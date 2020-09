”Vi ser ingen coronaeffekt alls på koldioxidhalten”

Där alla grusvägar tar slut i uppländsk John Bauerskog står en hundra meter hög mast som bland annat mäter koldioxidhalten i atmosfären. Masten har en 300 kilometers mätradie och täcker hela Stockholms län och stora delar av Mellansverige.

Irene Lehner som är forskningsingenjör stationerad på Norunda mätstation tar vant på sig klättersele. Klättring ingår i arbetsuppgiften och en klarblå himmeldag som denna kan hon skymta Uppsala domkyrka i horisonten.

– När man väl kommer över trädtopparna och har allting under sig får man inte svindel längre, efter det kan man klättra hur högt som helst, säger Irene Lehner.

Mätmasten i Norunda, som ligger en dryg mil utanför Björklinge, sträcker sig 100 meter upp i luften. Foto: Thomas Karlsson

Hon tar masten meter för meter med snabba steg och syns snart mindre än en fågel. DN:s klättervana fotograf Thomas Karlsson följer med upp för att dokumentera en del av sensorerna som mäter koldioxidhalten i atmosfären här sedan 2009.

På hundra meters höjd är luften lika koldioxidtung som vanligt, trots att såväl Stockholm som Sverige stängde ned i våras.

– Vi kan inte se någon coronaeffekt alls. Även om vi skulle stänga ned allt så tar det decennier innan halterna minskar. Utsläppsminskningen är sju procent globalt och elva procent i EU i år enligt sajten Carbonmonitor. Men nedstängningarna varade en väldigt kort period, några veckor, det är ju bara ett ögonblick, säger Irene Lehner.

Kollegan Anders Båth övervakar höghöjdsarbetet för att hjälpa klättrarna ned om något händer, det finns inga stegbilar som når över 30 meter. Han berättar att en viss coronaeffekt faktiskt har kunnat mätas på lägre nivå i större städer runt om i världen.

– Jag tror säkert att stockholmare märkt en förbättring i luftkvalitet, på partikelnivå. Förmodligen var också koncentrationen av koldioxid i stadsluften lägre. Man kan se det lokalt i stora städer som stängde ned helt. Men det blir så försvinnande lite när koldioxiden blandas med hela atmosfärshavet, säger Anders Båth.

”När man väl kommer över trädtopparna och har allting under sig får man inte svindel längre, efter det kan man klättra hur högt som helst”, säger Irene Lehner. Foto: Thomas Karlsson

Han visar mätstationen där höghöjdsluften kontinuerligt analyseras för växthusgaser som varken syns eller luktar. Resultaten skickas varje natt till Italien och delas i det europeiska nätverket ICOS för att ge globala data över utsläppen av koldioxid, metan och andra växthusgaser.

En mätare visar att koldioxidhalten i dag ligger omkring 400 ppm (miljondelar) koldioxid.

– 400 ppm koldioxid var tidigare ett skräckscenario, men nu ligger vi på 410-420 ppm i snitt. Vi kommer sällan ned under 400. Det ska vara en riktigt fin sommardag när träden tar upp mycket koldioxid, säger Anders Båth.

Utsläppen av växthusgaser i Stockholms län har minskat de senaste decennierna från både industri, uppvärmning och transporter. Men i Norunda pekar kurvan stadigt uppåt varje år. Halten är något högre på vintern när vi eldar mer och lägre på sommaren när skogen tar upp mer koldioxid.

Här ser man inte heller några utslag från enstaka större utsläppsminskningar. Inte ens när Värtaverket, länets största koldioxidbov, helt stängde sin kolpanna i våras.

– Det är inte alls konstigt, om man eldar biobränsle får man lika mycket koldioxid i atmosfären som med kol. Ved är ju inte noll koldioxidutsläpp. På kort sikt blir det faktiskt mer koldioxidutsläpp om man sågar ned skogen och eldar upp den, säger Anders Båth.

Forskningsingenjör Anders Båth håller andan när han tar bort spindelväv. En enda mänsklig utandning kan innehålla hela 15 000 ppm koldioxid och stör mätningarna av växthusgaser på ekosystemnivå. Foto: Thomas Karlsson

Han guidar runt i skogen där hundratals mätinstrument registrerar förändringar på ekosystemnivå på marken. Vita tygbyttor, så kallade förnafällor, samlar in allt som faller från träden och på vissa trädstammar sitter plåtsensorer som används för forskning av flera universitet.

– En välbevarad skog har ju plockat upp kol i hundra år och lagrat in den i trädstammar, rötter och organiskt material i marken. Kolet är taget ur atmosfären och bundet ned i mark och biomassa. Därför behöver vi mycket skog och måste både beskoga platser och återplantera där man tagit bort den för att öka koldioxidupptaget, säger Anders Båth.

Kring de hyperkänsliga mätinstrumenten gäller minst tvåmetersregeln. En enda mänsklig utandning kan ge 15.000 ppm i utslag på koldioxidmätaren.

– I Helsingfors finns en station där man kan se att koldioxidhalten ökar när människor är ute och tränar. Vi människor sätter våra spår. Vi kan inte sätta hur stora spår som helst, men vi måste ju leva, och att träna är ju bra för hälsan, säger Anders Båth.

Mätningarna i Norunda stämmer väl överens med globala data. Enligt Anders Lindroth, professor i naturgeografi vid Lunds universitet, kan man inte se någon minskning av koldioxidhalten i atmosfären någonstans i världen.

– Nej. Det kommer att finnas en coronaeffekt på koldioxidhalten i atmosfären men den blir så liten att den är svårt att fastställa med hjälp av mätningar, säger Anders Lindroth.

Irene Lehner tror, trots allt, att pandemin långsiktigt kommer att ge en effekt. Foto: Thomas Karlsson

Trots att koldioxidutsläppen minskar så kommer halten i luften att öka i decennier framåt.

– Det beror helt enkelt på att utsläppen av fossil koldioxid från förbränning samt utsläppen från avskogning i tropikerna är ungefär dubbelt så stora som upptagen i ekosystemen och haven och det är skillnaden mellan dessa som syns i atmosfären.

Vad krävs för att koldioxidhalten ska minska totalt sett?

– Att summan av utsläppen blir mindre än upptagen i ekosystemen och havet. I dag innebär det att utsläppen måste halveras för att man ska uppnå detta.

Vilken är den viktigaste åtgärden för att minska koldioxidhalten?

– Oj, det är en tiotusenkronorsfråga. Så här tror jag - omedelbart sätta igång med att utveckla CCS-tekniken, alltså att ta hand om utsläppen i punktkällor och pumpa ner i geologiskt förvar. Men det räcker inte, vårt energibehov är för stort. Därför måste vi satsa på ny teknologi för kärnkraft som inte har samma problem med kärnavfall som dagens anläggningar. Och fortsätta utvecklingen av fusionskraft. Detta måste vi göra eftersom vi kommer att vara beroende av fossil energi för lång tid framåt. Men det får inte hindra oss från att utveckla klimatsmarta lösningar som vind och sol, säger Anders Lindroth.

För klimataktivisten Greta Thunberg som besökte Norunda mätstation under sensommaren för BBC:s dokumentärserie kommer det ökade koldioxidflödet inte som någon överraskning.

– Det är ju den ackumulerade mängden växthusgaser i atmosfären som räknas. Det är som en ballong man blåser upp. När man blåser in mer och mer luft så växer den. Men när man slutar blåsa in så krymper den inte. Den håller samma form, även om man blåser in lite mindre, säger Greta Thunberg.

Hon är skarpt kritisk till att medierapporteringen mest handlar om klimatet, kryddat med en tjej i flätor och gul regnjacka och en och annan isbjörn, och inte om klimatkrisen som är här och nu - och högst akut.

Greta Thunberg är tillbaka utanför Sveriges riksdag för att strejka. Foto: Roger Turesson

– Bara det faktum att folk tror att koldioxidhalten i atmosfären skulle minska i och med corona visar på hur mycket man har misslyckats med att kommunicera klimatkrisen. Faktum är att när vi stängde ner vårt samhälle som allra mest i april så var vi ändå bara nere på utsläppsnivåer av koldioxid som vi hade 2006, säger Greta Thunberg.

Är det då någon mening att sluta äta köttbullar eller att sluta flyga?

– Jag har inte slutat flyga för att minska mina egna utsläpp utan det är ju för att påverka omgivningen och signalera att vi är i en kris. Det som måste till nu är den kollektiva krisinsikten som skapas om fler pratar om det och börjar ifrågasätta saker. Men självklart gör varje liten förändring skillnad. Vi har inte längre tid att ställa utsläpp mot varandra. Att det är bättre att bli vegan än att sluta flyga. Vi måste göra allt som vi kan göra, säger Greta Thunberg.

I Norunda har Irene Lehner hittat ner till fast mark igen. Hon tror ändå att pandemin långsiktigt kommer att ge en effekt.

– Den visar att det finns möjligheter till förändring. Vi jobbar annorlunda, vi reser mindre, vi är på rätt spår. Jag hoppas att det har förändrat vårt tankesätt, det kan bli en coronaeffekt på sikt, säger Irene Lehner.

Fakta. Norunda mätstation Norunda är en av tre ICOS mätstationer i Sverige som mäter växthusgaser i atmosfären, tillsammans med Hyltemossa i Skåne och Svartberget i Västerbotten. Norunda mäter även växthusgaser på ekosystemnivå och ingår i det europeiska forskningsnätverket ICOS, Integrated Carbon Observation System, som samlar resultaten på en öppen webbplats. Visa mer