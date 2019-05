Vården i Stockholm varnar för elsparkcyklar

Just nu: spara 50%

Emma Hjelm jobbar som sjuksköterska på akutmottagningen på S:t Görans sjukhus. Hon och hennes kollegor har tagit emot många patienter som skadat sig på elsparkcyklar.

– Det här fanns inte för bara ett år sedan. Helt plötsligt började det komma in personer som skadat sig när de kört elsparkcykel. Jag uppskattar att det kommer in en patient per dag som varit inblandad i en elsparkcykelolycka, men det är fler under helgkvällar och helgnätter. Vi ser många som är alkoholpåverkade, men även de som är på väg till jobbet, säger hon.

Transportstyrelsen har totalt 22 olyckor med elsparkcyklar registrerade från den 1 januari 2016 till den 27 maj 2019, varav 20 med personskada.

Emma Hjelm, sjuksköterska på S:t Görans sjukhus, säger att många av de som skadar sig är alkoholpåverkade.

Men enligt Karin Bengtsson, statistiker på Transportstyrelsen, finns det en eftersläpning i rapporteringen, vilket innebär att det kan tillkomma olyckor för 2019. Det finns inte heller någon specifik kategori för att rapportera in elsparkcykelolyckor, det innebär att myndigheten endast får med de olyckor där polis eller sjukvårdspersonal angett att det handlar om ett sådant fordon. Transportstyrelsen betraktar därför 22 olyckor som något slags minimiantal.

Emma Hjelm upplever att det främst handlar om yngre personer, mellan 18 och 35 år, som kommer in för vård.

– De har alla möjliga skador. Det jag sett mest är ansiktsskador, tandskador, olika frakturer i armarna och en hel del huvudskador eftersom man sällan bär hjälm.

På somrarna kommer även cyklister in för akutvård men Emma Hjelm ser ändå en skillnad i skador på de olika grupperna.

– Jag upplever att färre behöver uppsöka sjukhus efter cykelolyckor. Men de som åker elsparkcykel verkar i högre utsträckning göra illa sig och har lite svårare skador, säger hon.

Även i vintras tog Emma Hjelm och personalen på S:t Görans akutmottagning emot flera fall av patienter som skadat sig på elsparkcyklar.

– Vi hade nästan helt avsaknad av cykelolyckor, men många tog trots ishalkan elsparkcyklar. Jag upplever att det går att göra mer spontant.

Som sjuksköterska på akutmottagning har hon en uppmaning till de som väljer att köra elsparkcykel.

– Ha hjälm på er. Och kör inte alkoholpåverkade, säger Emma Hjelm.

Efter dödsolyckan i Helsingborg vill Transportstyrelsens utredare förbjuda elsparkcyklar.

Transportstyrelsens utredare vill förbjuda elsparkcyklar efter dödsolyckan i Helsingborg på torsdagskvällen, där en 27-årig man omkom när han krockade med en bil.

Polisen i Stockholm har inte sett någon markant ökning av anmälda olyckor med elsparkcyklar, men polisinspektör Krister Drakeklint menar att det nog finns ett hyfsat stort mörkertal.

Hur sköter de sig i trafiken?

– Det är ett bekymmer. Men de man ser är de som inte sköter sig – vår radar är påslagen för att hitta fel – generellt tycker jag att de flesta sköter sig, säger Krister Drakeklint.

När man cyklar – och ännu mer när man använder en elsparkcykel – är det lätt att byta trafikantgrupp, menar han, att hoppa av och bli fotgängare.

– Många som tar en elsparkcykel tycker inte att de har blivit en fordonsförare, och tycker inte att de behöver ta ansvar i trafiken och att köra på en trottoar inte är så farligt.

Det är tillåtet att köra på trottoaren, men bara i gångfart, 6–7 kilometer i timmen. Elsparkcyklar klassas i trafikförordningen i samma grupp som segway och de scootrar funktionshindrade använder, fordon som saknar tramp- och vevanordning.

– Det är en slamkrypare, lagstiftningen är väldigt otydlig, säger Krister Drakeklint.

Han tror att elsparkcyklar kan bli ett bra tillskott på sikt, när barnsjukdomar och inkörningsproblem är avklarade.

– Uthyrarna har talat om geofencing som till exempel kan förhindra att de kör fortare än 6–7 kilometer i timmen på gågatan Götgatan.

Tekniken som används vid geofencing kan liknas vid ett virtuellt staket som till exempel kan begränsa fordons hastighet eller styra så att enbart behöriga fordon kan köra inom ett visst område.

Maxfarten för en elsparkcykel är 20 kilometer i timmen och de elsparkcyklar som hyrs ut är oftast inte manipulerade, enligt Krister Drakeklint.

– Men om man köper en själv går det att trimma den och köra fortare. Det blir farligt och då klassas den som moped, säger han.

En elsparkcykel har små hjul, tyngdpunkten blir hög eftersom den som kör står upp och bromsverkan är dålig.

– Man får inte stå två vuxna på en elsparkcykel. Den som har fyllt 15 får skjutsa barn under 10, två 13-åringar kan inte köra omkring, då bryter de mot lagen, säger Krister Drakeklint.

● ● ●

DN frågar: Hur skyddar dig när du åker elsparkcykel?

Emil Bohman, 23, vd, Farsta

– Jag tänker på samma sätt som när jag cyklar. Det gäller att hålla sig borta från trottoarer och att hålla koll på allt omkring sig eftersom det är utsatt att åka elsparkcykel. Jag borde kanske ha hjälm, men jag orkar inte släpa med mig det.

Kevin Lantau, 30, försäkringsrådgivare, Kristianstad

– Jag är vaken och har koll på omgivningen, men kör heller inte för fort och lämnar företräde. Jag passar också på att njuta när jag åker elsparkcykel. Sedan vet jag att man ska ha hjälm, men det var svårt att bära med sig den på flyget.

Patrik Alm, 34, egenföretagare, Colombo, Sri Lanka

– Det gäller att ha sunt förnuft och respekt för omgivningen genom att ta det försiktigt. Det är inte så stor skillnad mot att cykla. Det här är min första provtur, vilket känns kul och smidigt. Det är ett väldigt enkelt sätt att ta sig fram kortare sträckor och jag tycker att det känns stabilt.

Enkät: Jimmy Persson

