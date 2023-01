17-årig flicka reste till IS i Syrien – hotade sin rektor i Göteborg

”En helt vanlig svensk tjej”, ”jättetrevlig” och skötsam i skolan – så beskriver gymnasierektorn sin före detta gymnasieelev i ett polisförhör.

Men han berättade också att något förändrades när hon började sitt andra år på gymnasieskolan i Göteborg. Flickan började bära heltäckande burka och rykten florerade bland kompisarna om att hon tänkte göra Jihad i Syrien.

Efter sommaren 2014 dök hon inte längre upp på skolan. När flickans mentor ringde hem förklarade flickans mamma att dottern hade rymt hemifrån, och att hon gjort en polisanmälan om försvinnandet.

Det var mot bakgrund av detta som rektorn gjorde en orosanmälan till socialtjänsten.

När rektorn därefter öppnade sin mejlkorg hade han fått ett meddelande med ämnesraden ”warning”, signerat sin tidigare elev, som vid det tillfället ska ha befunnit sig i Syrien.

I mejlet stod att hon inte längre hade något att göra med gymnasiet, utan numera var en del av IS. I mejlet uppmanades rektorn att ta tillbaka sin anmälan. Där stod:

”Om jag hör eller ser något liknande igen vill jag att du ska veta att du bara skapar problem för dig själv,” samt ”Det här är bara en varning”.

Rektorn säger att mejlet skrämde honom, och han bestämde sig för att polisanmäla.

Kvinnan reste till Syrien och misstänks ha ingått i ett våldbejakande nätverk i närheten av staden Aleppo under flera år. I Syrien träffade hon även sin man och fick två barn, födda 2015 och 2017.

Enligt en dom i förvaltningsrätten växte barnen upp i en extremistisk miljö med upprepade bombningar och mannen avled senare i kriget. Kvinnan och barnen hamnade därefter i ett fångläger.

Det kurdkontrollerade fånglägret Al Hol i Syrien, där många kvinnor och barn till misstänkta IS-krigare hölls. Det är inte klarlagt att det var i just detta läger som kvinnan och hennes barn hölls. Foto: Baderkhan Ahmad/AP

Sedan dess har kvinnan, som i dag är i 25-årsåldern, återvänt till Sverige. I februari 2020 beslutade förvaltningsrätten att hennes två barn skulle omhändertas enligt LVU på grund av brister i omsorgen.

Hon sa i förvaltningsrätten att hon inte delar IS värderingar, och att hon inte vågat kontakta svenska myndigheter under tiden i Syrien eftersom IS övervakade hennes telefonsamtal och användandet av internet.

För en vecka sedan dömdes kvinnan i Göteborgs tingsrätt för övergrepp i rättssak till 60 dagsböter om totalt 3000 kronor.

Tingsrätten skriver att hon med hot om våld angripit gymnasierektorn för att ha gjort orosanmälan till socialtjänsten, och att hotet var sådant att rektorn ”kunde förväntas känna allvarlig fruktan för egen säkerhet”.

Kvinnan nekade till brott och hävdade att hon inte skickade mejlet och inte heller kände till orosanmälan. Hon menade att någon närstående till henne kan ha använt hennes telefon för att skicka mejlet. Exempelvis hennes man, som hon träffade i Syrien.

Tingsrätten anser att förklaringen är mycket långsökt, och säger att det kan anses styrkt att det var hon själv som skickade mejlet.

Kvinnans försvarsadvokat, Mikael Westerlund, säger att hans klients berättelse inte motbevisats. Foto: Advokatfirman De Basso

Kvinnans försvarsadvokat Mikael Westerlund anser att kvinnans berättelse inte borde anses motbevisad.

– Jag förstod att bevisläget var svårt inför tingsrätten, men jag tyckte klienten lämnade en berättelse som man inte bara borde kunna bortse från. Hon berättade att en annan person hade tillgång till hennes telefon och det är inte på något sätt motbevisat, säger han.

Kommer ni överklaga domen?

– Jag hade hoppats på en annan utgång, men vi får analysera det här och återkomma om det blir läge att överklaga. Där har jag ingen kommentar just nu.