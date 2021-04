”Zoëga måste ta tag i sjuksköterskebristen om inte intensivvården på Karolinska ska krascha”

Fakta. Intensivvårdssjuksköterskor på Karolinska

Karolinska universitetssjukhuset har sedan 2015 förlorat 65, eller 21 procent av sina intensivvårdssjuksköterskor.

Antal intensivvårdssjuksköterskor:

Januari 2015: 306

Januari 2021: 241

Karolinskas ledning har presenterat ett förslag om att under 2021 anställa 15 grundutbildade sjuksköterskor under 2021 till sjukhusets fem intensivvårdsavdelningar. Sjuksköterskorna ska skolas in men även gå på schema, ha patientansvar inom intermediärvård, eller arbeta i ett team tillsammans med intensivvårdssjuksköterska.