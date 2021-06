35-plussare vaccineras i region Skåne och Stockholm – därför dröjer det i Västra Götaland

I fredags meddelade Västra Götalandsregionen att de släpper vaccinationstider för nästa åldersgrupp, alltså personer födda 1986, den 30 juni. Då hade samma åldergrupp redan kunnat boka vaccinationstid i region Stockholm och Skåne sedan måndagen den 14 juni, respektive tisdagen den 15 juni.

Enligt Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen, har detta inget att göra med vaccinationstakten, utan att regionerna valt olika strategier.

– Hur snabbt vi går ner i åldrarna speglar inte vaccinationstakten, utan bokningstrycket. Vi vill ha en balans där, att vi ger så många som möjligt chans att boka in sig i den aktuella åldersgruppen innan vi släpper på nästa, säger hon.

Rygge menar att det varken handlar om att någon av de andra regionerna skulle ha fått mer vaccin, eller att de kommit längre med vaccineringen.

– Om man ser på vaccinationstäckningen ligger VGR och Skåne väldigt lika. Stockholm ligger lite högre, men de har inte gett lika många dos 2 som vi har gjort, säger hon.

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det stämmer. I Västra Götaland och Skåne har drygt 46 procent av befolkningen fått en första spruta, och drygt 24 procent är fullvaccinerade. I Stockholm är motsvarande siffror 48,5 procent respektive 21,2 procent.

Blir det inte samtidigt lite orättvist, att de som är 35 år och äldre får vänta två veckor längre i VGR, jämfört med i Stockholm och Skåne, som också är storstadsregioner?

– Detta jämnar ut sig över tid. Jag vill inte att vi ska ha ännu fler frustrerade personer som inte hittar tid för vaccination. Om vi släpper på 35-plussare för tidigt, hade vi haft ännu fler 45-plussare som inte hade hittat tider, säger Rygge.

Kristine Rygge, Västra Götalandsregionens vaccinationssamordnare Kristine Rygge. Foto: Thomas Johansson/TT

Region Stockholm har i stället resonerat som så att man hellre vill ha ett högt tryck på vaccinationsmottagningarna konstant och att föregående åldersgrupper därför inte nödvändigtvis måste vara färdigvaccinerade innan regionen går vidare till nästa.

– Ju längre ner i åldrarna vi kommer under fas 4 ser vi att ålder inte spelar så stor roll när det gäller allvarlig sjukdom och död. Vi har fortfarande kvar turordningen per ålder, men går snabbare in på nästa åldersgrupp, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i region Stockholm.

I Skåne har man tänkt likadant.

”I Skåne släpper vi på nya ålderskategorier utifrån hur vaccintillgång och bokningsläge ser ut. Vi vill inte riskera att stå med tomma tider utan det är viktigt att det är ett jämt flöde så att så många som möjligt kan vaccineras så snabbt som möjligt”, skriver regionens vaccinationssamordnare Maria Landgren i ett mejl till DN.

Magnus Thyberg menar att förklaringen även delvis ligger i att det finns en viss skillnad i åldersstrukturen mellan Stockholm och flera andra regioner, som till exempel Västra Götaland.

– Vi har fler yngre, vilket gör att vi har en puckel av dem som är mellan 18 och 35 år, säger han.

Det är också anledningen till att Stockholm har en lägre grad av fullvaccinerade än Skåne och Västra Götaland, tror Magnus Thyberg.

– Vi fick väldigt lite vaccin fram till bara för några veckor sedan. Många regioner med äldre befolkning har haft en puckel med dos 2, och vi ser att den kommer till oss först nu, säger han.

Den 22 juni släppte Västra Götalandsregionen på ännu en åldergrupp, då 40-plussare kunde börja boka tid för vaccination.

– Våra vaccinatörer märker att bokningstrycket minskar i nuvarande åldersgrupper och för att underlätta för vaccinatörerna och även fortsättningsvis ha en hög vaccinationstakt går vi därför vidare, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge i ett pressmeddelande.

Men för personer födda 1986 dröjer det ännu till sista juni innan de kan boka tid, den tidsplanen står fast, enligt pressmeddelandet.

