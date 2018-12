Mina har två barn. Hennes son är 8 år och hennes dotter är fyra månader gammal. De kom till Sverige 2016 efter att ha flytt från regimförtryck i sitt hemland. Sedan dess har de flyttat sju gånger på två år.

När DN träffar Mina – som egentligen heter någonting annat – har hon just att flyttat in i sitt sjunde hem under sin tid i Sverige. I sin famn har hon sin fyra månader gamla dotter. Hennes barn var två av de minst 718 barn i Stockholms stad som lever utan ett stadig­varande hem, enligt siffror från Stockholms stad kartläggning från 2017. Hon berättar hur livet varit sedan de kom till Sverige.

– I en lägenhet hade vi inga möbler. Vi sov på golvet, men det var kallt. Jag kramade min pojke och sa att allt skulle bli bra. Han frågade mig ofta varför jag grät hela tiden, säger Mina.

Lägenheten – som låg i Flemingsberg – var 24 kvadratmeter stor och omöblerad. Hyran låg på 8.000 kronor. Där har familjen bott som längst under sin tid i Sverige.

I sitt hemland arbetade både Mina och hennes man på ett sjukhus. Hon som operationssjuksköterska, hennes man arbetade som läkare.

Men efter att hennes man varit kritisk mot regimens orättvisor blev Mina och hennes familj tvungna att lämna allt de ägde och flydde till Sverige för att söka asyl.

Familjen fick flytta flera gånger. Det var svårt att hitta olika boenden.

I lägenheten i Flemingsberg fanns varken säng eller täcke och de hade inte råd att köpa varken eller.

– Min son ville sova, men det fanns ingen säng, det fanns inget täcke. Han frågade mig flera gånger varför vi flyttade till Sverige. ”Mamma, varför?” frågade han mig, och jag kunde inte förklara för honom.

När familjen skulle flytta från enrummare ville inte hennes son flytta igen. De hade hunnit bo i Flemingsberg i några månader och han ville inte lämna sin skola. Han trivdes i området och hade hunnit få vänner. Men nu behövde han flytta igen.

– Jag försökte säga till honom att vi bor i ett rum som är litet, att du inte har plats att leka eller sova. Då sa han att ”men mamma jag gillar att ha ett litet hus”. På allt jag sa hade han ett svar. Jag försökte förklara att det finns träd och stenar överallt, men han vill ha just Flemingsbergs träd och stenar.

Minas och hennes familjs historia blir allt vanligare, vittnar Stockholms Stadsmission.

I Stockholms Stadsmissions verksamheter ökar antalet barn och barnfamiljer som lever i hemlöshet. Barn som inte har ett stadigvarande boende, som lever i ständig osäkerhet över sin levnadssituation.

Definitionen hemlös har länge associerats med missbruk och psykisk ohälsa. Men en ny grupp av hemlösa växer fram i Stockholm. Barnfamiljer som hittar någonstans att tillfälligt hyra in sig, ett rum eller säng där den sedan kan bo i några månader innan de ska vidare igen. Det berättar Marika Markovits, direktor för Stockholms Stadsmission.

– Hemlöshetens ansikten har förändrats. Det vi ser är att det är nya grupper som riskerar att hamna i hemlöshet eller som lever i hem­löshet, säger Marika Markovits.

”Det är flera kommuner i länet som inte tar sitt ansvar”, säger Marika Markovits på Stockholms Stadsmission. Foto: Elin Åberg

Hon beskriver en bostadsmarknad som hon anser inte tar hänsyn till att alla inte kan agera på en marknad för att säkerställa sin bostad.

– Det är flera kommuner i länet som inte tar sitt ansvar, dels finns det en del kommuner i länet som inte har ”tak över huvudet garanti” och som inte fullt ut tar sitt ansvar för bostadsförsörjning på allvar, ­säger hon.

Marika Markovits berättar att barnfamiljer som riskerar hemlöshet kan gå till socialjouren där de kan få hjälp i några nätter, men att då föräldrar ofta känner att de hellre hyr ett boende under kortare tid. Hellre det än att få två veckor på ett vandrarhem med sina barn, berättar hon.

Dagen innan DN träffar Mina och hennes dotter har familjen flyttat för sjunde gången.

Nu har hon en lägenhet som hon hoppas få bo i under det närmaste året. Det innebär att hon och hennes familj inte längre räknas som utan ett stadigvarande boende.

– Jag hoppas att det blir bättre för oss. Sedan vill jag hjälpa andra människor som har gått igenom samma som oss, säger hon.

Stadsmissionen: Krisen på bostadsmarknaden gör barnfamiljer hemlösa

