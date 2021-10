40 år sedan ubåtsdramat – Sverige nära hamna i strid med supermakten Sovjet

BLEKINGE. Den 28 oktober är det 40 år sedan nyheten slog ner som en blixt från klar himmel: en sovjetisk ubåt står på grund i Blekinge.

”Whiskey on the rocks” blev en världsnyhet när Sverige under tio dygn 1981 stod emot supermakten.

Nya uppgifter pekar på hur viktig platsen var och att Sverige var 30 minuter från en väpnad konflikt med Sovjetunionen.