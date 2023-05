400 pojkar träffade Sveriges hyllade fosterpappa – flera berättar om övergreppen

Minnesfragmenten är vassa.

– Det känns som en stor jävla kniv som hugger i en, säger Morgan Hult.

Han vittnar om övergrepp som ägde rum för 40 år sedan.

– Jag har fragment av själva akten: hur man skriker och tårarna sprutar och man inte kommer därifrån.

I mitten av 1980-talet bor Morgan tre år på Eolshäll, ett fosterhem för pojkar med ”sociala problem” i Hägersten i södra Stockholm.

”Storfosterhemspappan” Göthe Ohlsson är berömd över hela Sverige för sin osvikliga förmåga att tämja urspårade tonårskillar. I själva verket förgriper sig Ohlsson på flera av sina fostersöner inne på Eolshäll, ett gult stenhus i tre våningar på en udde vid Mälaren. Det berättar flera av dem för DN.

Händelserna är flera årtionden gamla, men berättelserna styrks av andra överensstämmande vittnesmål, av domstolshandlingar, och socialtjänsters anteckningar. DN har sökt upp männen och intervjuat dem oberoende av varandra.

Under tre decennier kommer över 400 pojkar, enligt hans egen utsago, i närkontakt med Göthe Ohlsson genom hans fosterhem och anslutande ungdomsföreningar.

Morgan Hult, 53, tillbringade tre år på pojkhemmet Eolshäll under mitten av 1980-talet. Han säger att fosterpappan Göthe Ohlsson förgrep sig på honom ett tiotal gånger. Foto: Sofia Nahringbauer

Morgan Hult säger att första gången han blir våldtagen har han rökt cannabis. Han är 14 år. Han ligger ”nästan avsvimmad” på sängen på Eolshäll. Han minns Ohlssons tunga kropp. Den skäggstubbiga kinden mot sin egen.

– Och hur jag vaknar upp naken och har ont.

I dag är Morgan Hult en 53-årig sjubarnsfar bosatt i Kvidinge i västra Skåne. Han sprutlackerar köksluckor i egen firma. Under 35 år har han haft problem med sin ändtarmsmynning.

– Jag har ett rövhål som en kanelbulle, säger han. Det är så det ser ut och så det känns. Efter att jag gått på dass behöver jag duscha för att jag inte kan knipa. Det är så pass sönderknullat.

”De har inte tagit avstånd från mig när jag berättat”

Inför det här reportaget har Morgan Hult för första gången berättat för kollegor i Skåne och de fem par som ingår i familjens nära umgängeskrets.

– De har inte tagit avstånd från mig, säger han om vännernas reaktion.

I offentligheten behandlades Göthe Ohlsson som en auktoritet.

I tidningar och tv porträtteras han som en eldsjäl som avstår från egen familj för att ta hand om ”de hopplösa fallen, de oplacerbara, som samhället tippar vid hans port”, som SVT:s Aktuellt beskrev gärningen.

Det finns visserligen skepsis och kritik mot Göthe Ohlsson bland kommunala tjänstemän, i bland annat Stockholms stad. Men Ohlsson lierar sig med tunga samarbetspartners som legitimerar verksamheten. Viktigast är Röda korset, som 1979 grundar en gemensam förening med Göthe Ohlsson, ”Intresseföreningen Svenska Röda Korset-MY”. Organisationen gör den bufflige Ohlsson ”rumsren”, som Röda korset beskriver relationen i en egenproducerad skrift, ”Ungarna är hans liv – Om Göthe Ohlsson och hans arbete” från 1992.

Utöver sin fördärvade ändtarm har Morgan Hult lidit av svåra mardrömmar och aggressioner efter sin tid på ”Hälle”.

Hustrun Heidi Knudsdotter Hult – som sitter med under tre halvdagslånga intervjuer i hemmet i Kvidinge – berättar att Morgan kallade sig ”förlorad” när de träffades 1995.

Morgan Hult – en stor man; 1,96 lång, 106 kilo tung, med en blond kalufs som faller i en mittbena – var paniskt rädd för att bli övergiven. Han var ”dödligt svartsjuk” och två gånger örfilade Morgan Heidi när hon sneglade för länge på en annan man.

Efter tiden på Eolshäll har Morgan Hult lidit av aggressioner och mardrömmar. I mitten av 90-talet satt han fängslad för misshandel. Foto: Sofia Nahringbauer

Två gånger satt Hult i fängelse i slutet på 1990-talet för misshandel av sin hustru. De lever fortfarande ihop.

– Han är mannen i mitt liv, säger Heidi Knudsdotter Hult.

I början av äktenskapet vågade inte Heidi väcka maken om morgonen. Han låg i blöta lakan.

– Jag fick stå på andra sidan rummet. Annars riskerade jag att åka på en smäll, säger hustrun och visar upp en knuten näve i luften.

– Den senaste månaden, sedan du hörde av dig, har mardrömmarna återkommit. Nu är det nästan varje natt igen. Han skriker i sömnen.

”Var ska Morgan bo?” frågar sig Bjuvs socialförvaltning

Sommaren 1984.

Morgan, 14, har boxat föreståndaren på ungdomshemmet i Eslöv i ansiktet.

Morgans mamma dricker och pappan är sjökapten på internationellt vatten.

”Var ska Morgan bo?” frågar sig Bjuvs socialförvaltning i en anteckning. ”Hos mamma, pappa, någon annanstans?”

Svaret: Göthe Ohlsson.

Nu, i september 1984, sitter Ohlsson plötsligt i familjens kök i Bjuv. Utanför står hans Nissan Bluebird.

De ska till Eolshäll pojkhem, Eolshällsvägen, Hägersten.

Morgan Hult sommaren 1982, när han är 12. Foto: Sofia Nahringbauer

I höjd med Jönköping ber Göthe Morgan ta över ratten. 14-åringen kör hela vägen till Södertälje.

I bilens vakuum smeker Göthe honom längs innanlåret.

– Så vandrar hans näve uppåt… Han pillar så fort han får möjlighet. Han lägger armen om en och kramar en när man kör.

”Pillandet” är ett förspel:

Inne på Hälle stövlar Göthe in på rummet och kramar Morgan godnatt. Han pussas i köket. Han stryker en över rumpan och könet, först ett ögonblick bara, för att se hur Morgan reagerar, sedan längre, om det går.

”Sen utnyttjade han alltid kramen till något mer. Han blev gladare varje gång han fick göra det.”

Kelandet kan kännas kärleksfullt.

– Man levde för den där kramen, säger Morgan Hult. Men sen utnyttjade han alltid kramen till något mer. Han blev gladare varje gång han fick göra det. Han blev mysigare, pratade mer. Han blev lycklig. Och så fick man åka och handla kläder.

– Men det värsta är ändå övergreppen, säger han. När man vaknar utan kläder, har ont i röven och känner sig helt groggy. När man skakar, gråter, är rädd. När man tar sin lilla snipa och åker ut mellan öarna utanför Hälle och funderar på om man ska ta livet av sig.

Nedanför Eolshäll, i Mälaren, ligger en armada av väldiga militärfartyg parkerade på rad.

Näst efter Röda korset är försvarsmakten Göthe Ohlssons viktigaste sponsor. Göthe ärver ett 10-tal militärbåtar som pojkarna underhåller. På somrarna, när gänget kastar loss från Hägersten, får Ohlsson disponera kustartilleriets lokaler på Kyrkogårdsön i Stockholms skärgård. Han står i kontakt med ministrar, kommendörer, ståthållare. ”Marinen har hjälpt mig med minst fem generationer ungar”, säger Ohlsson till Röda korset 1992. ”Utan dom hade föreningen MY inte ens överlevt fram till dess att Röda korset hoppade in med en hjälpande hand”.

Fartygsflottan, Göthe Ohlsson i väderbiten blå båtmössa med guldemblem, närvaron av militärer. Eolshäll kan upplevas som ett fort, en fästning.

Ohlssons attityd till omgivning och myndigheter kan vara fientlig:

”Dessa jävla inspektioner! Dom ränner här flera gånger i veckan”, ryter han till Fib-Aktuellts reporter. Han avfärdar byråkratiska förordningar som ”ordpornografi”. Han bedriver, konstaterar Allers, ”Sveriges saltaste ungdomsvård”.

Göthe Ohlsson ärvde eller köpte förmånligt ett tiotal militärbåtar av försvarsmakten som hans fosterkillar fick använda. Foto: Lars Epstein

1986 fick Göthe Ohlsson stiftelsen Solstickans nyinstiftade stipendium på 100 000 kronor ur prinsessan Christinas hand. Foto: Gunnar Lundmark/SvD/TT

Men innanför väggarna är Eolshäll bohemiskt.

I källaren inhyser Ohlsson en mc-klubb. Det ligger reservdelar i badkaret.

Göthe tar lätt på lagar och regler.

Ibland samlar han ihop ett gäng grabbar och drar till Martin Olssons storcash i Storängsbotten, sticker hål i ett storpack toarullar och låter killarna proppa kartongen full med oxfiléer och ostar.

Hemma i huset går Göthe Ohlsson på toa med vidöppen dörr. Han ryar omkring halvnaken och sover utan kalsonger. När han väcker killarna ”hänger och dinglar klockspelet” framför ögonen på dem, minns Morgan Hult.

Killarna kan låsa sina dörrar inifrån. Men Göthe har huvudnyckel och drar sig inte för att använda den.

Morgan Hult fäster ett snöre mellan dörrhandtaget och sin stortå så att han vaknar när Göthe slår upp dörren.

Göthe Ohlsson utrustas med ett ”specialtillstånd” att åka runt med akutens buss för att omhänderta berusade och påtända pojkar

Pojkarna på Eolshäll har få fasta tider. Efter skolan driver de runt lite som de behagar. Men det händer att Göthe tar sin Volkswagenbuss för att hämta hem dem.

Han kallar sin uppsökande verksamhet för ”Ungdomsakuten MY”. I mitten av 80-talet skänker Röda korset 80 000 kronor till ändamålet och Göthe Ohlsson utrustas med ett ”specialtillstånd” från Stockholmspolisen att ”fritt åka runt med akutens buss” för att omhänderta berusade och påtända pojkar mellan 12 och 15 år, enligt Röda korset. Både främmande killar och de egna plockas upp.

En kväll när Mikael är ”helt plakat” inne i Stockholms city fiskar Göthe upp honom.

Mikael, från Uppsala, bor på Eolshäll. Han kom dit som 13-åring 1976, åtta år innan Morgan Hult. De träffades aldrig då och känner inte varandra i dag.

Mikael kom till Eolshäll i mellandagarna 1976. 13-åringen blev en av Göthes ”gullegrisar”, skriver han. En dag när Mikael var full i stan plockade Göthe upp honom. Foto: Lennart Isaksson

Den här kvällen i stan, när Mikael är stupfull, förändras hans liv. Mikael berättar om det i ett handskrivet brev från 2013.

”... har bara lite minne av vad som hände när vi kom hem”, skriver Mikael, ”minns att han hjälpte mig in på mitt rum, sen vad han gjorde med mig har jag bara fragment av han tafsade och försökte pussas. när jag vaknade nästa morgon låg jag naken i min säng. Efter det så var han hur snäll som helst. Själv mådde jag jätte dåligt. Jag visste inte vad han hadde gjort med mig… men han slätade över sonna saker med Bio pengar vi fick ett packet cigg varje morgon när vi gick till skolan + veckopeng”.

I dag är Mikael en 59-årig sjukpensionär bosatt i Gröndal i södra Stockholm. Han orkar inte låta sig intervjuas – men förser mig med kopior av sin journal från Beroendecentrum i Stockholm och andra handlingar som ger insyn i hans tid hos Ohlsson.

Mikael hade anlänt Eolshäll den 27 december 1976. Fyra år tidigare hade pappan, som var alkoholiserad, dött. Socialförvaltningen i Uppsala skriver att 13-åringen själv lider av ett ”visst ölmissbruk”.

Eolshäll kunde upplevas som ett fort under Göthe Ohlsson. Men innanför väggarna var livet bohemiskt. Göthe sov naken och gick på toaletten med dörren öppen. Foto: Sofia Nahringbauer

Det går några månader på Eolshäll. Då kallar Göthe in Mikael på sitt rum – ”Självklart gick jag in, där låg han i sin säng och bad mig komma och sätta mig vilket jag gjorde, som 13-åring har man ju inte sonna tankar men när han började tafsa på mig och bad mig lägga mig ner fick jag nästan slita mig loss, då sprang jag in på mitt rum och låste in mig. höll mig i mitt rum i två dar, han försökte få mig att komma ut men jag vägrade. till sist gick jag ut och då var han hur snäll som helst jag fick ny stero, ny soffa och pengar att handla kläder.”

Mikael blir en av ”gullegrisarna”, skriver han. Göthe favoriserar gärna nyanlända pojkar i nedre tonåren. Han är ofta mycket generös mot dem.

Göthe Ohlsson – skriver Röda korset – ”ger dem rullbrädor, free style, bandspelare, märkeskläder, resor till Kanarieöarna varje vinter och mycket annat som en normal familj inte har råd med”.

Givmildheten bekräftas även i Morgan Hults personakt från Bjuvs kommun.

Den 24 september 1984 – någon vecka efter att Morgan anlänt – får han en ny jacka för 800 kronor av Göthe. ”Enligt Morgan får alla nya hos Göthe Olsson kläder för 3 000:-”.

2013 ansökte Mikael om skadestånd från staten som kompensation för det han utsattes för. I ett handskrivet brev skriver han om de sexuella övergrepp han utsattes för av Göthe Ohlsson på Eolshäll. Foto: Sofia Nahringbauer

Gåvor kan göra pojkar lojala. Ett beroende kan etableras. Socialarbetare tar notis. I en tjänsteanteckning i Länsstyrelsens arkiv larmar en chef vid akutmottagningen Maria ungdom i Stockholm: Ohlsson upprätthåller ett ”gunstlingssystem” vid Eolshäll.

En gunstling, skriver Svensk ordbok, har en otillbörligt gynnad ställning hos en inflytelserik person.

Mikael skriver i sitt brev:

”han hadde även någgra killar som kom dit och var på hans Rum i ng timmar och gick därifrån rödblommiga i ansicktet med ett nytt kassett däck under armen”.

2013 ansökte Mikael om skadestånd från staten som kompensation för övergreppen.

Fakta. Vanvårdsutredningen och Eolshäll Göthe Ohlssons pojkar var inte de första som vanvårdades på Eolshäll. Under 1900-talets första hälft var Eolshäll ett beryktat gosshem där personalen systematiskt slog de intagna. 2009 kartlade en särskild utredare övergrepp i svenska fosterhem i den så kallade Vanvårdsutredningen. Eolshäll pekas ut som ett hem (bland 21 nämnda institutioner) där minst fem personer vittnar om ”allvarliga övergrepp och försummelser” mellan 1920 och 1980, alltså främst under perioden innan Göthe Ohlsson formellt tog över byggnaden 1977. Efter Vanvårdsutredningen ansökte omkring 5 000 drabbade svenskar om skadestånd. De som utsatts för övergrepp lovades 250 000 kronor i skadestånd, men av de sökande fick över hälften avslag. Visa mer Visa mindre

Men Mikael nekades skadestånd eftersom placeringen hos Göthe Ohlsson var byråkratiskt svårdefinierad.

Det rörde sig om en ”inackordering” – en frivillig placering – snarare än om tvångsvård, argumenterade Ersättningsnämnden.

– Jag ville dra min story. Men fick inte ens komma upp. Det var som att bli dubbelskändad, säger Mikael.

Under skadeståndsprocessen gjorde sig de ”fasansfulla övergreppen” påminda i form av ”mardrömmar och så kallade flashbacks”, står det i Mikaels journal från Beroendecentrum.

Han lever i dag ett mestadels stilla liv inomhus.

”Mikael säger att han känner sig som en krutdurk”, står det i journalen, ”varför han ogärna vistas ute bland folk på stan”. Han är rädd att små incidenter ska leda till ”obefogade vredesutbrott”.

Den bufflige Göthe Ohlsson hade stöd från Stockholms stad, Röda korset och försvarsmakten. Här syns Ohlsson i en jacka med Röda korset-emblem. Foto: Sam Stadener

Vanvårdsutredningen utlöser inte någon intern utredning hos Stockholms stad. På Solstickans hemsida nämns fortfarande Ohlsson som prisets första mottagare 1986.

Men i kölvattnet av Vanvårdsutredningen granskas Göthe Ohlsson i den ideella tidskriften ”Oberoende”, som ges ut av RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling.

Artikeln från 2013 – som bygger på en handfull anonyma vittnesmål – leder till en kosmetisk åtgärd från Stockholms stad:

En plakett till Göthe Ohlssons minne plockas bort från ankaret som ligger vid vattenbrynet nedanför Eolshäll och förkroppsligar storfosterpappan.

Ankaret är en påminnelse om Göthe Ohlsson, som drev fosterhem på Eolshäll från mitten av 1970-talet fram till 1990. Foto: Sofia Nahringbauer

Ankaret ligger fortfarande kvar i gräset. Men inskriptionen på den nya plaketten lyder nu:

”Tillägnas barnen på pojkhemmet Eolshäll åren 1977–1990”.

Inga av Göthe Ohlssons pojkar, som DN pratat med, har blivit kontaktade av Stockholms stad eller någon annan kommun efter att staden plockade bort minnesplaketten.

Tidskriften ”Oberoende” är nedlagd och artikelförfattaren Anne Skånér, grundare av organisationen Samhällets styvbarn, är avliden.

Röda korset inledde ingen egen granskning av Eolshäll efter artikeln 2013.

– Det är kanske inte så konstigt eftersom det inte var Röda korset som drev verksamheten, säger dagens generalsekreterare Martin Ärnlöv.

– Missförstå mig inte: jag tycker det som hänt är för jävligt. Men Röda korsets intresseförening var ett slags insamlingsorganisation för att stötta verksamheten runt omkring ekonomiskt. Socialtjänsterna hade tillsynsansvar för pojkhemmet.

Ingen i den politiska ledningen på Stockholms stad vill i dag låta sig intervjuas.

Göthe Ohlssons pedagogiska metod gick ut på att sysselsätta killar. Så skulle ”värstingar” integreras i samhället igen. Foto: Lars Epstein

Det fanns ljusa dagar på Eolshäll också.

Göthes pojkar hade pengar och prylar, mopeder och båtar.

De lever fritt.

De kan styra en kutter mot Kärsön, rikta högtalarna mot Drottningholms slott och dra igång Eddie Meduzas ”När Knugen Knulla Silvia” så högt att vattenytan krusar sig.

Eller ”låna” några hästar från 4H-gården intill Eolshäll och rida upp till Axelsbergs centrum som ett kavalleri som löpt amok.

Eller lära Göthes papegoja, den rödtofsade kakaduan, att säga ”Mary pisshora” så artikulerat att husfrun Mary – Göthes syster – packar sina grejer och vägrar komma tillbaka på ett par veckor.

”Allt man hade var Göthe. Visst var det kärlek på fel sätt. Men det var den enda kärleken vi fick.”

Det senare berättar Morgan Hult som brände omkring i Stockholm på en trimmad Puch Montana.

– Göthe blev inte så glad när jag körde om hans Nissan på Essingeleden, säger Hult.

Ilskan till trots är Morgans syn på Göthe försonande.

– Man tyckte om Göthe. Eller – allt man hade var Göthe. Visst var det kärlek på fel sätt. Men det var den enda kärleken vi fick.

Jonas tittar upp mot sitt gamla fönster på Eolhälls pojkhem. Här bjöds han på narkotika efter två veckor. Starten på ett flera decennier långt missbruk. Foto: Sofia Nahringbauer

Jonas besökte ett badhus i Stockholm och tvingade sig själv att titta på nakna farbröder.

Det brukade vara svårt: män av Göthe Ohlssons proportioner utlöste kallsvettningar längs ryggraden.

Jonas, 54, avslutade nyligen en traumabehandling vid Alviks beroendecentrum där han konfronterade sina skräckbilder lagrade från året på Hälle.

När jag träffar honom i ett förortscentrum och tar fram Röda korsets hyllningsskrift av Göthe Ohlsson med fotografier från Eolshäll ryggar Jonas instinktivt tillbaka på stolen.

Det har gått 40 år.

Jonas lever med en känsla av att ha kommit lindrigt undan

Jonas blev aldrig våldtagen. Men ytligt tafsad på stjärten och könet ett 100-tal gånger, uppskattar han.

Jonas, och andra killar som Göthe främst tafsade på, lever med en känsla av att ha kommit lindrigt undan.

Jonas känner skuld gentemot sin bästis på Hälle, den jämnårige David.

Jonas har nyligen avslutat en traumabehandling. Då ingick att promenera runt Eolshäll – där Göthe Ohlsson tafsade på honom ett 100-tal gånger, enligt Jonas uppskattning. Foto: Sofia Nahringbauer

Efter omkring sju månader bad David Jonas att ackompanjera honom till hans socialsekreterare i Skärholmens centrum. Han följer med.

– David säger till dem att han är jävligt trött på att Göthe ska komma in och pussa på honom varenda kväll. Han säger: jag vill att ni gör något.

Jonas lyssnade. Men agerade själv inte.

– Då tyckte jag mest han var vek som inte kunde sätta ned foten, säger Jonas.

Jonas bevittnar hur David bryts ned. Redan på Hälle börjar David duscha så länge att han drabbas av hudutslag. När David sedan flyttar till en lägenhet på Gröndalsvägen skrubbar han sig i duschen med diskborste och Yes.

Jonas, som ofta är där, ser det med egna ögon när han går in för att kissa.

Övergreppen har satt djupa spår i Leif Tillgren. ”Jag hade kanske levt ett anständigt liv och bott med min unge om det inte varit för Göthe Ohlsson”, säger han. Foto: Sofia Nahringbauer

Hur många ofredanden utsattes Leif Tillgren för?

Ett 20-tal?

– Mer än det, säger Leif Tillgren.

50?

– Ja. Om man räknar alla gångerna som han ber mig att smeka mig själv så att jag får utlösning framför honom.

Leif Tillgren växte upp på Selmedalsvägen 72 i Axelsberg, 750 meters promenad från Eolshäll.

Mamman, som var försäljare, är bortrest i veckorna. I 12-årsåldern börjar Leif utforska Hägersten för fot. Han stammar kraftigt. Han har gått i specialklass. Han har ”inga vänner, direkt”.

Göthe Ohlsson öppnar sin famn.

– Göthe är ju så här: Vem är du? Kram och såna prylar. Han är ju bara fucking snäll, egentligen.

Leffe, som han kallas, börjar övernatta i ”jourrummet”. Rummet är för tillfälliga gäster som Göthe plockar upp med bussen, eller pojkar i omgivningen som har trubbel med sina föräldrar.

Leif Tillgren som tonåring. Foto: Sofia Nahringbauer

Gradvis blir Leif en del av Hällefamiljen. Han får ett eget rum och en liten kutter. Mamman ger Ohlsson tillstånd att ta med sonen till Kanarieöarna en vinter. Leffe sover i Göthes hotellrum.

En tacksamhetsskuld ackumuleras. Som bara växer.

När Leif – egentligen en betraktare i bakgrunden – börjar begå småbrott för att hålla jämna steg med husets äldre grabbar åker han dit.

”Han ville att jag skulle ta på mig själv samtidigt som han onanerade”

Payback time.

– Jag är ju i den åldern när man blir lite nyfiken på sig själv. Göthe är som min psykolog. Han säger: Brukar du inte smeka dig själv? Pirrar det inte lite skönt? Jo, det gjorde det ju…

– Är det inte lite skönt om jag gör så här? Han ville att jag skulle ta på mig själv samtidigt som han onanerade. Han försöker pressa ned mitt huvud så att jag ska suga honom. Men då ligger jag hellre på hans mage och runkar av honom.

Leif vänjer sig snabbt.

– Man har ju alltid pengar. Och efter ett tag är det nästan så man känner: ska han inte peta lite på mig nu?

Dåliga dagar, när Leif blivit retad i skolan eller åkt på en knuff på tunnelbanan, är Göthe alltid där för honom.

De tar bilen ut på gamla Södertäljevägen, Leif får ”övningsköra”, Göthe lyssnar.

En gång följer en skolkamrat till Leif med, Jesper, från ett välfungerande hem i Aspudden.

– Jag åkte med några gånger när Leif skulle köra och såg hur han smekte honom på insidan av låret. Man fattade direkt: det där är fel, säger Jesper Bergman.

I medierna framställdes Göthe Ohlsson som en eldsjäl som avstod från egen familj för att ta hand om samhällets olycksbarn. Men nu säger tonårskillar om att han förgrep sig på dem. Foto: Bernt Claesson

När Leif fyller 18 kommer han över ett lägenhetskontrakt i Högdalen. Han lånar Göthes vita pickup för flytten, men stannar till i Hammarbyhamnen och super ned sig.

På väg därifrån kraschar han. När en väktare anmäler Leif till polisen ger Göthe Ohlsson honom ett falskt alibi. Men han är också hotfull: du kan bli av med körkortet, varnar han Leif.

– Dagen efter var sista gången vi gjorde något konkret: han började ta på mig när jag körde. Sen lägger han sig i baksätet och vill att jag skulle spruta på honom samtidigt som han runkar.

Efter det flyttar Leif Tillgren.

Han säger om tiden med Göthe Ohlsson:

– Jag hade ett val. Jag kunde ha sagt nej. Men jag hade samtidigt inget val. För jag ville inte vara ensam.

Leif Tillgren, 55, bor nu på ön Hitra utanför Trondheim med sin norska hustru Linn.

Deras lilla fjällstuga vetter mot en arktisk havsvik. I fjärran ett panorama av snöklädda berg. Parets dobbermanlabrador Biggi står i snön och skäller mot de höga molnen.

Leif och Linn Tillgren i sin stuga på Hitra utanför Trondheim. Linn var tidigare en kund till Leif när han sålde narkotika. De har genomgått rehabilitering tillsammans. Foto: Sofia Nahringbauer

Leif och Linn träffades 2008 när Leif sålde amfetamin i en lägenhet i Trondheim. Linn var en av Leifs kunder.

Många av Göthe Ohlssons pojkar fastnade i långa missbruk efter Hälle. En överväldigande majoritet av de boende, bedömer en socialarbetare i Stockholm som själv tillbringade tid på Hälle som barn.

Jonas, från Axelsberg, bjöds på cannabis efter två veckor på Hälle och rökte i snitt varannan dag. 2018, när han dömdes för spår av narkotika i urinen, sparkades han från ett stort företag efter att ha levt som ”socialt fungerande missbrukare” under flera decennier, säger han.

Mikael från Uppsala, som vaknade naken på sitt rum i slutet av 1970-talet, började röka cannabis för att glömma: ”Allmänt berättar Mikael att han försökt trycka undan denna händelse genom att droga”, står det i hans journal från Beroendecentrum.

”Jag hade kanske bott ihop med min unge om det inte varit för honom”

I en handskriven anteckning i Länsstyrelsens arkiv citeras chefen vid Maria ungdom om Eolshäll:

”Ungdomarna missbrukar, har haschvågar på något rum.”

Göthe Ohlsson lovade samhället att befria pojkar som kört fast.

Men i dag lever männen isolerade liv.

– Jag hade kanske bott ihop med min unge om det inte varit för honom, säger Leif Tillgren i sin stuga i Norge.

2013 byttes plaketten på ankaret ut nedanför Eolshäll. Nu står: ”Tillägnas barnen på pojkhemmet Eolshäll åren 1977–1990.” Foto: Sofia Nahringbauer

Den 15 maj 1992 dör Göthe Ohlsson plötsligt. Han är 66. Ett par år tidigare har Ohlsson flyttat familjeverksamheten från Eolshäll till en minsvepare i Norra Hammarbyhamnen. Där, ombord på Sturkö, bor en handfull pojkar.

I Dagens Nyheter skriver Röda korsets ordförande Gudrun Göransson att Ohlsson kämpat för att ge ungdomar ett ”värdigt liv”. Röda korset hade planerat att ge Ohlsson sin finaste utmärkelse när han dör: förtjänstmedaljen i guld för en ”unik social insats”. Röda korset finansierar begravningen.

Morgan Hult är en av de sista som träffar Göthe Ohlsson i livet. I maj 1992 ringde Göthe Morgan och ville att han skulle ärva hans villa i Landskrona, som Ohlsson bevarat under alla år i Stockholm.

En sista ”muta”, säger Morgan Hult. Men utanför, på tomten där Göthe tänker att Morgans dotter ska leka, börjar Ohlsson ”gnida sitt underliv” mot Morgan.

– Han juckade mot mig som en liten hundvalp. Det var exakt samma människa. Inte ett jävla dugg hade ändrats.

Dagen efter ringer Röda korset och meddelar Morgan att Göthe Ohlsson är död.

”Vissa perioder får jag använda stolpiller både morgon och kväll så att man inte läcker. Det är så pass sönderknullat”, säger Morgan Hult om de problem han har än i dag efter övergreppen. Foto: Sofia Nahringbauer

När Göthe Ohlsson börjar ta emot pojkar på Eolshäll bär han på en hemlighet. Två decennier tidigare greps han av polisen och blev en nyhet i Sveriges största tidningar.

Det skedde under ett annat förnamn, och för brott som borde gjort hans planer på ett pojkhem omöjliga för all framtid.

Kommer snart: Del 2 – om vem Göthe Ohlsson egentligen var.