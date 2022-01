Var tredje testar positivt i Stockholm – nu skalas testningen upp

Under onsdagen rapporterades 4 631 fler konstaterade fall av covid-19 vilket innebär att 338 827 fall har konstaterats i länet sedan pandemins början. Trycket på covidtesterna är rekordhögt och periodvis är det fortfarande svårt att få tag på tester om man inte är ute i god tid. Under vissa eftermiddagar har både hemtesterna och tiderna på vårdcentraler varit fullbokade. Regionen jobbar nu för att hålla uppe testningen i takt med att smittspridningen ökar och under kommande veckor skalas provtagningen upp ytterligare.

Under vecka 1 har man kapacitet för att dela ut och analysera 80 000 tester, nästa vecka ska man upp på 90 000 tester och målsättningen är att kunna hantera 110 000 tester under vecka tre. I höstas hade man som högst en kapacitet på 60 000 test i veckan.

– Vi ökar testkapaciteten på alla fronter, både hemtesten och testerna på vårdcentraler, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Mellan vecka 51 och vecka 52 dubblerades antalet stockholmare som testade positivt för covid-19, hela 19 220 personer konstaterades smittade under årets sista vecka. Smittspridningen tros fortsätta öka och enligt Folkhälsomyndigheten väntas den nå sin kulmen tidigast i mitten av januari.

Enligt Johan Bratt finns det utrymme att testa ännu fler, om smittspridningen kräver det.

– Skulle vi se att vi behöver så får vi försöka pressa upp testningen ytterligare, upp mot 130 000 test i veckan, säger han.

Även om trycket på Karolinskas labb som analyserar testerna har ökat markant, klarar man att hålla svarstiderna från att bli längre, enligt chefläkaren.

– Mediantiden är ett dygn och nästan alla prover analyseras inom två dygn, säger han.

Förra veckan fick 30 procent av alla som testade sig mot covid-19 i regionen ett positivt provsvar. Det är en dramatisk ökning jämfört med föregående vecka då 14 procent var positiva.

– Det är ett tecken på hur smittsam omikronvarianten är. Det är också en effekt av att influensan har nått sin topp och att en allt högre andel av de som har luftvägsinfektioner har covid och inte influensan, säger Johan Bratt.

Enligt Region Stockholm fokuserar akutsjukhusen nu på den akuta vården medan den planerade vården är framskjuten. Samtidigt har man vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla i behov av akut och nödvändig vård kan få det.

– Enskilda sjukhus och avdelningar kan ha det tufft, men vi ägnar mycket tid åt att samordna alla sjukhusens resurser och totalt sett finns det lediga vårdplatser för alla som behöver akut och nödvändig vård, säger Johan Bratt.

Läs mer:

Överfulla akuter: ”Patienter får ligga i läkarexpeditioner”