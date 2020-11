Vårdgivare fortsatte fakturera enligt dyrare avtal – i strid med regionens regelverk

Under pandemin har antalet digitala vårdbesök ökat kraftigt. Mellan januari och 28 oktober i år har Region Stockholm fakturerats över 296 miljoner kronor för digitala vårdbesök med utomlänsersättning, via Region Sörmland. Mer än dubbelt så mycket som under hela 2019.

För att få stopp på pengarullningen beslutade avtalsutskottet att alla distansbesök som görs av stockholmare ska faktureras enligt regionavtalet från och med 10 juli 2020, där läkarbesök kostar 260 kronor istället för 500, och inte via det dyrare riksavtalet.

Men DN:s granskning visar att vårdgivare fortsatt fakturera regionen enligt det dyrare avtalet. Något som fick Kry, som initialt rättade sig efter regionens avtal, att återgå till riksavtalet.

”Vi noterar dock att vi sedan vår etablering (1 september) är ensamma om att följa dessa regelverk, då övriga digitala vårdgivare med avtal i Region Stockholm fortsatt hanterar Stockholmspatienter inom ramen för riksavtalet snarare än det regionala avtalet”, skriver Kry:s Sverigechef Erik Hjelmstedt till chefen för närsjukvården Anna Ingmanson och enhetschef på avdelningen för allmänmedicin Christoffer Bernsköld, i början av september .

Han tillägger:

”Mot bakgrund av det ser vi i nuläget inget annat alternativ än att, från och med i dag, såsom vi har framfört de senaste månaderna, agera såsom övriga aktörer fram tills dess att sådan likabehandlingsprincip appliceras”.

I ett svar till Kry:s Sverigechef skriver Christoffer Bernsköld samma dag: ”Vi jobbar intensivt med att få andra aktörer att förhålla sig till samma princip och har fått bekräftat att alla avser att följa den. Vi gör dock samma observation som er, och förväntar oss snar rättelse”. Han tillägger också att han inte sett någon av Regions Stockholms avtalsparter i faktureringen från andra landsting.

DN kan nu berätta att även vårdkoncernen Capio, som har avtal med Region Stockholm, fakturerat för chattar med stockholmare på sin digitala plattform ”Capio go” via riksavtalet.

Sedan maj 2018 har Capio fakturerat Region Stockholm nästan 6 miljoner kronor för nära 15.000 chattar, visar siffror som DN fått ut från Region Jönköping. Från maj 2020 har vårdchattarna istället gått via Region Sörmland, till en kostnad på 500 kronor per chatt med läkare.

Detta trots att Region Stockholm i sina egna avtal inte ersätter chattar.

– Vi anser att den fasta ersättningen, listningsersättningen, som inte är detaljspecificerad, ger ersättning för telefon, chatt, mejl och annan kontakt med patienten som inte är ett ersättningsberättigat besök, uppger Anna Ingmanson, chef för närsjukvården i Region Stockholm.

Eftersom Capio är en koncern som består av flera olika bolag har de fakturerat för sin chattjänst Capio Go via ett annat bolag än det som regionen har avtal med, säger Anna Ingmanson. Något de fortsatt med även efter att regelverket ändrades 10 juli.

Capios kommunikationsdirektör säger att koncernen valt att fakturera via riksavtalet eftersom chattar inte ersatts av region Stockholm:

– Det som har skett hos oss och andra är att man har satt upp digitala vårdkontakter för att driva utvecklingen framåt. Vi har fakturerat för digitala besök på utomlänsprislistan för att kunna upprätthålla besöken, det är för patienterna, säger Henrik Brehmer.

Varför har ni fortsatt även efter avtalsändringen?

– Det har varit ett förbiseende, att vi har gjort det. Det är inte korrekt, säger Henrik Brehmer och tillägger att Capio upphört med utomlänsfaktureringen, men i överenskommelse med regionen kommer att behålla de pengar som betalats ut även efter regeländringen.

När Region Stockholm upptäckte att utomlänsfaktureringen fortsatt efter regeländringen mejlade Christoffer Bernsköld till Capios regionchef.

”Det är lite problematiskt ur vårt perspektiv, dels utifrån att ni har avtal med oss om de vårdtjänsterna inom ramen för avtalet med vårdcentralerna och att vi haft ett framgångsrikt gemensamt projekt kopplat mot utvecklingen av digifysiska arbetssätt”.

Det gemensamma projektet är regionens digitaliseringssatsning där Capio deltagit, i syfte att utveckla ”digifysiska” arbetssätt. För detta fick Capio Ringens vårdcentral 3 miljoner kronor och höjd listningsersättning, ”för att kompensera för chattbesöken som annars är fria”.

Enligt Christoffer Bernsköld har den fakturering som Capio gjort innan de nya villkoren trädde i kraft i somras varit ”i enlighet med de regler som gällde då”.

– Vi fick kännedom om att Capio eventuellt fakturerade oss i strid med de nya villkoren vid månadsskiftet augusti-september. Vi påpekade detta för Capio den andra september varvid de senare meddelade att vi tolkar villkoren lika och de upphörde med denna fakturering.

Capio kommer nu att utreda frågan och återbetala ersättning som ”eventuellt felaktigt har erhållits för utomlänspatienter i Stockholm via Capio Go från den 10 juli i år och till dags dato”, enligt Brehmer.

– Om det skett misstag, utöver vad som nu är känt av oss kommer dessa rättas till i samförstånd med regionen, säger Henrik Brehmer.

Läs mer: Kritik mot Krys nyöppnade vårdcentral: ”Har fått människor att lista sig utan att de förstått”