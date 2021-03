Vårdbolag utreds – fick 360 vaccindoser över

Från och med nästa vecka kommer Region Stockholm att skicka ut brev till stockholmare över 80 år om att de kan boka tid för vaccinering på sin vårdcentral. Men hur många tider det kommer att finnas är oklart, tillgången på vaccin är fortfarande låg.

– Tillgången på tider kommer att vara väldigt kopplat till vaccintillgång, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Samtidigt som det råder stor brist på vaccin har det återigen blivit vaccindoser över på andra håll – vårdgivaren VaccinDirekt fick 360 stycken doser med Pfizer-vaccin över. Vaccinet var avsett för personal i vård och omsorg och när det stod klart att doserna blivit över rådgjorde bolaget med Region Stockolm om vad de skulle göra, berättar Magnus Thyberg – som deltog i beslutet att vaccinera brandmän från Storstockholms brandförvar.

– Beslutet var att inte kassera några vaccindoser och det var det enda alternativet som fanns under den korta tiden, säger Magnus Thyberg och tillägger att det pågår en utredning om varför det blev så stora mängder vaccin över.

Regionens vaccinsamordnare Magnus Thyberg var med om att fatta beslutet att låta vaccinera brandmän inom Stockholms brandförsvar. ”Det var det enda alternativet som fanns under den korta tiden”, säger han. Foto: Jessica Gow/TT

Alla brandmän som var i tjänst på måndagskvällen fick frågan om de ville ta vaccinet. 95 av ett hundratal tackade ja. De fick vaccinet på en klinik i Ulvsunda, berättar Björn Westerdahl, tillförordnad kommunikationschef vid Storstockholms brandförsvar.

– Vi fick förfrågan under kvällen och i princip alla tackade ja. Vi mobiliserade våra enheter som åkte dit och fick vaccinet under kvällen och natten, tror de var klara först vid 4-tiden. Tillsammans med brandmännen vaccinerades även några medarbetare från vår Räddningscentral. De ingår som en av nyckelfunktionerna i 122-kedjan och arbetar både med larm och ledning och utryckande, men är inte alltid brandmän per definition, säger han.

– Det rörde det sig om doser som annars skulle kasseras. Och för vår del är det väldigt positivt, det finns ett stort värde i att brandmännen är vaccinerade då de åker på hjärtstoppslarm, andra akuta omhändertaganden, och har en del nära konakter med personer som kan vara i riskgrupp.

Utöver brandmän fick även personal inom en prehospitala vården och sjukhusvården överblivet vaccin.

– 20 doser fick kasseras. Och ett antal doser är också än så länge oredovisade, och vi väntar på underlag från VaccinDirekt, säger Erik Magni på Regionens presstjänst.

DN har sökt VaccinDirekt.

Läs mer:

Pensionärer i protest mot långsam vaccination av äldre

Stockholm ligger fortfarande långt efter med vaccinering av äldre