7 av 10 covid-patienter på sjukhus i Västra Götalandsregionen är inte vaccinerade

Skriv ditt namn på en lapp, ta rulltrappan till andra våningen: ”Välkommen, sätt dig var du vill, det kommer snart en sköterska”.

I köpcentret Nordstan mitt i Göteborg står dörrarna öppna för vaccinering mot covid-19, ingen föranmälan behövs.

– Vi har haft som mest 1 500-1 600 personer som kommer på en dag för att vaccinera sig, säger Elisabeth Olsson, verksamhetschef på Din Klinik i Nordstan.

Elisabeth Olsson, verksamhetschef på Din Klinik i Nordstan i Göteborg. Foto: Carl Cato

Toppen nåddes tidigare under våren, innan mottagningen öppnade drop in. Då var det enklare att matcha antalet tillgängliga doser med inflödet av patienter. Trots drop in är det färre patienter som nu söker sig till mottagningen i Nordstan.

– Nu har vi mer vaccin och kan vaccinera mer, och vi har bättre system för drop in, så det är jättepositivt. Nu måste vi bara se till att få in personal, säger Elisabeth Olsson.

Är det svårt att hitta personal?

– Efter sommaren när skolorna startar har det blivit lite svårare. Vi har haft många studenter och läkare som har kommit in på semestern. Det är ett pusselspel vecka för vecka, men det har gått jättebra hittills.

Västra Götalandsregionen, VGR, gick på torsdagen ut med ett pressmeddelande där regionens invånare uppmanas att vaccinera sig. Smittspridningen i VGR ökar och förra veckan noterades 1 030 nya fall av covid-19 i regionen.

Bland nya fall dominerar deltavarianten helt, det är en variant av viruset som är mycket smittsam.

– Fler behöver vaccinera sig mot covid-19 i Västra Götaland. Vaccin är det bästa skyddet mot svår sjukdom, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i pressmeddelandet.

Tillgången till vaccin mot covid-19 är god, men många är fortfarande ovaccinerade. Foto: Anette Nantell

Där framgår också att bland de patienter som är så svårt sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård är en stor majoritet inte vaccinerade mot sjukdomen. Hela 73 procent av de sjukhusvårdade patienterna är helt ovaccinerade.

Ingen av de svårast sjuka, de som vårdas på intensivvårdsavdelningar i regionen, har fått två doser vaccin.

– Antalet personer som blir svårt sjuka i covid-19 ökar, smittspridningen ökar, men vi har gott om vaccin. När vi nu ser att ingen som av dem som behövde Iva-vård var fullvaccinerad och att 73 procent av dem som vårdas inneliggande för covid-19 var ovaccinerade, visar det tydligt att vaccination gör stor nytta, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jan Kilhamn i pressmeddelandet.

Fram till och med förra veckan hade 58 procent av invånarna i Västra Götaland fått två doser vaccin mot covid-19. Andelen som fått minst en dos var 79 procent. Men bland yngre västsvenskar är andelen vaccinerade lägre. Bland de som är födda mellan 2003 och 2005 var vaccinationsgraden 36 procent.

På Din Klinik anstränger sig personalen för att inte behöva slänga något vaccin.

– Allt som oftast sitter vi och har några doser kvar. Det kan vara allt från fem till trettio doser. Då kan det vara att vi går ut och ropar: ”Är det någon som vill ha!?” Eller så får man ringa vänner och bekanta, men det har alltid gått åt, säger Elisabeth Olsson.

