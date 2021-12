40 inställda tåg i Jönköping på grund av snö

– Problemen kom med snön. Mycket snö och is har samlats under fordonen, vilket gör att fukt tränger in i elektriska delar och komponenter har blivit skadade. Tågen får tas in i verkstad där snö och is får smältas bort innan reparation kan göras, säger Charlie Drab, tågansvarig på Jönköpings länstrafik, till tidningen.

De inställda turerna är utspridda även under fredagen och fler kan det bli beroende på vädret. Vissa av de turerna ersätts med buss, vid andra hänvisas resenärer till nästa avgång.

– Vi hoppas att vi är i fas till slutet av nästa vecka om inget oväntat händer, säger Charlie Drab.

Han uppmanar resenärer att följa den senaste trafikinformationen på Jönköpings länstrafiks hemsida.