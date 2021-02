16-åring sköts i bröstet med närmare 100 blyhagel – två klasskamrater står åtalade för mordförsöket

Tre 16-åriga pojkar står ute på en udde vid en strandkant i området Frufällan en knapp mil norr om Borås. Det är mitt på dagen den 9 oktober 2020.

En av pojkarna har inga kläder på sig, sånär som på kalsonger och strumpor. Han står med ryggen mot sjön och ber för sitt liv.

De två andra står, enligt åtalet, framför honom – och en av dem riktar ett hemmabyggt hagelgevär mot hans bröstkorg.

Ett skott går av.

Ett vittne ska senare berätta för polisen att hon hörde skriket.

– Vrålet lät som att det var av rädsla och inte utav ilska, säger hon i förhör.

De tre pojkarna går i samma klass på ett gymnasium i Borås och några timmar tidigare har de alla tre skrivit ett prov i psykologi.

Sedan ska två av dem ha åkt buss, och den tredje – han som blir skjuten – följt efter med sin moped till Frufällan.

Enligt uppgifter till polisen tror pojken på mopeden att mötet ska handla om droger. Det ska finnas paket gömda ute vid udden som han ska hjälpa klasskamraterna att ta hand om.

Men väl framme vid sjön tar en av klasskamraterna, enligt åtalet, fram ett hemmabyggt hagelgevär.

Pojken som hotas erbjuder de båda andra pengar för att de ska skona hans liv. De säger, enligt vad som sedan sägs i förhör, åt honom att ”suga av geväret”, men han vägrar. Sedan faller skottet.

– Det var som en hård smäll. Brinnande smärta. Sen hoppade jag i vattnet, säger pojken till polisen i förhör.

– Jag känner hur det slår till i hela bröstet och jag springer bara mot vattnet och hoppar i.

Mopeden som användes för att åka till Frufällan där skotten avlossades vid lunchtid fredagen den 9 oktober. Foto: Polisen

Ytterligare ett skott avlossas, men missar. Avståndet är ungefär 15 meter från gevärspipan till pojken i vattnet.

Pojken i vattnet lyckas simma iväg och säger i förhör till polisen att han dyker ner under ytan emellanåt för att undkomma fler skott som kan komma.

Pojkarna på stranden springer, enligt förundersökningen, upp på stigen där mopeden står parkerad och åker sedan in mot Borås. Senare under dagen håller de sig undan sina familjer och när polisen försöker få kontakt med dem via sms får de inget svar.

I ett samtal med sin mamma samma kväll säger en av pojkarna ”Förlåt mamma. Jag älskar dig”, enligt uppgifter till polisen.

Den 10 oktober grips de två pojkarna misstänkta för mordförsök.

Efter skotten vid sjön har pojken simmat i ungefär en halvtimma, enligt vad han berättar för polisen. Till slut tar han sig upp på land och tar sig till ett hus i närheten och knackar på en altandörr för att få hjälp. Kvinnan som bor i huset berättar senare för polisen att hon blir rädd när den halvnakne pojken plötsligt står utanför hennes fönster. Trots det öppnar hon dörren och släpper in honom. Hon märker att han är ”livrädd”, han berättar att han blivit skjuten och att någon är ”ute efter honom”. Han berättar att han simmat runt udden där hon bor, och ber om att få gå ner och gömma sig i källarvåningen i huset.

– Jag tyckte det var obehagligt så jag låste dörren på framsidan, säger kvinnan i förhör med polisen.

Pojkens byxor hittas i vattnet av polisen när de undersöker den misstänkta brottsplatsen. Foto: Polisen

Hon låter pojken få lägga sig i en säng och börjar ta hand om såren på hans bröstkorg. Hon pratar med honom när han ligger i sängen och frågar om han kommer att våga berätta för polisen vad som har hänt. Pojken säger: ”Jag har nog inget val”.

Efter en stund kommer ambulansen till kvinnans hus och hämtar pojken. Såren är inte livshotande men i rapporten från Södra Älvsborgs sjukhus står det att pojken har flera hagelskott i kroppen. Vid en första operation plockas mellan 60 och 70 hagelkulor ut ur kroppen. Senare kommer farhågan att det rör sig om bly i kulorna; de måste ut innan eventuellt blyförgiftning drabbar honom.

Under en operation plockas ytterligare cirka 30 blyhagel ut.

En jacka hittas på den misstänkta brottsplatsen vid strandkanten till Öresjön. Foto: Polisen

Att pojken överlever skottet från strandkanten beror med all sannolikhet på att han vrider kroppen bort från geväret när det avfyras. ”(...) om blyhageln hade gått rakt in i kroppen hade den med all sannolikhet trasat sönder bröstkorgsskelettet och bröstkorgens inre organ; hjärtat, de stora kärlen och lungorna – dvs orsakat direkt dödande skador” skriver Rättsmedicinalverket i polisens förundersökningsprotokoll.

Enligt åtalet har skotten vid sjön att göra med att de misstänkta tror att den skjutne pojken har skvallrat, ”golat ner dem” för lärare om att de skulle vara langare.

Skolpersonal berättar för polisen att de har haft ögonen på de misstänkta sedan skolstart. Stämningen kring dem har varit ”orolig”. Det har gjorts orosanmälningar om båda pojkarna till socialtjänsten efter rykten om att de har använt och sålt narkotika.

Bild från området där skjutningen skedde. Punkt nummer fyra visar var pojken, enligt åtalet, sköts av sin ena skolkamrat. Foto: Polisen

Den målsägande pojken har skolpersonal också haft lite extra koll på. Han är placerad i ett familjehem i Borås efter flera struliga år på annan ort i Västsverige. Det finns en rädsla för att han ska falla tillbaka i gamla mönster, enligt vittnesmål till polisen.

I utredningen kommer fler brottsmisstankar fram. Totalt misstänks åtta unga män mellan 16 och 20 år för olika brott. Den ene pojken vid stranden åtalas för att ha försökt frita en kompis som är placerad på ett SIS-hem i Västsverige. Den andra pojken åtalas tillsammans med tre andra, för att ha misshandlat en pojke på en buss, till synes helt oprovocerat, i Borås i augusti 2020.

Även pojken som skjuts är åtalad; han har haft ett hemmagjort vapen utan att ha rätt till det, vilket är samma vapen som han senare skjuts med.

Enligt åtalet ska pojken i slutet av september förra året ha gett vapnet till en av pojkarna som är misstänka för mordförsöket.

De båda mordmisstänkta pojkarna säger nästan inget under polisförhören. En av dem menar att ingenting av det som den skjutne pojken stämmer. Den andre svarar bara: ”inga kommentarer”. Båda förnekar brott.

Rättegången startar den åttonde mars i en säkerhetssal i Göteborg, och beräknas ta fyra dagar i anspråk.