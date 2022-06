40-tal krigsfartyg till Stockholm för Nato-övning

Under torsdagen anlände de första galärfartygen till Stockholms hamnar för delta i militärövningen Baltops. I år står Sverige som värd för övningen som Nato arrangerar vid samma tidpunkt varje år och övningen genomförs inte på grund av nuvarande säkerhetsläge. Övningen äger rum ute på Östersjön, men innan dess ska fartygens befälhavare samlas för genomgångar på land i Stockholm innan fartygen kastar loss. Efter avfärd har de bara radiokontakt.

Bland de deltagande länderna finns Polen, Storbritannien, Turkiet, USA, Finland och Sverige. Ett 40-tal fartyg från 16 olika länder ska ankra i Stockholm, och drygt 7 000 sjömän och officierare räknas vara ombord.

– Det är många olika övningsmoment, vilket är standard för en stor internationell övning. Mycket handlar om att kunna samverka mellan olika nationer och få det att fungera, säger Melina Westerberg, kommunikationschef för Fjärde sjöstridsflottiljen.

Foto: Magnus Hallgren

Bland de 40 fartyg som förtöjer i Stockholm finns även USS Kearsarge, ett 257 meter långt amerikanskt landstigningsfartyg som transporterar trupper, helikoptrar, stridsflyg och annan materiel. Eftersom fartyget är så stort kommer det att förtöjas på bojar ute på strömmen mellan Södermalm och Kastellholmen.

Även det svenska minröjningsfartyget HMS Ven, som är 48 meter långt och huserar en besättning på drygt 30 personer, ska vara med i övningen.

Fakta. Här förtöjer krigsfartygen Utöver USS Kearsarge, som lägger till mitt i Stockholms ström, kommer resterande militära fartyg att ligga förtöjda vid Stadsgårdskajen, Skeppsbron, Skeppsholmen, Norr mälarstrand, Värtahamnen och Frihamnen mellan 2-5 juni. Visa mer

Hur minröjer man i vatten?

– Det finns ju en sonar under fartyget, en radar under vattnet som lyser på botten och då ser man ekon och om det ligger någonting där. Samtidigt har man en sonaroperatör som är grym på att identifiera vad man ser under ytan för att identifiera eventuella minor. Många av dem kan vara magnetiska, eller reagera på tryck eller ljud – våra minröjningsfartyg är därför gjorda i plast för att inte vara magnetiska. De är också tysta och anpassade för att inte utlösa minorna man passerar, säger Melina Westerberg.

Foto: Magnus Hallgren

Under söndagsmorgonen kastar fartygen sedan loss från hamnarna och glider som ett pärlband ut genom stadsvattnet, på rad som i ett ankled med start 08:30.

Baltops-övningen pågår sedan i nästan två veckor och omfattar luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer, luftlandsättning och landstigningsoperationer. Sverige deltar med ubåt, två Visbykorvetter, två minröjningsfartyg, fyra stridsflygplan, två helikoptrar och drygt 500 personer.

– Man delar helt enkelt upp besättningarna i arbetsgrupper som får lösa olika uppgifter. Vissa får exempelvis öva på ubåtsjakt, och efter ett tag avbryter man det och då får de öva på ytstrider ovanför vattenytan, säger Melina Westerberg.

Hur skiljer sig årets Baltops från föregående år?

– Det är ganska mycket samma från år till år, det som skiljer sig är att Sverige är värd för övningsområdena i år, i egenskap av partnerland och håller konferenserna innan avfärd. Vi har också med två arméförband, från Gotland och Karlsborg som deltar för att de ville det, säger hon.

Under helgen kan stockholmarna räkna med mycket sjömän omkring på gatorna, inte minst de som ska delta i marinens 500-årsfirande i Galärparken som av en slump infaller under samma helg.

– Det kommer vara en mängd olika aktiviteter, framför allt i Galärparken på Djurgården. Där kan man se vilken typ av utrustning vi använder oss av i marinan och olika teknikprylar. Man kan även testa sin fysiska förmåga, gå på utställning eller prata med vår personal som kan svara på frågor om marinen och värnplikten, säger hon.

Foto: Magnus Hallgren

Däremot kommer man detta år inte få gå ombord på de svenska fartyg som lägger till i hamnarna. Enligt Melina Westerberg är det på grund av det rådande säkerhetsläget i omvärlden, men man har kompenserat genom att spela in VR-filmer inifrån fartygen som ska visas vid Norrmälarstrand och Skeppsbron.