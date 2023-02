87 barnmorskor kräver BB-chefers avgång

I ett öppet brev till ledningarna på Karolinska universitetssjukhuset och i Region Stockholm kräver 87 av totalt drygt 100 barnmorskor på sjukhusets enhet i Huddinge att två av de högsta cheferna för förlossningsvården avgår.

Missnöjet är stort bland personalen och sedan årsskiftet har ett 30-tal barnmorskor i Huddinge sagt upp sig. Flera barnmorskor som DN talat med säger att arbetsmiljön är ohållbar och att de ansvariga cheferna inte har tagit personalens larmsignaler på allvar.

Barnmorskan Maja Ullberg säger att stora delar av personalstyrkan helt saknar förtroende för cheferna och att det gått så långt för att konflikten inte kan redas ut.

– Nu finns det inte mycket att göra, vi tror inte att de kan lösa situationen längre och därför behöver vi en ny ledning, säger hon.

Maja Ullberg och flera andra barnmorskor DN talat med anser att de två cheferna inte kommunicerar med personalen i tillräcklig utsträckning och att de saknar insyn i arbetet på förlossningsavdelningen.

– Vi behöver chefer som är insatta i verksamheten, som har erfarenhet av att jobba i förlossningsvården, säger Maja Ullberg.

Barnmorskan Maja Ullberg. Foto: Privat

Pressen på Karolinskas ledning kommer även från det S-ledda styret i Region Stockholm, som kräver att sjukhuset reder ut situationen och förbättrar arbetsmiljön för barnmorskorna.

Med anledning av de högljudda protesterna från barnmorskorna på sjukhuset höll cheferna inom förlossningsvården ett extrainsatt möte på torsdagen.

Därefter meddelade sjukhusledningen att ett oberoende externt team tas in för att genomlysa förlossningsverksamheten. Teamet ska sedan i samarbete med medarbetare och chefer i verksamheten arbeta fram en handlingsplan för att utveckla arbetssätt och organisation.

– Vi har märkt av missnöjet under några veckors tid och försökt sätta in åtgärder, men de har inte varit tillräckliga. Nu tar vi in ett externt team för att få in friska ögon och snabbt få fram en handlingsplan för att tackla missnöjet och identifiera interna brister, säger Björn Zoëga.

Björn Zoëga, Sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Ali Lorestani

Hur ser du på kravet att vissa utpekade chefer bör avgå?

– Vi jobbar inte så. Vi litar på de chefer vi har fram tills vi ser att det inte fungerar helt och hållet. Chefer och andra personer kunde ha gjort vissa saker annorlunda, men nu gäller det att jobba med situationen så mycket det går.

Går det att reparera den här förtroendeskadan?

– Jag hoppas det. Men det är en av sakerna som vi får se i den här externa genomlysningen.

Har du några reflektioner kring hur missnöjet kunde gå så här långt?

– Vi skulle ha varit bättre på att lyssna till vissa delar av det, och bättre på att kommunicera vad vi egentligen håller på med.

DN har sökt de två cheferna som kravet riktas mot, som inte har återkommit.

Fakta. Ansträngt läge på Karolinskas förlossning Ett 50-tal barnmorskor saknas på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Mest akut är situationen på BB Karolinska Huddinge där ett 30-tal barnmorskor har sagt upp sig sedan årsskiftet. Projektet ”Min barnmorska” som är en del av Karolinskas förlossningsvård är också hotad sedan 12 av 16 barnmorskor sagt upp sig. Den primära orsaken är att de inte får behålla sitt lokala kollektivavtal som möjliggjort mer beredskapstid. Visa mer

