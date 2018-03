Mer knark på Stockholms krogar

Undersökningen bygger på en enkät med 665 anställda på 160 krogar i Stockholm. Där svarar 35 procent att de använt narkotika under det senaste året. Bland de yngre anställda, upp till 24 år, har nära hälften tagit droger det senaste året, och var femte den senaste månaden.

– Det här är jättehöga siffror. Det är oroande att det är så vanligt bland unga. Unga människor har en mer liberal inställning till narkotika. Det är glamoröst att ta droger, säger Johanna Gripenberg, chef för STAD vid Centrum för psykiatriforskning som tillhör landstinget och KI.

De vanligaste drogerna är cannabis, kokain och ecstasy. Var tredje kroganställd uppger att de använt kokain, var fjärde har tagit ecstasy och hela 60 procent har rökt cannabis.

– Kokain och ecstacy ses som partydroger som man tar för att må bra och kunna festa mer, åtminstone för stunden, säger Johanna Gripenberg.

Undersökningen visar också att droger blivit ett allt vanligare inslag på krogarna. Jämfört med resultaten 2007 har narkotikaanvändningen fördubblats.

– Det är tydligt att narkotikan har flyttat in på krogarna igen. Krogpersonalen uppger att de oftare ser drogpåverkade gäster liksom öppen drogförsäljning utanför krogarna.

Hon menar att ett narkotikaflöde på krogarna ökar risken för att fler tar droger, även personer som vanligtvis inte använder narkotika, särskilt om de är alkoholpåverkade.

– Det är väldigt oroväckande att narkotikan blivit mer synlig. Krogen är en arena där många möts. Om narkotikan finns lättillgänglig och folk använder det allt mer öppet finns en risk att den blir normaliserad.

I början av 2000-talet kom liknande larm om att knarket flödade på Stockholms krogar. Då arbetade STAD aktivt tillsammans med bland annat polis och krogbransch med både tillsyn och utbildning av personal för att minska droganvändningen. Med projektet ”Krogar mot knark” lyckades man gemensamt vända trenden.

Nu är läget både värre och akut, enligt forskarna.

– Vi måste ta krafttag mot knarket. Det behövs mer polisiär närvaro i krogmiljön. Vi måste också arbeta mer aktivt i samverkan med krogbranschen med utbildning och drogpolicys. Det är också något som krogbranschen är positiva till och kroganställda föreslår i undersökningen, säger Johanna Gripenberg.