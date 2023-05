15-årig pojke död efter att ha stickskadats i Hammarby sjöstad

Logga in

Logga in

Det var vid 23.04 på fredagskvällen som polisen larmades till tvärbanestationen Luma i Hammarby sjöstad. Där anträffades en svårt skadad tonårspojke med stickskador från ett vasst föremål.

Vid stationen befann sig flera människor, men enligt polisen ska ingen person på plats ha bevittnat själva gärningen. Utan brottet förmodas ha skett en bit bort.

– Det var mycket personer på den här stationen och ingen säger sig ha sett själva gärningen. Utan han har kommit till den här platsen och där har han fallit ihop, säger Mikael Pettersson, vakthavande befäl vid polisen i Stockholm.

Under natten var hela grönområdet runt stationen vid Luma avspärrat och området söktes bland annat av med polishundar i försök att finna en eventuell brottsplats.

En förundersökning om mord har inletts och en tonårspojke under 18 år är gripen misstänkt. Enligt polisen ska det vara flera vittnesmål som samlats in under de senaste tolv timmarna som ligger till grund för att man kunnat få fram en misstänkt.

– Det har varit ett bråk som iakttagits mellan personerna, säger Rebecca Landberg, presstalesperson vid Stockholmspolisen.

Närmast anhöriga är underrättade.