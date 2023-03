Advokat: Mordåtalade mannen var inte i Stockholm under dödsskjutningen

Rättegången om dödsskjutningen av 12-åriga Adriana är i sitt slutskede. Under tisdagen höll den mordåtalade 30-åringens försvarare Martin Persson och Hampus Wikerstål slutplädering. Förutom mordåtalet är 30-åringen och två andra män även misstänkta för mordförsök på ytterligare sju personer. Två av dem, män i 20-årsåldern, tros ha varit de egentliga måltavlorna men klarade sig oskadda.

Enligt åklagaren är bakgrunden en konflikt mellan det som kallas Maygrupperingen och deras fiender i Vårbynätverket och den allierade Norsborgsgrupperingen.

Åklagare Anna Svedin menar att den 30-årige mannen är den som är ledande i Maygrupperingen och den som har haft starkast motiv att döda personer i de andra grupperna.

– Det här är en djupt personlig konflikt för NN (30-åringen), sa hon under sin plädering i måndags när hon yrkade på livstidsstraff.

Målet saknar dock teknisk bevisning, men åklagaren kallar bevisningen ”robust”. Den innehåller material från krypterade kommunikationstjänster från Sky ECC, som har pekats ut som avgörande. Men också mastuppkopplingar till ett garage i Sollentuna under mordnatten, ses som en tung bevisning, enligt Anna Svedin. Det är där den vita Audin, som gärningsmännen sköt ifrån, stod parkerad innan den hämtades och senare lämnades tillbaka.

Martin Persson menar att det inte finns någon som helst bevisning för att hans klient åkt till eller lämnat garaget under mordnatten.

– Vi får inte glömma bort att min klients Sky-telefon har delats med andra personer.

Försvararen säger också att det finns en osäkerhet tidsmässigt när chattarna har skickats eller har tagits emot.

– Vi har sett att tiderna har varit felaktiga på vissa chattar, egentligen vet vi inte när de har skickats eller har tagits emot.

Johan Eriksson (t h), advokat för en av de män som står åtalade för mordet, går in i salen i Attunda tingsrätt. Foto: Jessica Gow/TT

När det gäller chattarna avseende natten då Adriana sköts ihjäl så säger de ingenting, menar Martin Persson.

– Det finns ingenstans i chattarna där det framgår att min klient eller de andra åtalade var på brottsplatsen. De är intetsägande, för det står inget om mordnatten.

Åklagaren menar också att det finns fem meddelande som visar att de mordåtalade tog sig till McDonald's i Botkyrka för att döda gängmedlemmar från det kriminella Vårbynätverket.

– Det är fem meddelanden som är omöjliga att tolka och som kan betyda vad som helst, säger Martin Persson.

Försvararen menar också att det finns flera andra alternativa gärningsmän med motiv och som har konflikter med Vårbynätverket eller Norsborggrupperingen.

30-åringen har under hela tiden nekat till brott och inte velat medverka under polisutredningen. Men på rättegången berättade mannen att han var i sin hemort utanför Stockholm och festade med några kompisar under mordnatten. En kvinna har också gett mannen alibi.

Det är dock något som åklagaren har ifrågasatt med tanke på att uppgiften kom under utredningens slutskede och när kvinnan vittnade i förra veckan anmäldes hon för mened. Åklagaren påstår att kvinnan antingen har utsatts för påtryckningar eller har fått pengar för att ljuga, något kvinnan nekar till.

Rättegången som hålls i Attunda tingsrätt i Sollentuna väntas bli klar denna vecka. Foto: Magnus Hallgren

De tre männen är även misstänka för flera andra brott, bland annat är två av dem åtalade för ett mordförsök ungefär en vecka före mordet i Norsborg. Ytterligare en man är också misstänkt för dödsskjutningen och mordförsök. Han ska befinna sig utomlands.

Männen har under hela utredningen nekat till brott och inte velat svara på några frågor under polisförhören. Åklagaren menar att det är först när de har fått ta del av alla bevis som finns mot dem som de lämnat förklaringar om försvårande omständigheter.

– Det är en förklaring som vi inte har hört ett ljud om under hela utredningen. Det är en uppenbar efterhandskonstruktion och den ska lämnas helt utan avseende, sa hon bland annat om en förklaring som en av de mordåtalade lämnat i rätten om bevis som lagts honom till last.

Fakta. Dödsskjutningen av 12-åriga Adriana ● Natten till den 2 augusti 2020 rullar en vit Audi in på en bensinmack längs E20 i höjd med Norsborg söder om Stockholm. Rutan vevas ned och ett automatvapen riktas mot två unga män som befinner sig utanför den intilliggande McDonaldsrestaurangen. ● Kulorna viner över parkeringsplatsen innan bilen lämnar platsen i hög fart. Måltavlorna, kopplade till ett rivaliserande kriminellt gäng, klarar sig oskadda. Det gör inte 12-åriga Adriana som råkar komma i skottlinjen. ● Att ett barn faller offer för gängens hänsynslösa våld leder till bestörtning och avsky. Även de tilltänkta måltavlorna reagerar med vrede och börjar omedelbart planera vedergällning. En dryg månad senare, den 7 september, kommer hämnden genom ett mordförsök i Vällingby. ● Åtta personer döms senare till fängelse för sin inblandning. En av dem har när han grips en bild på Adriana som bakgrund på sin mobiltelefon. TT Visa mer

