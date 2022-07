15 läsvärda reportage för lata sommardagar

1. Vad är egentligen arga gubbens hemlighet?

Foto: Alexander Mahmoud

Han kallas Arga gubben – och förpestar tillvaron för kunderna som vill hämta ut paket. Andrev Walden har träffat en man som heter Lars.

■ Läs reportaget här

2. ”Vi ringer mormor och vädjar om att de ska fly ”

Foto: Alexander Mahmoud

En dag i februari kom kriget till Charkiv, staden där hon föddes och där mormor och morfar bor. Alexandra Carlsson Tenitskaja berättar om när krigssorgen och skräcken fick grepp om hennes familj. Och om mormor, som lever för att få andra att känna sig vackra.

■ Läs reportaget här

3. Gängkriminelle Nur: ”Du går på begravningen, hämnas och går vidare”

Foto: Lotta Härdelin

På ena sidan: gängkriminella som kan döda eller dödas när som helst. På andra sidan: personer vars främsta vapen mot gängvåldet är envishet. Bara i år har det skett över 40 skjutningar. Gängkriminelle ”Nur” om tillvaron i ett av Stockholms mest våldsamma nätverk.

■ Läs reportaget här

4. Alex Schulman: Mina dåliga tänder berättar historien om min barndom

Illustration: Emma Hanquist

Alex Schulman växte upp i ett smutsigt hem. Hans mamma drack, pappan var gammal och barnen vanvårdades. Ingen lärde honom att borsta tänderna. Det här är berättelsen om ett liv med skadade tänder, tandläkarskräck och en ständig skam.

■ Läs texten här

5. Skofabrikören som slutade svara i telefon: ”Ändå bara kundjävlar som ringer”

Foto: Erik Simander

Att knacka på dörren är meningslöst, för Anders Dernebo vill inte ha besök. Men en svensk elitstyrka har nästlat sig in. Sedan 1997 bär Norrlands jägarsoldater vinterkängor som är handgjorda av den motvillige företagaren i västerbottniska Jörn.

■ Läs reportaget här

6. Fel spermadonator stod som pappa i journalen

Foto: Anders Hansson

Mannen Felicia Gustafsson växte upp med visade sig inte vara hennes biologiska far. Sedan kom nästa chock.

■ Läs reportaget här.

7. I stängda staden utvinns nickel för världens elbilar – till priset av svart tundra

Foto: Niklas Meltio

En stad byggd av Gulagfångar, stängd för utlänningar och styrd av en av Rysslands rikaste oligarker. I Norilsk i Sibirien finns nyckeln till vårt nya klimatanpassade samhälle – metallen nickel som behövs till batterier i elbilar. Jakten på nickel ledde ifjol till en av världens största miljöskandaler. Utom synhåll för världen började floder skumma av en röd sörja.

■ Läs reportaget här

8. Roland Paulsen: Har man rätt att ångra ett barn?

Illustration: Emma Hanquist

Tusentals föräldrar ångrar sina barn, men det är tabu att prata om det. Det finns en grymhet i att driva in människor i några få livsmallar och samtidigt skambelägga den smärta och sorg som uppstår när förväntningarna inte infrias, skriver sociologen Roland Paulsen.

■ Läs texten här

9. Hon växte upp som ett hjärntvättat sektbarn

Foto: Thomas Karlsson

Jenny Küttim blev grävande journalist på SVT – men vägrade att ta i sin egen historia.

■ Läs reportaget här

10. Costa del Crime – kriget mot svenskarna på spanska Solkusten

På Solkustens turistorter pågår ett krig mot den organiserade brottsligheten. Över 70 svenska medborgare har hittills gripits. DN har besökt Guardia Civils hemliga underrättelsecentral, pratat med misstänkta och träffat en av dem som hoppas kunna överlista polisen.

– Så länge folk behöver knark går businessen inte att stoppa, hävdar den internationelle smugglaren ”Chris” och visar upp ett paket färsk hasch från Marocko.

■ Läs reportaget här

11. Han har bott i samma studentkorridor i 36 år

Foto: Jonas Lindkvist

Staffan Ahlner har bott i korridor sedan 1970–talet. Han vill inte lämna rummet i den orenoverade bostaden.

– Jag känner inga i min egen ålder, säger han.

■ Läs reportaget här

12. Sverige var en halvtimme från att hamna i strid med supermakten Sovjet

Foto: Daniel Costantini och Jan Collsiöö/TT

För drygt 40 år sedan nyheten slog ner som en blixt från klar himmel: en sovjetisk ubåt står på grund i Blekinge. ”Whiskey on the rocks” blev en världsnyhet när Sverige under tio dygn 1981 stod emot supermakten. Det här är berättelsen om hur Sverige var 30 minuter från en väpnad konflikt med Sovjetunionen.

■ Läs reportaget här

13. Moderns hemlighet avslöjades – efter 70 år

Foto: Fredrik Funck

När Gunilla Boëthius fick veta att Carl Gustaf Boëthius inte var hennes riktiga pappa rasade hennes värld samman. I tre år har hon granskat den lögn som hennes mamma tog med sig i graven. Spåren ledde henne in i Finlands krigshistoria – och till Nazityskland.

■ Läs reportaget här

14. Martina blev ihop med en narcissist – ”kommer inte bli den jag var innan”

Foto: Alexander Mahmoud

Hon trodde att hon träffat den stora kärleken. Men livet med Adam skulle bli en känslomässig berg- och dalbana kantad av lögner och manipulationer. Relationen lämnade henne nedbruten med självmordstankar.

– Det var först i efterhand som jag förstod att jag blivit utsatt för psykisk misshandel av en narcissist, säger Martina Skowronska, som skrivit boken ”Genomskåda narcissisten”.

■ Läs reportaget här

15. Dancehall gör att Johanna och Jacqie vågar ta plats

17 min. Vad gör dancehall med kvinnors självkänsla? Möt dancehalldansarna Johanna Sjövall och Jacqueline N'Diaye Sahlin i DN Dokumentär.

Det har inte alltid varit självklart för dancehalldansarna Kaytana Taylor, Johanna Sjövall och Jacqueline N’Diaye Sahlin att stå på dansgolvet med ett bra självförtroende.

Men kärleken till dansen har hjälpt dem att klara flera kriser i livet. Nu är de trötta på att kvinnor behöver ursäkta sig och vill att fler ska våga ta plats.

■ Läs reportaget och se tv-dokumentären här