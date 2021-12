”Vissa tror att en hund är en nalle”

När Hundstallets verksamhetschef Per Leander visar DN:s reportrar lokalerna har han med sig golden retrievern Kivi. Det innebär att han måste varna kollegorna varje gång han passerar en dörr:

– Hund!

På Hundstallet får djuren inte stöta på varandra i onödan. Många av dem har psykiska besvär och kan bli aggressiva när de känner sig rädda.

De anställda måste ropa ”hund” när de går in i ett nytt rum. I förgrunden står Jenny Lindahl, stallchef. Foto: Anette Nantell

DN har tidigare rapporterat om att Hundstallet befarat en ökning av privata omplaceringar i samband med återgången till arbetsplatserna. Alltså att hundar kommer från familjer och inte polisen eller länsstyrelsen.

– Det finns ett ökat tryck, utan tvekan, säger verksamhetschef Per Leander, och fortsätter:

– Under våren var det färre än vanligt, men efter halvårsskiftet det har börjat öka till nivåer över det normala. Det är svårt att bevisa konkret att det egentligen är på grund av pandemin – exempelvis tar vi inte bara emot hundar som är under två år gamla, säger Per Leander.

Hunden Gloria väntar på att få en munsbit ur Per Leanders ficka, en köttbulle. Foto: Anette Nantell

Han förklarar att ingen öppet berättar att de köpt hunden under pandemin och sedan ångrat sig.

– Så säger ju inte folk.

Vad säger de?

– De vanligaste anledningarna är att man blivit allergisk, att man flyttat eller fått en ny familjesituation. Vi hade en familj som skulle flytta till Spanien och inte ville ha kvar sin gamla hund längre, bland kan det vara så lättvindigt. Man frågar sig hur människor kan resonera på det sättet. I vissa fall händer det att hundägare går till veterinären och vill avliva en annars frisk och trevlig hund. Om ägarna är så pass desperata att bli av med sitt djur är det bråttom för oss, säger Per Leander.

Fakta. Hundstallet När Hundstallet startade år 1908 var modus operandi att slå ihjäl de hundar som strök på Stockholms gator. Dåtidens borgarklass upprördes av att deras husdjur försvann och de började samlas in av Hundstallet istället. Varje år passerar ungefär 500 hundar genom verksamheten. I Åkeshov i västra Stockholm har man 40 platser för hundar. Det finns även en anläggning med 12 platser i skånska Staffanstorp. En tredje ska snart öppna i Alingsås. Ungefär en tiondel av upphittade hundar som kommer in till Hundstallet blir inte upphämtade, utan måste omplaceras. Visa mer

Verksamheten, som drivs av Svenska hundskyddsföreningen, måste prioritera myndighetshundarna först vilken kan leda till väntetider för de privatpersoner som vill lämna sin hund.

Många ”coronahundar”, tror Per Leander, lämnas inte till Hundstallet, utan omsätts på sajter som Blocket. På Hundstallet krävs undersökning och vaccinering, vilket kostar en tusenlapp.

– Men vi är omsorgsfulla med hur och var vi omplacerar hunden. Man vet att den kommer till en bra familj. Det vet man inte om man säljer den online, poängterar han.

Kivi får tre längre promenader och två korta kisspauser om dagen. Resten av tiden är hon i sin box. Hon kom till Hundstallet som en privat omplacering, det vill säga att hon lämnades in av en person eller en familj. Foto: Anette Nantell

Om en hund blir vanvårdad eller upphittad skickar myndigheterna den till Hundstallet. Djuren får en plats att bo på, de veterinärvårdas och deras klor, päls och munhygien tas omhand. Ofta behöver hunden även mental vård.

– Hundstallet är en otroligt bra plats, men det är inget riktigt hundliv att sitta i en box, säger Per Leander.

Sitter hundarna ensamma i sina boxar?

– Ja, om de inte levt tillsammans tidigare. De klarar inte att bo ihop. Våra hundar kan inte gå tillsammans på samma sätt som man ser på hunddagis, med flera hundar i koppel. De har historier av olika slag och ofta har de haft det svårt. Vi behöver rasta dem en åt gången.

Många av hundarna på Hundstallet skulle inte klara av ett vanligt hunddagis – de behöver vara ensamma. I boxarna kan hundarna gå mellan ett rum inomhus och en bur utomhus. Foto: Anette Nantell

Per Leander tycker sig se en mer avslappnad syn på hundar som han är mestadels positiv till. Acceptansen för djuren är större på restauranger och kaféer, och människor har insett att de inte behöver vara hundexperter för att skaffa hund – men det finns en baksida.

– Vissa tror att en hund är en nalle – så är det inte. Det är en levande varelse man måste ta hänsyn till, och det är ett jättestort åtagande. Man måste se att den har det bra, och att den har haft det bra tidigare.

När Kivi kom in till Hundstallet var hon lite överviktig. Hon ska vägas och sitter snällt kvar på vågen medan Per Leander läser av resultatet. ”32,5 kilo! Oj, ja då får vi gå ut och promenera lite nu”, säger han. Foto: Anette Nantell

Att gå tillbaka till arbetsplatsen efter nästan två års hemmaarbete ställer krav på hundägare.

– Hunden har vant sig att husse eller matte alltid är där. Om man inte kommer att vara det längre måste man skola om hunden – man måste kanske börja ensamträna en gång till. Våra små kamrater är väldigt sociala och känsliga, säger Per Leander.

– Under corona har folk blivit så desperata att de inte tänker efter. Man ska ha en hund, och man ska ha den nu! Då riskerar man att gynna valpfabriker, oseriösa uppfödare som får hundar att må dåligt, och skrupellösa smugglare.

Blandrastiken Zelda, 8 år, söker en ny matte eller husse som gillar att gå långa promenader. Foto: Anette Nantell

Hur känner man igen en smuggelhund på till exempel Blocket?

– Ofta finns det inga bilder på hundens föräldrar. Hundarna är i många fall fortfarande unga, säljaren säger att den blivit allergisk eller liknande. Det är ofta vissa raser. Just nu är fransk bullog populär. Cockerpoos och labradoodles också. För några år sedan var det mycket chihuahuor, men den trenden har vänt lite.

Antal registrerade hundar Antal registrerade hundar den 31 december varje år i Sverige och i Stockholms län. Källa: Jordbruksverket

