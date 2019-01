För ett år sedan byggde han och en kollega på juristbyrån Avtal24 en juristrobot för att underlätta för bilister att överklaga parkeringsböter. Via mobilappen fyller man i ett enkelt formulär, bifogar bild och sedan gör roboten jobbet. Hittills har nära 3.000 överklaganden skickats in via gratistjänsten och enligt statistiken har 25 procent fått pengarna tillbaka.

– Vi blev väldigt överraskade när vi såg att var fjärde fick pengarna tillbaka. Det är väldigt många böter som är felaktiga, säger Magnus Stein, vd och grundare av Avtal24.

Fyra av tio felaktiga böter delades ut i Stockholmsområdet.

– Bolagen i Stockholm är kraftigt överrepresenterade. Det handlar framför allt om otydliga skyltar, säger Magnus Stein.

Magnus Stein och Jacob Sandelin byggde juristroboten för att överklaga p-böter – var fjärde användare får pengarna tillbaka. Foto: Privat

Hela 43 procent av överklagandena gäller otydlig skyltning. I Stockholm sitter det ofta fyra olika skyltar om parkering på varje stolpe. I Bromma är det extra krångligt eftersom många skyltar som inte längre gäller dessutom är överkryssade.

– Det är ett jätteproblem med otydliga skyltar. Det är omöjligt för folk att förstå var de får stå.

Andra vanliga orsaker till överklaganden är att man inte parkerat utan bara lastat eller lossat, att man faktiskt betalat via mobilen eller haft en biljett synlig i bilen.

Magnus Stein hoppas att appen blir påtryckningsmedel för att få parkeringsbolagen att göra rätt.

– Det är stora kostnader att utreda en överklagan. Det kostar mer pengar än boten. Förhoppningsvis leder det till att parkeringsbolagen blir mer noggrann när de bötfäller och tydligare med att skylta, säger Magnus Stein.

När de byggde roboten kontaktades samtliga parkeringsbolag för att få dem att ta emot överklaganden digitalt. Många bilister drar sig för att överklaga tveksamma böter för att det är krångligt och att många är osäkra på reglerna.

– För mig var det ett sätt att visa hur man kan använda teknik för att förenkla juridiken för människor. Man ska kunna få juridisk hjälp utan att behöva gå till advokat och betala dyrt. Generellt sätt utnyttjar en väldigt liten del av befolkningen juridiken på det sättet, bara tio till femton procent. Det här är ett sätt att tillgängliggöra juridiken så att alla får det skydd de borde ha, säger Magnus Stein.

Fakta. Vanligaste orsakerna till överklagan 1. Otydligt skyltat på platsen (43%) 2. Jag har endast tillfälligt lastat och lossat (25%) 3. Jag har fått parkeringsböter fast jag har betalat med mobilen (19%) 4. Parkeringsbiljetten har legat synlig i bilen (15%) 5. Angivet avstånd till övergångsställe, korsning eller förbudsskylt är felaktigt (10%) 6. Parkeringsboten är utfärdad för fel adress (6%) 7. Jag har fler än en p-bot på mindre än sex timmar (1.5%) 8. Fel bilmärke står angivet på parkeringsboten (2%) Statistiken bygger på 2.889 överklaganden. Användarna har haft möjlighet att kryssa i flera påståenden. Källa: Botboten.se

Enkät: Har du överklagat en p-bot?

Foto: Adam Daver

Per-Olof Rognmo, 74 år, pensionär, Kungsholmen

– Nej, jag brukar inte få inte böter. Jag är ordentlig och betalar för mig. Här på parkeringen kostar det 15 kronor, och de pengarna får jag tillbaka när jag handlar på matbutiken.

Foto: Adam Daver

Ove Hellström, 70 år, pensionär, Gävle

– Nej, jag har aldrig överklagat en p-bot. Jag fick p-bot en gång fick jag men då hade jag parkerat på fel sida. Jag tycker dock att det är för mycket parkeringsavgifter nu, man måste hålla på att stoppa pengar i automater på allt fler ställen.

Foto: Adam Daver

Räit Joandi, 65 år, pensionär, Fredhäll

– Ja, jag fick en bot på 800 kronor i våras där de påstod att jag stod för nära korsningen, fast jag stod rätt parkerad. Då tog jag en bild och skickade in och fick tillbaka pengarna. Jag fick en häromveckan också, då hade jag fyllt i en fel siffra i registreringsnumret i min p-app. När jag ringde SMS-park sade de att de inte kunde ta tillbaka den för att ett annat bolag utfärdat boten. Nu var den bara på 300 kronor och man orkar ju inte hålla på och tjafsa, det tar för mycket energi.

Foto: Adam Daver

Reozili Foka, 40 år, taxichaufför, Sköndal

– Nej, men jag höll på att få en bot i dag när jag ställde mig på en lastzon för att jag skulle hämta en kund som hade rullator. Parkeringsvakterna kom direkt och sade att jag var tvungen att flytta bilen, fastän kunden hade svårt att ta sig över gatan. Det är ju parkeringsavgifter överallt nu, till och med i förorten, när gäster kommer och hälsar på måste de betala, det är ju inte klokt.

Foto: Adam Daver

Lena Althén, 55 år, undersköterska, Kungsholmen

Nej, jag överklagar inte p-böter, man orkar inte, det borde vara enklare att bara ringa parkeringsbolaget och få de att ta bort den. Jag blev lappad hemma fast jag har boendeparkering och betalar varje månad. Jag fick också en bot vid Fridhemsplan, då hade jag ändå frågat en parkeringsvakt för jag var osäker om man fick stå där och han sade att det var lugnt. Och sedan lappade han mig ändå.

Foto: Adam Daver

Pär Sundvisson, 43 år, målare, Stora Essingen

– Nej, jag förtjänat. Det var på städdag. Men jag tycker att det är enormt resursslöseri att ha städdag året om som på Stora Essingen. Jag förstår inte varför, de behöver ju inte städa varje vecka. Det är bara irriterande. Alla måste hålla på och flytta bilar hela tiden. På sommaren måste jag ordna så att någon parkerar om företagsbilen när jag är på semester, eller själv köra och ställa den utanför stan hos en kompis.