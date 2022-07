18-åringen i rätten om skolattacken – valde sina offer slumpmässigt

Under den första rättegångsdagen i förra veckan fick han sitta tyst.

Men under tisdagen var det dags för 18-åringen, själv en elev på skolan, att berätta om dådet han erkänt att han begick på Malmö Latinskola i mars, då han dödade två lärare.

Han tackade nej till domarens erbjudande om att fritt få berätta, i stället ställde åklagare Johanna Liljeblad frågor.

Enligt 18-åringen sattes planeringen för dådet igång på söndagen, dagen före attacken. Han hade redan mått dåligt en tid och upplevde stark stress efter ett negativt besked kopplat till körkortet. Under söndagen gjorde han sökningar på massmördare och skolattacker, enligt 18-åringen själv i potentiellt inspirationssyfte och för att ”slå bort allt som är positivt”

Han var lugn och samlad när han pratade inför rätten och berättade detaljerat om hur hans tankar gått på kvällen innan dådet.

18-åringen själv uppger att han inte längre ville leva.

– Då får jag ju bilden att jag ska göra något där jag försätter mig i en situation där det inte finns någon som helst återvändo. Att jag ska göra någonting på min skola, sa han i rätten.

Under förhöret lades också stor vikt på själva attacken. Offren var slumpmässigt utvalda enligt 18-åringen. Efter den sista lektionen gick han in på en toalett och låste om sig. Han hörde hur någon gick in på toaletten bredvid, och där och då bestämde han att det skulle bli ett offer.

– Det finns de jag hoppas att det inte blir. Men min bild är att jag inte ska skilja på någon som helst person, utan att attackera första personen jag ser, sa han i rätten.

18-åringen gick till attack med kniv och yxa och svarade på detaljerade frågor om hur det gick till. Från att ha varit lugn och samlad blev han plötsligt påtagligt berörd i rättssalen.

Han berättade om hur han gick till attack mot de två kvinnorna, hur det ringde i öronen och han fick tunnelseende. Den första var kvinnan som kom ut från toaletten bredvid, den andra en som bevittnade händelsen och som han sprang ikapp när hon försökte fly.

Efter attacken mot de två kvinnorna kände han sig ”väldigt urladdad”. Han uppger att han haft en tafatt tanke om att ta sitt liv på toaletten, men ringde istället polisen.

Rättsmedicinalverket har tidigare, efter en mindre sinnesundersökning, bedömt att 18-åringen kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning när han utförde attacken. Såväl åklagarsidan som försvaret har begärt att han ska genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning.

Under onsdagen kommer vittnen förhöras i rätten. 18-åringens advokat Anders Elison har tidigare sagt till TT att domen lär dröja, med tanke på att den rättspsykiatriska undersökningen kan ta mer än en månad.