23-årig man döms till livstids fängelse för mord

På måndagen dömdes 23-åringen av Ångermanlands tingsrätt för mord, grov våldtäkt, våldtäkt, försök till grov misshandel och grovt olaga hot. Han får livstids fängelse och ska betala skadestånd till fem personer med sammanlagt 405.000 kronor plus ränta.

”Tingsrätten har funnit att det är bevisat att han avsiktligen begått mordet, den grova våldtäkten, våldtäkten och ett fall av grovt olaga hot. När det gäller åtalet för försök till mord har tingsrätten kommit fram till att det inte är bevisat att han avsiktligen försökt döda brottsoffret, men att det är bevisat att han gjort sig skyldig till försök till grov misshandel. Mordet har varit särskilt hänsynslöst och har också inneburit svårt lidande för den avlidne. Straffet blir därför livstids fängelse”, skriver Ångermanlands tingsrätt i ett pressmeddelande.

Händelsen inträffade natten mellan den 9 och 10 maj på en efterfest hos en 19-årig gymnasieelev i Härnösand. Tidigt på morgonen var endast 19-åringen kvar tillsammans med en kvinna och en 23-årig man som följt med på efterfesten via en kompis.

I polisförhör berättar kvinnan att hon lagt sig i ett rum för att sova men att 23-åringen åtskilliga gånger inte lämnat henne i fred och hotat henne med kniv.

Kvinnan ringde då polisen och berättade att mannen vägrade lämna lägenheten och knivhotat henne. Sedan ringde även 19-åringen polisen och berättade samma sak och bad polisen komma. Kvinnan ringde även en kompis som kom till lägenheten och bad mannen lämna platsen. Även han blev knivhotad och rispad med kniv.

19-åringen och kvinnan gick senare in på toaletten för att prata ostört med polisen när 23-åringen gick in och knivhögg 19-åringen. Medan 19-åringen låg allvarligt skadad i badrummet tvingade 23-åringen med sig kvinnan till ett sovrum och våldtog henne under knivhot.

Kvinnan berättar senare i förhör att mannen även tidigare den natten tvingat in henne in på toaletten och där tvingade till sig oralsex under dödshot, vilket likställs med våldtäkt.

Polisen har också anmält sig själv eftersom det tog en och en halv timme efter första larmet innan en patrull kom till platsen.

Läs mer:

Yrkar på livstids fängelse efter mord i Härnösand

Åklagare kommenterar mord i Härnösand efter ryktesspridning