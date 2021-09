97 år gammal plan godkänd av kungen föreslås lösa arenakrisen

Hur ersätta de klassiska men uttjänta arenorna för konserter, ishockey och simning, utan att det kostar skattebetalarna miljarder?

Hur vårda den öppna ytan Heden ett stenkast från Avenyn, där många tusen ungdomar spelar fotboll och handboll varje pandemifri sommar, men under stora delar av året mer upplevs som ett blåshål med stora parkeringsplatser?

I början av oktober ska ledarna för partierna i Göteborgs stad samlas till ett första möte i den styrgrupp som beslutades om i mitten av juni. Målet: försöka nå – hyfsad – enighet i ett par av huvudvärkarna som plågat beslutsfattarna ända sedan detta sekel var nytt.

Bakgrund. Politikerna ryggade tillbaka för 1,8 miljadersbadet Det senaste årets turbulens har rört förslaget att ersätta det klassiska Valhallabadet, öppnat 1956, med något storslaget vid den nya stadsdelen Gullbergsvass, kostnadsberäknat till 1,8 miljarder. I mitten av juni enades en bred majoritet om ännu ett omtag. Det formella beslutet blev att "komplettera förstudien med en genomlysning av alternativet Valhallagatan/Evenemangsområdet". Vilket i praktiken kunde läsas som att det nya badet nog, ändå, bör ligga intill Scandinaviums tänkta ersättare, som i sin tur lämpligen placeras alldeles intill dess nuvarande läge.

Under de senaste årens diskussion har en politisk röst stuckit ut och pekat på just Heden som en lämplig plats för stadens nya centralbad – Kristdemokraternas gruppledare Elisabet Lann. Men när diskussionen nu ska bli skarp är det hennes kollega inom den styrande Alliansen, Liberalernas Axel Darvik, som lanserar just Heden-alternativet, tidigare omskrivet i GP.

”Lockbetet”: att därmed kunna kapa fem-sex år i förberedelserna och därmed lösa en allt mer akut situation eftersom Valhallabadet har ett överhängande och dyrt renoveringsbehov.

För den som inte är från Göteborg kan denna diskussion säkert te sig rätt ointressant; Gullbersgvass, Evenemangsområdet och Heden ligger alla ändå rätt nära varandra. Men kring just Heden pågår en aldrig helt slumrade diskussion. Förslag kommer och går, kommunala planer lanseras, byggbolag och arkitekter gör inspel. Den 130 000 kvadratmeter stora exercisheden där 1700-talets soldater marscherade, har kommit att bli en politiskt minerad och för många helig mark som bör förbli orörd. En unikt ”fri” yta mitt i en storstad.

Men nu slänger alltså Liberalernas gruppledare och kommunalråd Axel Darvik in den som en väg för att lösa upp knutarna både kring nytt centralbad och Scandinaviums ersättare.

Här är stadsplanen från 1924 över Heden i centrala Göteborg som Liberalernas Axel Darvik vill damma av. Den tänkta långsmala idrottsanläggningen ligger längst upp på skissen. Foto: Göteborgs stad

Darvik anser sig ha ett svårslaget och 97 år gammalt dokument att peka på: Förste stadsingenjör Albert Lilienberg stadsplan för just Heden från 1924.

– Om vi utgår från den behöver ingen ny detaljplan tas fram. Det är poängen. Därför skulle vi kunna ha ett nytt bad klart redan om tre-fyra år och en ersättare till Scandinavium om fem. Men om en ny detaljplan för ett bad intill det nuvarande alls går i lås vet vi först om fem-sex år. Kan vi verkligen vänta så länge?, säger Darvik till DN.

På denna illustration som följde med 1924 års stadsplan var en idrottsarena för fotboll och friidrott inritad tillsammans med en läktare. I skissens nedre del var badbassänger inritade. Foto: Göteborgs stad

Han har låtit gräva fram 1924 års planskisser ur arkiven. Där syns en långsmal byggnad som sträcker sig längs Parkgatan ändå från Sten Sturegatan i öster till Södra Vägen i väster. Den historiska skytte- och gymnastikbyggnaden Exercishuset i rött tegel, invigd 1867, som står där än i dag inrymdes i Lilienbergs tänkta expanderade anläggning.

Axel Darvik ser framför sig möjligheter till en arkitektoniskt vacker skapelse där 1924 års stadsplan möjliggör en långsmal anläggning i Hedens norra del. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

På en tillhörande så kallad illustrationsritning lade stadsingenjör Lilienberg även in en kombinerad fotbolls- och friidrottsarena med läktare i direkt anslutning till den långsmala arenan.

Invid Södra Vägen, på dagens parkeringsplats, ritades ett konserthus in, och längst i söder, mot Engelbrektsgatan, tillät förslaget till stadsplan ytterligare en stor byggnad – som Lilienberg valde att kalla för badhus.

Fakta. Kungen själv fastställde Heden-planen 1925 17 juli 1925 fastställde så stadsfullmäktige hela Heden-planen med tillägget att byggnaden i söder, "badhuset", måste vara för "offentligt ändamål" samt att den långsmala i norr "icke må uppföras för annat än idrottsändamål". Tre månader senare gav självaste kungen planen sin välsignelse. Göteborgs stad

Vad som kan förefalla som en elegant genväg ut ur Göteborgs arenakris som även Heden-kramare skulle kunna välsigna, eftersom den handlar om att följa förfädernas förslag, för ändå frågetecken med sig:

Det centralbad som politiken beställt är på hela 12 000 kvadratmeter medan den långsmala byggnaden i norr på Heden endast skulle rymma runt 8 000 kvadratmeter. Och eftersom byggrätten där bara är 25 meter bred, är precis på gränsen att åtta simbanor skulle kunna få plats. Någon läktare att tala om ryms inte.

– Ett politiskt avgörande handlar om det måste vara en tävlingssimarena. Kanske måste just den inte vara på Heden? Där finns andra intressanta platser. Kanske kan man tänka sig en tillbyggnad längre fram, säger Darvik och tänker högt om vad han ser framför sig:

– Läget har en sådan potential! Jag kan se framför mig en arkitektoniskt vacker skapelse där som skulle kunna knyta an till den gamla estetiken. Runt Heden i övrigt kan man kanske tänka sig en två kilometer lång löparbana, platser för familjer att bara vara, träna eller fika. Och nya planteringar.

Björn Siesjö är stadsarkitekt i Göteborg. Foto: Fredrik Funck

Darvik och Liberalerna hoppas med inspelet åter få fart på debatten och dit man bland annat vill bjuda in dagens stadsarkitekt i Göteborg Björn Siesjö. Han är dock spontant – skeptisk.

– Självklart är det en möjlig placering, säger han till DN.

– Men det är det till exempel även i Frihamnen. Sen vill man ju i så här pass centrala delar göra något som bidrar till stadslivet. Man skulle kunna lägga en länga där med butiker och så vidare. Heden är i dag en sorts häxring, där finns inget som växer inne i den. Ett dött område mitt i stan. Så enbart ett badhus och sen vara nöjd är kanske inte optimalt. Vi behöver stadsliv där.

Axel Darvik lyfter fördelen med att spara ett antal år i detaljplanearbetet.

– Ja, så kan det vara, men fort och fel är inte heller bra. Vi hade haft en arena på plats i dag om politiken tyckt att det varit riktigt viktigt. Om det nu plötsligt är bråttom, ja då är det en möjlig placering. Men det viktiga är att det blir rätt.

Vad tror på själv på?

– Jag tänker att det kanske vore bäst på andra sidan älven, på centrala Hisingen eller i Frihamnen. Stadens tyngdpunkt är på väg att förflyttas ditåt, säger Björn Siesjö.

