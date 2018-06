Vem är du i matfestivalvimlet?

Illustration: Paloma Perez-Lucero

1. SPONTANAREN

Vem? Skön flanör som likt Skalman tycker att ordet ”skynda” är det fulaste som finns. Spontanaren lever efter mottot att unna sig (#unnasig) och har aldrig sett en gatuteater som hen inte finner fullständigt fascinerande. Följer ljudet av en vilsen panflöjt och vimsar sig in på Smaka på Stockholm.

Äter på festivalen: Flanerar planlöst mellan matställena och provsmakar sig runt tills solen går ner. Stoppar ovetande upp en kö med hundra mikroirriterade personer då Spontanaren gärna vill fråga om vad precis allt innehåller och kommer ifrån, och ställer sig så oförstående till omgivningens sura reaktioner som bara en människa som inte stressat sedan 1982 kan göra.

Känns igen på: Sin strosande gångstil, scarf runt halsen och – om man kommer riktigt nära – även på ett melodiskt hummande på vad som helst av Tommy Steele.

Missar inte under Smaka på Stockholm: Spontanaren planerar naturligtvis inte särskilt mycket utan föredrar att ”go with the flow” eller ”flowa på” som hen gillar att uttrycka saken. Glädjen blir således så mycket större när Spontanaren snubblar på konserten ”Tribute to Eagles” kl 21 på Stora Scenen på fredagen. När ”Take it easy” flödar ut över festivalområdet får Spontanaren årets flow.

2. VETERANEN

Vem? Festivalernas Keith Richards. Det finns inte en stor eller liten festival som veteranen inte frekventerat eller åtminstone har åsikter om. Man hinner knappt slå upp partytältet och tända gasolgrillen innan Veteranen dyker upp, gärna med egen brassestol och dubbla bandanas. Festivalens tema är inte av största vikt för Veteranen, allt har potential att bli som Woodstock då det begav sig (även om Veteranen i själva verket tillbringande sommaren '69 hemma i Huddinge – i en plaskpool).

Äter på festivalen: Pommes frites med grillkrydda. Drar sig inte för att gå utanför festivalområdet för att köpa pommes frites med grillkrydda och sen nyfiket titta in på allehanda skaldjursplatåer och flamberade mossor som serveras.

Känns igen på: Sin fullproppade ryggsäck samt tatuering föreställande en drömfångare, gärna i nacken.

Missar inte under Smaka på Stockholm: Ser och tar del i allt på programmet men får en tår i ögat av ”Visa förr och nu” med sång, cello och mandolin på Stora Scenen kl 12 på lördagen. Nu mår man, konstaterar Veteranen och erbjuder generöst sin förvånade bänkgranne en pommes.

3. FOODIEN

Vem? Självsäker och självklar gäst på Smaka på Stockholm, på jakt efter munsbitar från de mest namnkunniga kockarnas bord. Har åsikter om allt från sprödhet på smör till konsistensen på ketchup. Inte för att Foodien någonsin skulle äta något så vulgärt som ketchup. Bara till pulvermos och bara i smyg.

Äter på festivalen: Allt som är nytt, dyrt eller mest populärt. Fotar varje rätt och lägger direkt upp på det Instagramkonto med tre följare som Foodien hoppas ska ta hen från högst lokal åsiktsmaskin till internationell influencer.

Känns igen på: Sitt eviga fotande och högljudda åsikter, drar sig inte för att berätta för Sébastien Boudet hur Foodien själv brukar laga dennes bröd hemma och hur recepten kan förbättras. Namedroppar kontakter i krogbranschen så tungt att dunsarna hörs långt bortom Kungsträdgårdens tomtgräns.

Missar inte under Smaka på Stockholm: Mathias Dahlgrens festivalmeny och ett besök på Food Tech-village.

4. GOURMETEN

Vem: Oh la la, finsmakarnas finsmakare är lös. Lås in alla syrade emulsioner på skrämd rädisa och härjat hjortron. Gourmeten är här på blodigt (medium rare?) allvar. Utrustad med egna bestick och ett utvecklat supersmaksinne som platsat i X-Men är Gourmeten festivalens stjärnbesökare.

Äter på festivalen: Mycket lite. Precis som den famösa matkritikern Anton Ego från filmen Råttatouille 2007 så sväljer inte Gourmeten om det inte är utsökt. Allt är naturligtvis smaskens på Smaka på Stockholm men Gourmeten har en image att upprätthålla, för att inte tala om en vikt att försöka hålla. Gåslever i grädde är ingen smalmat.

Känns igen på: Tilltalar alla kockar med förnamn och drar historier om Stockholms, Tokyos och Nya Zeelands bästa Chef’s tables. Pratar matfranska helt obehindrat och uttalar ordet rucola på ett sätt som får dina öron att ringa i dagar efteråt.

Missar inte under Smaka på Stockholm: Snacksen från Agrikultur, i synnerhet den inlagda kålroten med rostad kålrot, kummin & bovete. Den kanske till och med sväljs hel. Tar sig kanske ett och annat surdegsfriterat grodlår från Den Gyldene Fredens festivalmeny också.

