vaccinprofessor blivit tv-profil och kändis?

– Ja, vem trodde det? Jag har varit i media tidigare, men nu är det helt sanslöst, kanske 70 intervjuer i månaden. I början tyckte jag att det var lite ballt. Sedan tyckte jag att ”nej, nu hinner jag inte jobba längre”. Men jag inser att det är en stor del av arbetet. Det är viktigt att vi experter lär människor om vaccin och bidrar med fakta. Om vi inte haft vaccin hade de flesta av oss inte funnits. Då hade vi gått bort i alla otäcka sjukdomar.

Ali Mirazimis dröm i livet är att bidra på ett positivt sätt. ”Jag har lagt tanken på Nobelpriset på hyllan. Men kan vi ta fram vaccin eller medicin mot ebola och Krim-Kongo blir jag jätteglad. Om något av allt jag jobbar med leder till något gott innan jag dör så är det coolt.” Foto: Magnus Hallgren

Har du mött hot och hat?

– Nej, jag har sluppit få hot och hat. Jag tro att det handlar om att jag inte är på några sociala medier. Jag har bara mejl. Jag tycker det är socialt nog. Jag har heller inte offentligt valt någon linje, jag har mer förklarat läget om covid-19, vaccin och antiviraler.

Du har undvikit munskyddsdebatten, varför?

– Jag tycker att man ska ha kunskaper om ett ämne för att ha en åsikt om det i media och jag tycker inte att jag har tillräcklig kompetens för det. Om en professor säger något, då lyssnar ju några på det. Jag kan tycka saker som person, men jag vill inte lura människor att lyssna på det.

Vad har vi lärt oss av pandemin?

– Att vi måste tänka globalt. Vi tror att saker inte berör oss. Vi vill inte lägga pengar på virus som ebola, Krim-Kongo (Krim-Kongovirus sprids via vissa djur och kan orsaka blödarfeber med hög dödlighet, reds anm) eller corona för att det inte drabbar oss. Men virus är inget du kan vaccinera bort i ett land. Om vi inte vaccinerar hela världen så kommer mutanter och härjar och plötsligt en dag kommer det hit. Ska vi bli av med virusen måste vi tänka globalt. Det är förhoppningsvis en väckarklocka.

”Det är viktigt att vi experter lär människor om vaccin och bidrar med fakta”, säger Ali Mirazimi. Foto: Magnus Hallgren

Vad ska du göra när allt är över?

– Nästa år så här dags tror jag att det kommer att vara någorlunda som vanligt. Men då det gäller att hela världen vaccineras. Jag älskar att resa och reser vanligtvis i jobbet minst en gång i veckan. Det blir säkert en resa till Paris eller Rom.

Vad vill du säga till allmänheten?

– Bra kämpat, vi har klarat ett år, nu är det bara en liten bit kvar. Ljuset i tunneln syns tydligt, men sträckan är upp till oss, om det går fort eller om det tar lite längre tid. Alla måste kämpa lite till, då kan vi rädda liv. Snart är det över, i Stockholm och Sverige.

