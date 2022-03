210 miljoner för att skydda 1 610 hotade invånare

Sammanställningen av antal personer i Göteborgs stad som behövt och fått skyddade boenden under fjolåret framgår av en rapport om stadens våldpreventiva arbete som kommunstyrelsen får på sitt bord nästa vecka.

Det är första gången en samlad bild av det här slaget tagits fram och den beställdes i fjol av ett oenigt fullmäktige efter förslag från partiet Demokraterna. Politiken ville få en ”samlad bild” av hur resurserna fördelas mellan förebyggande och akuta insatser, ”med avseende på våld i nära relation och hedersvåld” och få förslag om mer resurser behövs.

Att omfattningen av just hedersförtryck är hög i Göteborg har tidigare framgått. Till exempel fick 330 barn och unga under 2020 hjälp och stöd av Göteborgs stads Resursteam Heder, som nu övergått till ett nytt regionalt stödcentrum. Och enligt en forskarledd elevenkät från 2018 levde åtta procent av Göteborgs niondeklassare i en familj där våld används för att kontrollera och skydda familjens och släktens rykte.

I mitten av januari öppnade Regionalt stödcentrum heder i Göteborg. Två av dem som verkar där är Christine Lidström och Lina Lycke. Foto: Björn Larsson Rosvall

Redovisningen beskriver behovet av skyddade boenden för olika slags övergrepp som socialtjänsten bedömt nödvändiga att köpa in. Den största kategorin gäller ”våld inom familjen” och under 2021 gavs skyddat boende till 82 personer under totalt 45 195 dygn. Den näst största andelen gällde ”våld i nära relation”, 397 personer togs omhand under 33 602 dygn.

Totalt köpte Göteborgs stad så kallade boendeplaceringar till 1 610 personer under 116 000 dygn där stadsledningskontoret uppskattar den samlade kostnaden till, som man skriver, ”närmare 210 miljoner kronor”.

Av underlaget framgår att 49 barn upp till 18 år placerades under kategorin ”hedersrelaterat”. För åldersgruppen 18-20 år gavs 18 personer skydd och i kategorin ”vuxna hedersrelaterat” samt ”risk för giftermål” ordnades boenden för 45 personer. Totalt inom kategorin heder och risk för giftermål köptes boenden under 10 706 dygn.

Snittkostnaden per dygn som Göteborgs stad betalade för alla typer av boendeplaceringar var, enligt DN:s beräkning, drygt 1 800 kronor. Men det är generellt betydligt dyrare att ordna skydd åt hedersutsatta och rörande våld i nära relation, framgår av rapporten. I just hedersärenden krävs ofta ett noggrant uppbyggt och kostsamt system för att förhindra att familj och släktingar kan nå den hotade.

Göteborgs stad har en gemensam funktion kallad Spink som ger socialtjänsterna rekommendation om lämpliga placeringar. På fråga från DN säger chefen Dag Eliasson att dygnskostnaden för skyddat boende, som hedersutsatta generellt behöver, är 4 000-5 000 kronor. Det skulle på helåret motsvara åtminstone 42 miljoner kronor.

Dag Eliasson säger att Göteborgs stad är på väg att handla upp skyddade boenden.

– Det har fattats beslut om att ta det steget, och eftersom vi köper för ett antal miljoner finns en upphandlingsplikt. Vi ser fördelar med det, både av ekonomiska skäl, att få en prispress, men även av kvalitetsskäl.

Nina Miskovsky (M) är kommunalråd med ansvar för socialtjänsten inom Göteborgs stad Foto: Paul Björkman

Inom kommunstyrelsen är kommunalrådet Nina Miskovsky (M) ansvarig för sociala frågor. Hon säger att den nya rapporten är viktig eftersom det varit svårt att få fram en helhetsbild över insatserna.

– Vi behöver överblicken. Men sen är det nog också viktigt att säga att kategoriseringarna utifrån aspekten heder inte är alldeles enkla. Det kan vara svårt att säga vad som är ”heder” och ”vanligt” våld i en relation.

Om dygnskostnaden på 4 000-5 000 kronor säger Miskovsky:

– Det är givetvis en hög summa, även om den kan variera mycket. Om det finns en hedersaspekt är behovet av skydd tyvärr ofta högre.

Läs mer:

Socialdemokraterna: Höj vitesbelopp för när barn hålls borta från skolan

Nytt center för hedersutsatta 20 år efter mordet på Fadime