Varning för snö i Stockholmsområdet

Fram till i kväll väntas upp till tio centimeter nysnö och framför allt under eftermiddagen blir snöfallet mer intensivt. Det finns därför risk för besvärligt väglag beroende på hur snabbt vägarna hinner plogas.

En nordostlig vind innebär samtidigt en förstärkning från havet där det tillförs lite extra fukt. Därför ser det ut som att störst mängder snö faller runt Roslagskusten

Ett stråk med snöfall sträcker sig från Orust, Tjörn, via Örebro län och sedan in över Stockholmsområdet och ligger kvar under större delen av dagen. Över Norrland väntas klarare väder, men med temperaturer kring 20-30 minusgrader